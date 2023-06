Summer Game Fest 2023: annunciato Sonic Superstars con tanto di periodo d’uscita!

Durante il Summer Game Fest 2023 è stato annunciato Sonic Superstars con tanto di periodo d’uscita. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

Una nuova versione del classico Sonic in 2D è in arrivo, con un look completamente inedito, nuove abilità, nuovi mondi da esplorare, co-op a 4 giocatori e molto altro ancora per più generazioni di fan di Sonic! Chiamate tutte le superstar: è il momento di lanciarsi in una nuovissima esperienza di gioco di Sonic! Oggi SEGA ha rivelato Sonic Superstars, l’ultima avventura di Sonic the Hedgehog che offre un nuovo standard di gioco per il classico platform 2D ad alta velocità. Il viaggio di Sonic e dei suoi amici inizia nelle bellissime Northstar Island, un luogo mistico che offre ambientazioni mai viste prima e una storia misteriosa che attende di essere svelata. Creature enormi, avventure esilaranti e piani malvagi del Dr. Eggman attendono Sonic e i suoi amici, che ora possono ottenere nuovissime abilità quando vengono raccolti i Chaos Emerald.

Sonic Superstars uscirà in versione digitale e fisica nell’autunno 2023, su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Ulteriori dettagli sulle edizioni e sui contenuti futuri saranno rivelati in seguito.Sfrutta i tuoi nuovi poteri per affrontare il Dr. Eggman e impediscigli di convertire gli animali dell’isola in Badniks prima che sia troppo tardi! Per celebrare la news, SEGA ha pubblicato un nuovo trailer che offre un assaggio di ciò che i fan potranno aspettarsi quando Sonic Superstars uscirà in autunno:

Sonic Superstars: periodo d’uscita e caratteristiche chiave

Oltre al periodo d’uscita del nuovo Sonic Superstars sono state presentate le caratteristiche chiave del gioco:

Il platform 2D di Sonic evoluto : il classico platform 2D di Sonic è stato reimmaginato per le piattaforme next-gen con nuove zone, musica, gameplay e una moderna grafica UHD possibile solo con la grafica 3D. I movimenti, la fisica e i controlli di Sonic sono familiari e sono stati realizzati pensando sia ai fan più recenti, sia a quelli storici.

: il classico platform 2D di Sonic è stato reimmaginato per le piattaforme next-gen con nuove zone, musica, gameplay e una moderna grafica UHD possibile solo con la grafica 3D. I movimenti, la fisica e i controlli di Sonic sono familiari e sono stati realizzati pensando sia ai fan più recenti, sia a quelli storici. I tuoi personaggi giocabili preferiti : vesti i panni dei personaggi preferiti dai fan – Sonic, Tails, Knuckles e Amy Rose – per affrontare il Dr. Eggman, la vecchia nemesi Fang e i loro piani nefasti. Il designer di Sonic Naoto Ohshima è tornato con un nuovo personaggio che Sonic e i suoi amici dovranno affrontare.

: vesti i panni dei personaggi preferiti dai fan – Sonic, Tails, Knuckles e Amy Rose – per affrontare il Dr. Eggman, la vecchia nemesi Fang e i loro piani nefasti. Il designer di Sonic Naoto Ohshima è tornato con un nuovo personaggio che Sonic e i suoi amici dovranno affrontare. Sette poteri Emerald : usa il potere dei sette Chaos Emerald per sbloccare diverse nuove abilità, come creare cloni di te stesso, scalare cascate, potenziarti e altro ancora!

: usa il potere dei sette Chaos Emerald per sbloccare diverse nuove abilità, come creare cloni di te stesso, scalare cascate, potenziarti e altro ancora! Gameplay ​Co-Op Multiplayer: Sonic Superstars permette di affrontare l’intera campagna in modalità cooperativa locale fino a 4 giocatori per divertirti con i tuoi amici!

Per ulteriori aggiornamenti e novità continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it. Per acquistare, invece, videogames a prezzo scontato date un’occhiata al catalogo di Kinguin.