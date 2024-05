I migliori casinò online in Italia: come e dove trovarli

Cerca, trova e scegli il miglior casinò online in Italia. Alcuni consigli per scoprire quali sono le piattaforme più popolari e perché sceglierle

Essendo il mercato italiano del gioco d’azzardo così popolare e fiorente in Europa e, grazie alle piattaforme online, anche nel resto del mondo, è difficile sapere quali sono i migliori casinò online in Italia e trovare quello ideale, sicuro e migliore. Identificando i migliori siti in cui giocare, specialmente per i giocatori italiani, abbiamo cercato di farci strada tra approfondimenti, analisi, elenchi aggiornati e recensioni dei siti più ricercati e giocati dagli italiani.

Una breve premessa sui casinò online italiani

Come dimostra anche il recente successo di Winnita casinò, il mercato del gioco d’azzardo online in Italia è pieno di operatori che cercano di attirare nuovi giocatori di casinò online ai giochi che offrono. Il quadro giuridico italiano, tuttavia, è un vero mosaico di leggi sviluppate negli ultimi due decenni e che, sebbene considerato uno dei più dettagliati al mondo, è anche quello che richiede una grande pazienza nella lettura. La legislazione, applicata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), comprende infatti severe norme commerciali e pubblicitarie per ottenere la massima protezione dei giocatori.

Le licenze locali non vengono rinnovate automaticamente, hanno un periodo di validità limitato e possono essere ottenute solo attraverso una gara d’appalto che, se necessario, viene condotta dal governo. Le licenze locali sono molto costose, ma ottenendole l’operatore può entrare nel più grande mercato dell’Unione Europea in maniera legale. Naturalmente, molti casinò online si affidano a enti esterni per ottimizzare i costi e hanno una licenza di gioco ma non per forza riconosciuta al 100% in Italia.

Nel Paese esiste un monopolio privato sulle lotterie, ma gli operatori autorizzati possono offrire qualsiasi altra forma di gioco e scommessa.

In generale, il mercato online italiano è storicamente rimasto indietro rispetto a quello terrestre, ma la pandemia ha provocato un forte spostamento verso il gioco online, che ora è in continua crescita.

I migliori casinò online in Italia

Uno dei mercati più rosei è quello delle scommesse, offerte da Bet365, Snai, Eurobet, Unibet. La lotteria più popolare tra gli italiani, secondo le statistiche, è invece Sisal. Ma andiamo a dare qualche nome anche per i grossi casinò online in circolazione:

888 Casino

Mr.Green Casino

LeoVegas Casino

Playamo Casino

Unibet Casino

Starcasinò

Sono i migliori perché hanno bonus vantaggiosi e un’ampia selezione di giochi da casinò, soprattutto slot online, ma anche molti giochi da tavolo, come la roulette, il blackjack o i dadi. Infine, i giochi di casinò online con croupier dal vivo sono sempre presenti. Inoltre, oramai ben affermati nel mercato, assicurano anche un gioco da mobile ottimizzato, una compatibilità di gioco con i vari dispositivi e una sicurezza inconfondibile.

I criteri di selezione

Comprendere la complessità del processo di classificazione è fondamentale per coloro che sono alla ricerca della miglior esperienza di gioco online. Solitamente viene impiegato un approccio meticoloso, che prende in considerazione diversi fattori per garantire una valutazione completa. Questi fattori includono:

Varietà dei giochi: dalle slot classiche alle esperienze con dealer dal vivo, passando per i giochi da tavolo più classici e i giochi istantanei che vanno molto in voga ora.

Qualità del servizio: dalla reattività dell’assistenza clienti alla funzionalità del sito web per capire quanto è fluida l’esperienza dell’utente.

Misure di sicurezza: un aspetto fondamentale è quello di sapere che i protocolli di sicurezza e l’affidabilità dei sistemi di pagamento, come anche le condizioni sulla privacy, vengono applicate e rispettate.

Offerte di bonus: promozioni e bonus allettanti possono migliorare notevolmente l’esperienza di gioco se questi sono generosi ed equi.

L’importanza del servizio clienti in lingua

Garantire agli utenti italiani un’eccellente assistenza clienti quando giocano nei migliori casinò online è ben più che importante: un casinò deve essere all’altezza.

Sembra una cosa da poco, ma verificare questa opzione a monte è molto importante. Solitamente, come nel resto del mondo, hanno un’assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per garantire un aiuto costante, ogni volta che ne avete bisogno. Inoltre, la funzione di chat dal vivo è molto apprezzata perché veloce e meno impegnativa di una telefonata o dell’attesa di una mail. Alcuni casinò online utilizzano ormai anche un bot per un aiuto rapido, ma dietro ci sono comunque delle persone reali nel team di assistenza.

Un’altra cosa ricercata e valutata è il supporto multilingue, in questo caso il parlare la lingua italiana. È facile trovare casinò online che parlano le lingue principali, ma per le lingue meno comuni, è meglio controllare bene.

La scoperta dei migliori casinò online

In conclusione, il mercato del gioco d’azzardo in Italia si caratterizza per la sua trasparenza e per la presenza di solidi leader nelle verticali del gioco. Nonostante la concorrenza, il mercato fiorisce e dimostra che esistono opportunità per quegli operatori disposti a comprendere e ad adattarsi alle peculiarità del mercato italiano, anche se in via di lancio.