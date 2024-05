Anteprima No Rest for the Wicked: l’ambizione di Moon Studios

In questa anteprima condivideremo con voi le nostre impressioni sulla versione in accesso anticipato di No Rest for the Wicked, l’action RPG di Moon Studios

Di sicuro tanti di voi conosceranno Moon Studios, l’eccezionale team di sviluppo che ha dato vita alla serie di Ori. Recentemente lo studio ha pubblicato in accesso anticipato No Rest for the Wicked, un nuovo action RPG che secondo loro sarà in grado di reinventare completamente il genere.

Un obiettivo di questo tipo è sicuramente molto ambizioso ma, vista la qualità delle precedenti opere di Moon Studios, di certo non è irraggiungibile. Al momento il gioco è ancora molto lontano dall’essere completato, ma su Steam è possibile giocare liberamente tutto il primo capitolo. Nelle ultime settimane noi abbiamo avuto modo di provare a fondo No Rest for the Wicked e in questa anteprima condivideremo con noi le nostre impressioni sul titolo.

Un regno in tumulto | Anteprima No Rest for the Wicked

In No Rest for the Wicked i giocatori vestiranno i panni di un Cerim, un individuo appartenente ad un’antica razza che ha giurato di combattere la pestilenza ad ogni costo. La pestilenza non è una comune malattia, ma rappresenta una sorta di male inarrestabile in grado trasformare gli esseri umani in creature da incubo. I Cerim erano già riusciti a fermare questa piaga in passato ma ora sembra che si stia manifestando ancora una volta sull’isola di Sacra, un luogo splendido ma devastato a causa di una lotta interna tra i regnanti e il popolo insorto. Come se non bastasse la pestilenza non porterà solamente il vostro protagonista su quest’isola, ma attirerà anche l’attenzione del giovane re Magnus e della sacra inquisizione della Madrigale Selene, due potenti figure interessate a sfruttare questo disastro per i propri scopi.

La storia alla base di No Rest for the Wicked è sicuramente molto classica e nel corso dell’accesso anticipato non la abbiamo potuta approfondire molto, ma nonostante ciò è riuscita comunque a farci una buona impressione. In particolare quello che ci ha convinto maggiormente è la buona regia, l’ottimo doppiaggio e soprattutto l’eccezionale caratterizzazione dei personaggi. Di sicuro è ancora presto per dare un giudizio valido sulla trama del gioco ma, se queste sono le premesse, è molto probabile che la storia riuscirà a coinvolgere facilmente i giocatori.

Precisione e brutalità | Anteprima No Rest for the Wicked

No Rest for the Wicked è un action RPG con visuale dall’alto che si basa su un sistema di combattimento molto semplice ed efficace che può essere accomunato un po’ a quello dei soulslike. In questo titolo anche gli scontri uno contro uno con i nemici più comuni possono risultare complicati e per superarli è necessaria una certa dose di impegno. Per avere la meglio in combattimento è fondamentale infatti non farsi travolgere dalla foga e cercare di gestire al meglio la stamina, dato che è richiesta per eseguire praticamente qualsiasi azione offensiva o difensiva.

I colpi normali possono essere concatenati in delle brevi combo che consumano una certa quantità di stamina ad ogni colpo e in più è possibile tenere premuto il tasto di attacco per eseguire una potente mossa caricata che però farà affaticare maggiormente il vostro PG. Il moveset degli attacchi varia in base alla categoria dell’arma che state impugnando (con qualche piccola variazione tra armi della stessa categoria) e inoltre è possibile eseguire mosse diverse dopo una capriola o durante la corsa. Complessivamente abbiamo trovato la quantità e varietà dei moveset abbastanza carente durante la nostra prova, ma fortunatamente le rune compensano questa mancanza.

Le rune sono incastonate in ogni arma e permettono di attivare delle tecniche particolari. Queste abilità possono essere degli attacchi speciali, degli incantesimi oppure anche dei buff temporanei e per utilizzarli sarà necessario consumare concentrazione. La concentrazione si accumula colpendo i nemici con gli attacchi normali e questo contribuisce a rendere i combattimenti molto dinamici. Durante gli scontri più impegnativi infatti vi troverete ad attaccare in maniera aggressiva gli avversari per accumulare concentrazione e poi scatenare delle devastanti abilità. In genere ogni equipaggiamento ha le proprie rune, ma volendo è anche possibile personalizzarle spostandole da un’arma all’altra con pochissime limitazioni. Questa meccanica ci ha colpito davvero molto, dato che permette al giocatore di aggiungere tantissima varietà e personalità ai combattimenti.

