Se alziamo la testa al cielo in una notte stellata, ci troviamo di fronte uno spettacolo mozzafiato, quasi surreale, che spesso ci fa venire voglia di estrarre la nostra fotocamera e scattare una foto. Ma come fotografare le stelle? Siamo di fronte ad un procedimento semplice e che richiede anche poca attrezzatura tecnica, ma è bene conoscere alcuni passaggi fondamentali per essere soddisfatti del risultato. Dopo la nostra guida su come fotografare la Luna e come fotografare l’Aurora Boreale, eccoci con la nostra guida su come fotografare le stelle, in 5 semplici consigli.

Siete pronti per iniziare?

Come fotografare le stelle: la guida in 5 semplici consigli

Fotografare le stelle non richiede un’attrezzatura particolarmente costosa o tecnica, ma sicuramente ci sono alcuni accessori e pratiche, necessari per poter procedere in questo tipo di astrofotografia. Innanzitutto è bene sapere che ci sono diverse tipologie di fotografia in questo campo, a seconda dei risultati che vogliamo ottenere.

Quella di cui ci occuperemo in questa guida sarà l’astrofotografia notturna, con cui si può fotografare un paesaggio notturno a campo largo con cielo stellato. Per questo tipo di fotografia non necessitiamo di telescopio, ma solo di un buon obiettivo grandangolare come scopriremo in questa guida.

Il meteo | Come fotografare le stelle: la guida semplice in 5 consigli

Il primo passaggio è quello standard che abbiamo visto anche nelle guide precedenti per l’Aurora Boreale e per la Luna, ovvero controllare il meteo. Per fotografare le stelle in un paesaggio notturno, le stelle devono essere visibili quanto meno all’occhio umano e quindi dobbiamo assicurarci che sia una serata non nuvolosa e senza nebbia. Oltre al meteo possiamo anche utilizzare app per lo smartphone specifiche per gli appassionati di astrologia, quindi che ci permettono anche di indivduare alcuni punti più interessanti, come la via lattea. Consigliamo Stellarium o Sky Tonight, ma possiamo trovarne davvero tante sugli app store dei nostri dispositivi.

Il cavalletto | Come fotografare le stelle: la guida semplice in 5 consigli

Per valorizzare al meglio i nostri soggetti che sono molto lontani da noi, ci servono delle impostazioni manuali con dei tempi lunghi, che poi scopriremo nel corso di questa guida. Questo comporta che un cavalletto è assolutamente necessario per fotografare le stelle. Va bene un qualsiasi cavalletto che è già in nostro possesso o si può acquistare prestando attenzione alla solidità. Dovendo fotografare di notte e magari in superfici non piane, è importante che il cavalletto sia stabile anche in circostanze di terreni in pendenza.

L’obiettivo | Come fotografare le stelle: la guida semplice in 5 consigli

Altro elemento fondamentale è l’obiettivo e per fotografare le stelle ci serve un obiettivo grandangolare, ovvero una lente ampia che riesce a cogliere una porzione più larga possibile di paesaggio. Le lenti grandangolari sono quelle che vanno dal 22 mm circa a cifre più basse, ad esempio un buon grandangolo è sicuramente un 18 mm, mentre se scendiamo ulteriormente di mm abbiamo un grandangolo che si avvicina al fisheye.

Il fisheye è più difficile da gestire perché fornisce una lieve distorsione di immagine, ma per la fotografia delle stelle è in realtà un ottimo effetto creativo. Per quanto riguarda il diaframma, è bene che l’obiettivo sia luminoso e nei prossimi passaggi vediamo anche come impostarlo.

Le impostazioni manuali | Come fotografare le stelle: la guida semplice in 5 consigli

Una volta che l’attrezzatura è pronta, dobbiamo preparare le nostra macchina fotografica, come? Scegliendo la modalità manuale e decidendo prima dello scatto tutte le impostazioni necessarie per uno scatto soddisfacente. Di seguito vediamo quali parametri scegliere nelle impostazioni manuali della nostra macchina fotografica.

Tempi di scatto

I tempi della nostra macchina dovranno essere lunghi, perché questo permette di acquisire più luce possibile. Però, attenzione! Tempi molto lunghi ovviamente colgono il movimento circolare della terra e quindi di conseguenza vedremo le nostre stelle lasciare delle scie luminose. Questo comunque può rientrare in una scelta artistica ben precisa, ovvero quella dello Startrail in cui le scie luminose formano dei movimenti circolari davvero spettacolari. Tempi di scatto lunghi, necessitano quindi il cavalletto di cui parlavamo nel secondo punto di questa guida.

Diaframma

Torniamo sul fatto che abbiamo bisogno di luce e quindi il nostro diaframma deve stare abbastanza aperto e di conseguenza il nostro obiettivo deve essere luminoso. Ricordiamoci però che più lo apriamo più ne risente la profondità di campo e quindi anche la nitidezza delle nostre stelle. E mentre impostiamo il diaframma, possiamo anche togliere l’auto focus e impostare la messa fuoco manuale, così da poter scegliere il fuoco in autonomia.

Iso

Per quanto riguarda gli Iso, il consiglio è quello di tenerli più alti possibile per ottenere maggior quantità di luca, ma anche in questo caso, attenzione! Gli iso alti, ovviamente aumentano il “rumore” della fotografia che può non piacere nello scatto finale. In alcuni casi, però può essere un risultato molto apprezzato, perché fa sempre parte di una scelta artistica e di gusto. Iso consigliati per fotografare le stelle sono intorno ai 3000, ovviamente facendo prima delle prove, in base anche a quanto la nostra macchina è in grado di “reggere” gli iso, quindi a che numero di Iso si inizia a notare il rumore.

Location | Come fotografare le stelle: la guida semplice in 5 consigli

Ora che tutti gli aspetti tecnici sono pronti, si arriva alla parte più divertente, ovvero la scelta della location, ovvero la scelta artistica. Qui abbiamo di fronte tantissime possibilità, che dipendono dal tipo di scatto che vogliamo ottenere. Possiamo voler fotografare le stelle nel cielo senza nessun contorno e quindi qui ci dobbiamo assicurare di trovare un posto con l’assenza di inquinamento luminoso e magari dove le stelle si vedono in modo limpido, ad esempio in alta quota. In situazioni di montagna, sulle vette, anche senza andare troppo in alto, il cielo di vede in modo limpido se è una nottata serena. Un’altra possibilità è quella di fotografare una situazione di paesaggio che abbia anche le stelle da contorno. E qui può essere molto interessante andare alla ricerca di scorci naturalistici, architettonici o panoramici che offrano un buon gioco di contrasto.

Conclusioni

Come avete potuto leggere in questa guida, fotografare le stelle non è difficile, bisogna solo avere la giusta attrezzatura, come reflex o mirrorless, cavalletto e un obiettivo luminoso e grandangolare. Quello che conta è poi la passione per questo tipo di fotografia e la voglia di andare alla ricerca di location e scorci che oltre ad essere interessanti da fotografare, ci diano una grande soddisfazione proprio dal punto di vista estetico e naturalistico. Perché in fin dei conti, la fotografia rimane un racconto e quindi sta a noi decidere cosa voglia raccontare!

