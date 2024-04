Quali sono i migliori software di layout per la creazione di opuscoli e riviste da stampare online? Scopriamolo insieme, in questo articolo dedicato

Stampare una rivista online è una delle opportunità a disposizione di privati e aziende per diffondere idee, far conoscere prodotti o servizi, raggiungendo una vasta platea di persone.

Attualmente, sono disponibili diversi strumenti come programmi o software per la stampa di riviste online, brochure e opuscoli. Queste soluzioni tecnologiche permettono di modificare il layout finale, regolando dimensioni, distribuzione degli elementi e altri fattori rilevanti, così da creare un modello funzionale da mandare in stampa.

Cerchiamo di fare chiarezza, elencando i migliori software di layout per la creazione di opuscoli e riviste nel 2024.

1. Affinity Designer

Questo software permette la creazione di file sia per la grafica vettoriale che raster. Risulta piuttosto facile da utilizzare, grazie alla sua interfaccia chiara, e mette a disposizione degli utenti lo strumento Vector Brush.

Chiamato anche pennello vettoriale, è uno strumento che coniuga la libertà del disegno a mano libera con i vantaggi della grafica vettoriale. Consente infatti ai designer e agli artisti di creare illustrazioni e disegni dall’aspetto naturale, con la possibilità di modificarli e scalarli senza alcuna perdita di qualità.

Gli utenti possono personalizzare lo stile del tratto, modificando valori come spessore, opacità e gradiente, avendo a disposizione un livello di controllo difficile da ottenere con altri strumenti.

2. Inkscape

In seconda posizione, troviamo questo software open-source per la creazione di file in grafica vettoriale. Inkscape supporta il formato SVG, mette a disposizione dei designer diversi strumenti ed è caratterizzato da una compatibilità cross-platform (ovvero, si può usare su computer con diversi sistemi operativi, fra cui Windows, Mac, Linux).

3. Adobe InDesign

Il famoso software permette un controllo molto accurato del layout, trattandosi di un sistema professionale per gli operatori nel settore della tipografia, fra cui la gestione delle pagine master per brochure multi-pagina, compatibile con Adobe Creative Cloud per un’integrazione più versatile dei flussi di lavoro all’interno di un team.

4. Canva

Piattaforma web molto facile da usare grazie all’interfaccia drag-and-drop (trascina e rilascia), mette a disposizione un enorme numero di template ed elementi diversi (in particolar modo nella versione Premium a pagamento). La stampa di riviste online diventa più accessibile quando si utilizzano software di layout che offrono guide e template specifici per questo scopo.

Per quanto riguarda il settore tipografico, non vanta lo stesso livello di personalizzazione dei prodotti Adobe, essendo più adatto a progetti semplici, con un design di base.

5. Microsoft Publisher

Parte della suite di Microsoft Office, offre un ottimo livello di integrazione con altri programmi del pacchetto, come i noti Word ed Excel. Inoltre, mette a disposizione diversi template specifici per la creazione di brochure agli utenti Windows.

6. Marq

Piattaforma web-based sviluppata specificamente per l’accesso di gruppo a file e progetti, presenta diversi modelli (o template) e un’interfaccia piuttosto intuitiva, anche in questo caso caratterizzata dalla meccanica drag-and-drop.

Specificamente per la stampa di un opuscolo online all’interno di contesti professionali, presenta funzionalità di modifica e feedback in tempo reale.

7. QuarkXPress

Si tratta di un editor WYSIWYG (What You See Is What You Get, traducibile in italiano con “quello che vedi è quello che ottieni”), ovvero è un tipo di software di editing che permette all’utente di visualizzare un documento durante la sua creazione, esattamente come apparirà nella versione finale.

Al suo interno si possono trovare strumenti avanzati per tipografia, adatti a pubblicazioni digitali ma anche per la stampa di un opuscolo o di riviste.

8. Adobe Express

Questo software si trova all’interno della suite Creative Cloud, accessibile via cloud su qualsiasi dispositivo, e fornisce template e strumenti di design, permettendo agli utenti di esportare il file in PDF senza appiattimenti, consentendo così di apportare ulteriori modifiche in un secondo momento.

Note finali

Gli 8 software proposti non rappresentano nella sua completezza il mercato dei software per la creazione di opuscoli e riviste ma sono sicuramente soluzioni valide. A seconda delle proprie necessità, è possibile esplorare queste opzioni per trovare quella più adatta al contesto di riferimento.