Ovviamente però in battaglia non potrete limitarvi solo ad attaccare, ma dovrete anche evitare di farvi danneggiare troppo dai nemici. Schivare è il metodo principale per evitare un attacco avversario ma, se avete equipaggiato uno scudo, volendo potete anche bloccare i colpi più leggeri. Inoltre indipendentemente dal vostro equipaggiamento è sempre possibile effettuare un parry che con il giusto tempismo vi permetterà di sbilanciare temporaneamente l’avversario.

Se però l’approccio diretto non fa per voi, nel gioco sono presenti anche delle meccaniche stealth. Volendo infatti è possibile camminare accovacciati per arrivare furtivamente alle spalle dei nemici e punirli con un devastante backstab. Inoltre è anche possibile appiattirsi lungo le pareti e bussare sui muri per attirare l’attenzione di nemici ignari. Al momento però le meccaniche stealth ci sono sembrate un po’ poco praticabili e speriamo che nel corso dell’accesso anticipato vengano ampliate e migliorate sensibilmente.

Eredità soulslike | Anteprima No Rest for the Wicked

Oltre al sistema di combattimento strategico basato sulla gestione della stamina, No Rest for the Wicked prende anche il sistema di checkpoint tipico dei soulslike. Esplorando il mondo di gioco infatti è possibile trovare dei Sussurri Cerim con cui potrete interagire e che serviranno da punto di respawn in caso di morte. Questi elementi iconici dei soulslike però non ci hanno convinto molto, dato che sembrano essere stati inseriti un po’ a forza.

In genere infatti in un soulslike morire e ritornare al checkpoint è una meccanica fondamentale che viene resa interessante dal respawn dei nemici e dalla perdita di qualcosa, due elementi assenti in No Rest for the Wicked. In caso di morte infatti i nemici sconfitti non torneranno in vita e questo semplifica sensibilmente la progressione nelle aree più complesse, dato che dopo essere respawnati al Sussurro potrete tranquillamente camminare fino al punto della vostra dipartita senza alcuna penalità. L’unico lato negativo della sconfitta infatti è rappresentato da un deterioramento dell’equipaggiamento indossato. Andare da un fabbro per far riparare le proprie armi ed armature però è un processo estremamente rapido ed economico che non vi darà affatto sentire il peso di una sconfitta.

Una meccanica che invece è gestita in maniera diversa rispetto alla maggior parte dei soulslike moderni è il sistema delle cure. Nei giochi di questo tipo infatti solitamente gli oggetti curativi sono limitati ad una specifica quantità e si rigenerano interagendo con i checkpoint. No Rest for the Wicked però invece utilizza un approccio più classico, rendendo le cure dei normali consumabili. Questo sistema però presenta diversi problemi molto tipici, come la possibilità di accumulare troppi oggetti curativi e il rischio di essere costretti a farmare in caso se ne consumino troppe affrontando dei nemici potenti.

Un Mondo vario | Anteprima No Rest for the Wicked

Per quanto riguarda il level design, il team di Moon Studios ha fatto davvero un lavoro eccezionale con No Rest for the Wicked. Tutte le aree che abbiamo potuto visitare nel corso della nostra prova si sono rivelate estremamente varie, bene curate, ricche di segreti e di puzzle ambientali che, per quanto semplici, risultano sempre molto diversi tra loro e piacevoli da risolvere. No Rest for the Wicked inoltre lascia davvero tanta libertà esplorativa al giocatore, dato che il vostro Cerim sarà in grado di scavalcare liberamente la maggior parte dei dislivelli. In questo modo avrete la possibilità di raggiungere facilmente alcuni luoghi in modo meno ovvio e magari trovare qualche sorpresa inaspettata. La grande libertà esplorativa del gioco però è un po’ un’arma a doppio taglio in alcune situazioni, dato che a volte non è facile capire quando un percorso non convenzionale porta ad un tesoro oppure ad un baratro mortale.

Un altro aspetto davvero molto bello del mondo di gioco è il modo in cui cambia in base ad alcuni fattori. Nel precedente paragrafo vi abbiamo detto di come i nemici non ritornino in vita morendo, ma questo non vuol dire che non ci sia alcun modo per farli respawnare. Se vi assenterete per parecchio tempo da una zona infatti al vostro ritorno scoprirete che dei nuovi nemici hanno preso il posto di quelli vecchi. Inoltre, se avrete attivato determinate quest, il tipo di nemici che dovrete affrontare cambierà sensibilmente. Ad esempio la prima volta che ci siamo avventurati nelle fogne abbiamo trovato un mare di creature infette ma, dopo aver accettato una missione specifica, tutti i mostri della zona sono stati sostituiti con dei soldati e anche l’estetica dell’ambiente è cambiata un po’. In più oltre ai nemici ritornando in una vecchio livello potrete trovare anche tanti nuovi tesori.

