Summer CleanUp con Dreame: imperdibili offerte per un’estate fresca e pulita!

Summer CleanUp con Dreame: tutte le nuove e imperdibili offerte per un’estate fresca e pulita!

Dreame Technology, leader negli elettrodomestici innovativi, propone fino al 26 maggio una serie di offerte eccezionali su una selezione di prodotti per la pulizia della casa e il giardinaggio. I prodotti Dreame, ideali per spazi interni ed esterni, rappresentano una rivoluzione nel mantenere la tua casa e il tuo giardino in perfette condizioni durante l’intera stagione estiva!

Dettagli sulle incredibili offerte dell’estate Dreame

Partiamo con il Robotic Mower A1 di Dreame. Questo prodotto è la soluzione ideale per chi desidera un giardino sempre in ordine con il minimo sforzo. Grazie alla sua tecnologia avanzata, automazione intelligente e connettività, diventa un elemento indispensabile per un giardino moderno dove l’efficienza e la sostenibilità sono essenziali. Attualmente, il Robotic Mower A1 è in offerta su Amazon a 1799 € anziché 1999 €, disponibile anche sullo store ufficiale di Dreame e da Unieuro.

(in offerta su amazon.it) Dreame A1 Tagliaerba robot intelligente Tosaerba robotico senza fili perimetrale, Controllo tramite app,Tecnologia OmniSense™,Gestione intuitiva delle zone, Evitamento intelligente degli ostacoli Impostazione dei confini veloce e senza fili: Utilizzando la tecnologia OmniSense, crei facilmente una mappa del tuo prato e personalizzi le diverse zone di tosatura in base alle tue preferenze. Niente più fili disordinati o complesse stazioni RTK che impediscono di avere un prato pulito e ben rasato.

Il Dreame H13 Pro è un aspirapolvere senza fili che combina potenza, efficienza e praticità, rappresentando una scelta eccellente per chi cerca prestazioni superiori. Lavaggio della spazzola a 60 °C e 30 minuti di asciugatura ad aria calda a 60 ° con Auto-pulizia a doppia rotazione. Disponibile su Amazon a 549 € anziché 599 €, e sullo store ufficiale di Dreame.

Gli altri prodotti in offerta

Il Dreame L20 Ultra è un robot aspirapolvere e lavapavimenti avanzato che offre una potente aspirazione e tecnologie intelligenti, ideale per una pulizia domestica automatizzata ed efficiente. Ora in offerta su Amazon a 899 € anziché 1099 €; disponibile anche sullo store ufficiale di Dreame.

Il Dreame L10s Ultra offre una soluzione completa per la pulizia domestica, combinando potenza di aspirazione, capacità di lavaggio e intelligenza avanzata, ideale per chi cerca un’elevata qualità di pulizia senza sforzo. Disponibile su Amazon a 649 € anziché 699 €, e sullo store ufficiale di Dreame.

dreame L10s Ultra Robot Aspirapolvere Lavapavimenti con Stazione Autopulente (Svuota Polvere, Pulisce Asciuga Moci) Rilevamento ostacoli 3D, 5300Pa Tappeti Peli Animali, Batteria 210m [Tecnologia Avanzata] Dreame L10s Ultra è una combinazione perfetta delle più diffuse tecnologie di pulizia robotica, un Robot aspirapolvere completamente automatizzato che pulisce i pavimenti e si pulisce da solo. Questo modello all’avanguardia integra lo svuotamento automatico della polvere, la pulizia e asciugatura automatica del mocio, una navigazione avanzata e personalizzabile con rilevazione ostacoli e telecamera basata sull’intelligenza artificiale per offrire prestazioni di pulizia impressionanti e a mani libere. Automatizzate le vostre pulizie quotidiane e tornate a casa trovando pavimenti appena puliti e profumati: iniziate a godervi la vostra casa

E voi? Cosa ne pensate di queste offerte estive di Dreame? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).