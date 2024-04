Minitool Partition Wizard 12.8: come gestire al meglio il vostro hard disk

Volete un modo per sfruttare al meglio il vostro hard disk e non sapete come fare? Vi (ri)presentiamo Minitool Partition Wizard, che si è aggiornato alla versione 12.8

Il vostro computer sta diventando lento e lo spazio su disco rigido sembra scomparire nel nulla? Prima di pensare di comprarne direttamente uno nuovo, potrebbe essere giunto il momento di riorganizzare le vostre partizioni. Un software di gestione delle partizioni è uno strumento prezioso per ottimizzare l’utilizzo del disco rigido, migliorare le prestazioni del vostro sistema e persino recuperare i dati andati perduti. Fra i migliori in circolazione vi abbiamo già consigliato, con una dettagliata recensione che trovate qui, Minitool Partition Wizard, che si è recentemente aggiornato alla versione 12.8!

Cos’è un software di partizione?

Il software di partizione consente di creare, eliminare, ridimensionare e formattare le partizioni del vostro disco rigido. E che cos’è una partizione? In gergo tecnico, una partizione è una sezione logica di un’unità di storage, simile a dividere un’unità flash in più sezioni. La gestione efficace delle partizioni vi può aiutare a:

Organizzare i vostri dati , dedicando partizioni specifiche a file di sistema, programmi, documenti personali e altro ancora

, dedicando partizioni specifiche a file di sistema, programmi, documenti personali e altro ancora Migliorare le prestazioni , aiutando il vostro PC ad accelerare i tempi di accesso ai file e migliorando la reattività complessiva del sistema

, aiutando il vostro PC ad accelerare i tempi di accesso ai file e migliorando la reattività complessiva del sistema Dual Boot, ossia potete creare partizioni sperate per ospitare più sistemi operativi sullo stesso disco rigido.

Minitool Partition Wizard: una buona soluzione per la gestione delle partizioni

MiniTool Partition Wizard è un software di gestione delle partizioni affidabile e ricco di funzionalità, nonché disponibile in una versione gratuita adatta per la maggior parte degli utenti domestici e degli uffici.

Di solito, le versioni gratuite sono limitate, mentre con MiniTool Partition Wizard Free potete fare davvero tante cose:

Ridimensionare e spostare le partizioni

Estendere la partizione di sistema

Convertire il formato della partizione

Controllare il file system

Perché scegliere MiniTool Partition Wizard?

Esistono tanti diversi software di gestione delle partizioni, ma MiniTool Partition Wizard si distingue per la sua semplicità di utilizzo, a partire da un’interfaccia utente intuitiva facile da navigare e da comprendere, anche per utenti inesperti. Inoltre, come avrete potuto notare, nonostante si tratti di una versione gratuita questa offre comunque una vasta gamma di funzionalità per la maggior parte delle esigenze di gestione delle partizioni. Inoltre, è disponibile un servizio assistenza gratuito e pronto a rispondere a tutte le vostre necessità.

I piani di abbonamento

Se ciò che vi offre MiniTool Partition Wizard Free non dovesse essere sufficiente, sono disponibili tre diversi tipi:

MiniTool Partition Wizard Pro – Abbonamento annuale – 59$

MiniTool Partition Wizard Pro Platinum – Abbonamento annuale – 109$

MiniTool Partition Wizard Pro Ultimate – Abbonamento a vita – 159$

