La psicologia della musica nei videogiochi: dall’avventura all’horror

Sappiamo tutti che un buon accompagnamento musicale ne va della riuscita di un buon gioco, ma come si uniscono, a livello psicologico, questi due fattori? Lo scopriamo insieme, in questo articolo dedicato

La musica, al di là dei videogiochi, gioca un ruolo importante nella nostra vita. Riesce a mostrare ed evocare allo stesso tempo le emozioni, riportando alla luce esperienze passate e consentendoci di creare nuovi ricordi. Non solo suscita emozioni, ma è anche il principale elemento che scatena la nostalgia. Nei videogiochi, la musica svolge la stessa funzione. Per esempio, giocare a un vecchio titolo ci riporta indietro al momento in cui lo abbiamo giocato per la prima volta: è così che la musica nei giochi ci fa sentire nostalgia. Invece, se giochiamo a un titolo per la prima volta, riusciamo a intuire l’atmosfera e il mood generale del gioco proprio dalla sua colonna sonora. La musica gioca un ruolo importante anche nella popolarità di un videogioco.

Agendo come un linguaggio universale, la musica nei videogiochi unisce le persone. Inoltre, grazie ai servizi di traduzione per i videogiochi, questi titoli vengono tradotti ed adattati in modo efficiente per un pubblico multilingue e multiculturale.

Come può la musica creare un’atmosfera nei videogiochi?

La musica nei videogiochi è come un artista invisibile, sempre presente durante l’esperienza di gioco e che fornisce ai giocatori una lente attraverso cui osservare e giocare. Contribuisce in modo determinante a creare un’atmosfera immersiva e definisce il tono del gioco, permettendo ai giocatori di capire che tipo di esperienza stanno affrontando. Ad esempio, un gioco horror utilizzerà del death metal per generare un’atmosfera inquietante. Attraverso l’utilizzo di soundscape, i giochi definiscono l’ambientazione. Il soundscape è un insieme di suoni artisticamente combinati per creare un effetto specifico, a seconda del tipo di gioco.

La musica è uno strumento di narrazione

La musica non è solo un suono che i giocatori sentono mentre giocano. È piuttosto uno dei più efficaci strumenti di narrazione che descrivono un gioco. Per esempio, nel gioco “Doom”, quando il giocatore è vicino a un pericolo o il suo obiettivo sta per essere completato, la musica del gioco diventa intensa. L’intensificazione della musica spiega che sta per accadere qualcosa di grande o di grandioso e guida il giocatore verso i suoi obiettivi. La musica ha la capacità di raccontare l’intera storia senza nemmeno pronunciare una sola parola. Inoltre, con l’integrazione di una società di traduzione, gli aspetti linguistici dei giochi vengono ulteriormente tradotti in modo che i giochi diventino un’esperienza completa per i giocatori.

Psicologia dietro la musica dei diversi generi di gioco

C’è un’intera psicologia dietro la musica dei giochi e i generi che essi rappresentano. È sufficiente associare i propri personaggi preferiti ai brani più orecchiabili per far sì che, ogni volta che si ascolta il brano, sia naturale pensare al gioco. I giochi hanno un rapporto diretto con la nostra memoria e lo stesso vale per la musica dei giochi. Diamo un’occhiata a come vengono utilizzate le diverse musiche nei vari generi di gioco e al tono che assumono nel gioco.

Anticipazione dei giochi di avventura

La musica dei giochi d’avventura ha un tono eroico. La musica si muove su intervalli alti e bassi ed evoca emozioni di attesa. Il gioco “The Legend of Zelda” è caratterizzato da un’impennata degli archi che mette i giocatori nella condizione di esplorare sempre di più il gioco. Il saliscendi della musica stimola la curiosità e fa pensare ai giocatori che ci sia qualcosa in agguato da scoprire. La musica fa sentire i giocatori eccitati e curiosi e li fa sentire pronti a lanciarsi nell’avventura che il gioco offre.

Le melodie ripetitive dei giochi puzzle

Le melodie dei rompicapo sono leggere e soavi. Man mano che il livello avanza, diventano veloci e ripetitive. Questo segnala che i giocatori devono risolvere il puzzle più velocemente, altrimenti perderanno. All’inizio, queste melodie ripetitive creano conforto per i giocatori, ma sentire sempre lo stesso tono permette al giocatore di pensare in modo strategico. Inoltre, crea un effetto calmante. E quando i giocatori completano il puzzle, la musica si trasforma in una musica trionfale, che si congratula con loro per il successo ottenuto.

Musica per giochi sportivi energici e dinamici

Giochi come FIFA sono composti da musica che evoca forti emozioni. Brani come “Champion” di DJ Bravo e “Waka Waka” di Shakira sono da tempo la musica dei giochi per l’energia che emanano. Le melodie anthemiche e i brani ad alta energia pompano il sangue e tengono i giocatori attaccati ai giochi. La musica orecchiabile ispira i giocatori mostrando questa elevata energia positiva.

Il terrore struggente dei giochi dell’orrore

Esiste una fanbase separata per i giochi horror. La musica contribuisce a rendere i temi spettrali e inquietanti e a creare terrore psicologico nei giocatori. I battiti irregolari della batteria fanno battere il cuore. Il tempismo delle figure orrorifiche e dei battiti frenetici è ciò che rende i giochi horror i migliori. Anche l’assenza di musica in un gioco horror rende il gioco più terrificante.

Conclusione

In sintesi, la musica è una parte essenziale dei videogiochi che diversifica l’esperienza di gioco per i giocatori. La musica dei giochi di avventura è responsabile di aumentare l’attesa dei giocatori, mentre quella dei giochi horror scatena la paura. D’altra parte, i puzzle game utilizzano melodie ripetitive che sono più soft rispetto alla musica spettrale dei giochi horror.