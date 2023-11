Recensione HitPaw Photo Enhancer AI: migliorare le vostre foto al top!

Scopriamo insieme, in questa recensione dedicata, quali sono i punti di forza e di debolezza del software di miglioramento foto HitPaw Photo Enhancer: una buona alternativa ai software più famosi per tutti coloro che vogliono migliorare i propri scatti

Nel ventunesimo secolo inoltrato, la smania di fotografare qualsiasi cosa ci passi davanti è ormai così tanto radicata nelle nostre menti che è ormai difficile farne a meno. I più temerari decidono anche di modificarle, le proprie foto, prima di caricarle in una qualsiasi delle piattaforme social più in voga in questo momento storico. E come ben sappiamo tutti quanti, modificare ed editare foto è un lavoro piuttosto snervante e dispendioso, in termini di tempo, se fatto bene. Per questo motivo, in questa recensione dedicatagli, vogliamo parlarvi di HitPaw Photo Enhancher AI, il software di HitPaw che vi permette di migliorare la qualità delle vostre foto in pochi e semplici passaggi.

Restaurare vecchie foto e migliorare le nuove immagini | Recensione HitPaw Photo Enhancer AI

Volete restaurare vecchie foto? Aumentarne la risoluzione, ingrandirle senza farle sgranare o colorare gli scatti in bianco e nero? Con Photo Enhancher AI potrete tranquillamente farlo con pochi click. Il software, che potete scaricare dalla pagina ufficiale di HitPaw (cliccate qui!), oltre che piuttosto potente è anche altrettanti intuitivo e alla portata di tutti gli utenti, dai più avvezzi a questo tipo di tecnologie a quelli che invece vi si affacciano per la prima volta. Con questo software potrete utilizzare diversi strumenti per migliorare, ritoccare e incrementare la qualità delle vostre immagini.

Come funziona? Semplice, il software vi offre quattro diversi modelli di Intelligenza Artificiale da poter utilizzare in diverse occasioni. Questi modelli si chiamano Modello Generale, Modello del Viso, Modello Denoise e Colora modello. Come potete immaginare dai nomi, in base alla tipologia di foto che andrete a modificare potrete scegliere il vostro modello (anche se, in realtà, lo farà già per voi l’IA una volta che avrete caricato la foto). Se caricate la foto di un volto, ad esempio, l’IA imposterà automaticamente il Modello del Viso, che vi consentirà di migliorare enormemente la qualità del vostro selfie o ritratto.

I vari modelli | Recensione HitPaw Photo Enhancer AI

Il Modello Generale è ottimo per elaborare foto di paesaggi, edifici, animali e tutto ciò che non contenga un volto umano. Col Modello Denoise potrete rimuovere il rumore dalle immagini con soggetti in movimento, mentre con il Colora Modello potrete (udite udite!) dare colore ai vostri scatti in bianco e nero. Potrete effettuare questi processi su più foto contemporaneamente, ma occhio che il tutto è molto dispendioso in termini di prestazione del vostro computer, quindi vi consideriamo di elaborare una foto alla volta.

Lo strumento supporta diversi tipi di file immagini, i più classici JPG, PNG e GIF, ma anche molti altri. Lo trovate disponibile sia su sistemi operativi Windows che Mac, anche se c’è una differenza di prezzo sostanziale di cui vi parleremo successivamente. Per iniziare, trascinate la vostra foto nel riquadro apposito oppure selezionatela dalla relativa cartella. Selezionate poi un modello dal menu a destra (l’IA vi precederà per comodità, ma potete cambiarlo tranquillamente) coi criteri di cui vi abbiamo parlato sopra e cliccate su Anteprima in basso per vederne il risultato. Infine, cliccate su “Esporta” per salvare la vostro foto migliorata.

Piani e costi | Recensione HitPaw Photo Enhancer AI

Esiste una versione di prova di HitPaw Photo Enhancher AI, che è però meno aggiornata rispetto ai piani a pagamento messi a disposizione dall’azienda. I prezzi su Microsoft Windows sono i seguenti:

1 mese – 17.99€

1 anno – 79.99€

A vita – 99.99 €

Inspiegabilmente su Mac i prezzi sono più alti e sono i seguenti:

1 mese – 19.99€

1 anno – 79.99€

A vita – 129.99€

Dispendioso? | Recensione HitPaw Photo Enhancer AI

A prescindere da questa discrepanza di prezzo, che ancora non riusciamo a spiegarci, non abbiamo riscontrato grandi difetti nell’utilizzo del software di HitPaw. Tralasciando il grande dispendio in termini di prestazioni dell’hardware (la ventola del nostro povero piccolo portatile ha viaggiato a velocità estreme), Photo Enhancer AI funziona decisamente bene e ha una resa finale delle foto veramente ben riuscita.

Buon lavoro!

Terminiamo dunque questa recensione di HitPaw Photo Enhancer AI con un plauso all’azienda, che è riuscita a rendere veramente accessibile una delle cose più complesse per gli utenti medi di quest’epoca: modificare e migliorare la qualità delle proprie foto. Tramite un sistema basato su Intelligenza Artificiale, HitPaw ha creato un software intuitivo, veloce e prestante, sebbene molto richiestivo dal punto di vista di prestazioni hardware, che riesce a incrementare notevolmente la qualità di scatti di qualsivoglia genere, che siano volti, paesaggi o animali, in pochi e semplici click. Ottima alternativa ai software di più comune utilizzo, ma che sono anche indiscutibilmente più complessi.

Avete provato HitPaw Photo Enhancer? Qui il download del programma. Fatecelo sapere qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutto ciò che dovete sapere sul mondo della tecnologia a 360°!