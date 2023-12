Recensione Joyoshare iPasscode Unlocker: come sbloccare l’iPhone bloccato

Scopriamo insieme, in questa recensione dedicata, qual è l’utilità di Joyoshare iPasscode Unlocker: vi si è bloccato l’iPhone? Ci pensiamo noi

I codici di accesso proteggono il vostro iPhone da manomissioni, sia che venga trovato o rubato da qualcuno, sia che venga rubato da un amico o da un membro della famiglia, e tengono al sicuro i vostri dati e le vostre informazioni personali. Se dimenticate il vostro codice di accesso all’iPhone, sarete bloccati dal vostro iPhone, il che porterà enormi problemi nella vostra vita. Come sbloccare l’iPhone bloccato? Niente panico, qui vi forniremo una soluzione per tutto. In questo articolo, vi presenteremo uno sbloccatore di iPhone molto utile per rimuovere il passcode dall’iPhone, che è Joyoshare iPasscode Unlocker . Andiamo avanti.

Che cos’è Joyoshare iPasscode Unlocker?

Joyoshare iPasscode Unlocker è uno strumento versatile per risolvere i problemi di iOS che può sbloccare efficacemente le password, rimuovere l’ID Apple e MDM. Risolve vari problemi dell’iPhone con un’interfaccia facile da usare, come lo sblocco dell’iPhone senza password e Touch/Face ID, la rimozione dell’ID Apple dai dispositivi iOS, la riparazione dei dispositivi disabilitati, la rimozione del passcode di Screen Time, l’eliminazione dei profili MDM, ecc. Quando dimenticate la password e siete bloccati dal vostro dispositivo iOS, Joyoshare iPasscode Unlocker è la scelta migliore per aiutarvi a risolvere il problema in modo efficiente.

Di seguito abbiamo elencato le principali caratteristiche di Joyoshare iPasscode Unlocker:

Sbloccare la password della schermata di blocco del dispositivo iOS: se voi o qualcuno della vostra famiglia avete dimenticato la password del vostro dispositivo iOS, Joyoshare iPasscode Unlocker può sbloccarla in pochi semplici passi. Si tratta di una buona soluzione per sbloccare iPhone 15/14/13/12/11/X/8/7/6/5/4.

Sbloccare l’ID Apple: Joyoshare iPasscode Unlocker può aiutarvi a rimuovere l’ID Apple dall’iPhone e a crearne uno nuovo. Si tratta di un’ottima funzione quando non si ha altro modo per riottenere l’accesso al proprio dispositivo. Quando acquistate un dispositivo usato ma il vostro vecchio ID Apple sembra essere ancora presente, sarete grati per la comodità che questo software vi offre.

Sbloccare il passcode dello schermo: A volte capita di dimenticare il codice di accesso allo schermo; utilizzando Joyoshare iPasscode Unlocker, è possibile eliminare facilmente il codice di accesso senza perdere alcun dato.

Rimuovere MDM: Joyoshare iPasscode Unlocker consente di bypassare facilmente la schermata di accesso MDM per entrare nel dispositivo iOS.

Alta percentuale di successo: L ‘elevato tasso di successo, pari a quasi il 99%, rende Joyoshare iPasscode Unlocker uno strumento molto affidabile nelle situazioni di emergenza.

Compatibilità flessibile: È possibile scaricare Joyoshare iPasscode Unlocker gratuitamente su Windows e Mac ed è compatibile con tutti i dispositivi Apple e le versioni di iOS.

Interfaccia facile da usare: L’interfaccia molto semplice da usare consente di risolvere facilmente il problema senza alcuna competenza tecnica e, indipendentemente dal problema, non è necessario spendere troppo tempo per risolverlo.

Attenzione alla privacy dei dati: L’attenzione alla privacy dei dati e alla sicurezza degli utenti dovrebbe essere una priorità assoluta. Joyoshare non memorizzerà né venderà le vostre informazioni personali, quindi ogni piccolo dato inserito in questo strumento è sicuro e affidabile.

Come Sbloccare l’iPhone Senza Codice Usando Joyoshare iPasscode Unlocker?

È possibile scaricare Joyoshare iPasscode Unlocker gratuitamente su Windows o Mac per mettere in pratica tutte le sue funzioni, ma se si vuole sperimentare appieno l’intero processo, è necessario acquistare una licenza. Il piano mensile a pagamento di Joyoshare iPasscode Unlocker è di 21,95 dollari, il piano annuale è di 35,95 dollari e il piano a vita è il Lifetime Plan. Vediamo ora i passaggi specifici su come si sblocca un iPhone utilizzando Joyoshare iPasscode Unlocker.

Passo 1: scaricare, installare e avviare Joyoshare iPasscode Unlocker sul computer, quindi selezionare l’opzione Sblocca schermo iOS e fare clic sul pulsante Avvia per procedere.

Fase 2: Collegate il dispositivo bloccato al computer tramite il cavo USB e mettete l’iPhone bloccato in modalità Recovery o DFU; quando è disponibile il pulsante Next, cliccateci sopra.

Fase 3: Joyoshare visualizzerà la versione di iOS e il modello del dispositivo iOS. Dopo aver confermato che sono corretti, fare clic sul pulsante di download per avviare il download del pacchetto firmware necessario per sbloccare l’iPhone.

Fase 4: Al termine del download, fate clic sul pulsante Sblocca per sbloccare l’iPhone bloccato.

Il bilancio

Come sbloccare l’iPhone se non si ricorda il codice? Credo che, dopo aver letto questo post, sappiate già la risposta. Se dimenticate la password a 4/6 cifre dell’iPhone/iPad/iPod Touch, il Face ID o il Touch ID, l’account Apple ID/iCloud e così via, Joyoshare iPasscode Unlocker può aiutarvi a eliminarli rapidamente, svolgendo il suo lavoro in modo estremamente efficace e senza consumare molto tempo. Questo software Joyoshare è molto facile da usare, efficace e può risparmiarvi i problemi quando dimenticate la password o avete altri problemi con il vostro dispositivo, ci permette di rimuovere qualsiasi tipo di blocco su iPad e iPhone in pochi semplici passi. Non ci sono più parole, scaricate subito Joyoshare iPasscode Unlocker e provatelo gratuitamente. Quando sarete soddisfatti dello strumento, potrete acquistare la versione completa per utilizzare tutte le sue funzioni.