Questo però ci porta a un piccolo problema legato per l’appunto al sistema di loot. In No Rest for the Wicked infatti la maggior parte dei tesori che trovate in giro sono generati proceduralmente, quindi potreste trovare consumabili, materiali, equipaggiamenti e così via. Inoltre anche le armi e le armature sono divise in rarità, permettendovi così di ottenerne multiple versioni con statistiche e bonus diversi. Di base questo sistema di loot non ha nulla di sbagliato, ma la mancanza di tesori interessanti da trovare finisce col rendere anche l’esplorazione più blanda. Bisogna tenere a mente però che il gioco è appena entrato in accesso anticipato e che con i prossimi aggiornamenti la varietà di oggetti finirà sicuramente con l’aumentare.

Ricostruzione e creazione | Anteprima No Rest for the Wicked

In quanto Cerim il vostro compito sarà quello di eliminare la pestilenza dall’isola, ma nel mentre dovrete anche aiutare il popolo a riprendersi. La capitale Sacra infatti è in pessime condizioni a causa della malattia e della guerra civile, e voi sarete gli unici in grado di ricostruirla. Raccogliendo materiali in giro per il mondo potrete infatti avviare la costruzione di diverse strutture della città che saranno utili sia ai cittadini che a voi. In più avrete anche la possibilità di acquistare una casa e costruire una gran numero di mobili diversi con cui arredarla.

I materiali però non vi serviranno solamente a ricostruire le strutture di Sacra, ma anche a creare tanti altri oggetti. In città infatti sono presenti tantissimi artigiani capaci di trasformare le vostre risorse in qualcosa di più utile. Ad esempio il fabbro può creare e potenziare equipaggiamenti, mentre l’incantatrice vi permetterà di infondere di magia le armi ed applicare alcune rune. In più sia in città che fuori ci sono tanti fuochi da campo presso i quali è possibile combinare vari materiali per creare cibo in grado di ripristinare i vostri punti vita e applicare diversi bonus.

Come avrete sicuramente già capito, la raccolta di materiali per il crafting rappresenta un aspetto davvero molto importante. Basti pensare che è possibile equipaggiare in alcuni slot appositi degli strumenti pensati unicamente per la raccolta di risorse, come ad esempio pale, picconi e canne da pesca. Tutto il processo di raccolta dei materiali può risultare un po’ tedioso per alcuni giocatori, ma in generale avviene in modo abbastanza naturale nel corso dell’esplorazione. Quello che però finisce col rendere questo aspetto del gioco quasi frustrante è il limite dell’inventario. Il vostro protagonista infatti non potrà portare con se oggetti illimitati e questo vi costringerà a tornare in città ripetutamente per depositare le risorse in eccesso. Certo, utilizzando alcuni potenziamenti è possibile ampliare le dimensioni dell’inventario, ma anche una volta raggiunta la grandezza massima vi sentirete comunque molto limitati.

Bellezza rara | Anteprima No Rest for the Wicked

Tra tutti i pregi di No Rest for the Wicked, quello più evidente è certamente il comparto artistico. Il titolo infatti vanta uno stile veramente eccezionale che riesce a brillare sia durante le fasi di gioco che nel mezzo delle cutscenes. Inoltre l’estrema bellezza estetica del titolo viene anche accentuata dall’ottimo lavoro di design legato agli avversari e, soprattutto, ai vari personaggi principali che incontrerete nel corso dell’avventura.

Se da una parte abbiamo una componente artistica eccezionale, dall’altra invece purtroppo abbiamo un comparto tecnico decisamente carente. Il titolo infatti al momento non è certamente ottimizzato al meglio e risulta estremamente pesante anche su PC di fascia media. In particolare sembra che siano gli effetti che, per quanto davvero belli e ben realizzati, finiscono con il danneggiare seriamente le performance. Questi però sono problemi estremamente comprensibili per un titolo appena entrato in early access e di sicuro saranno corretti con le prossime patch.

Il titolo però presenta anche qualche piccola imprecisione che speriamo venga risolta in futuro. Ad esempio l’effetto di fade out degli ostacoli che si frappongono tra la telecamera e il vostro PG non è eccezionale e a volte può creare dei fastidi durante l’esplorazione o i combattimenti. Inoltre anche la meccanica di targeting al momento non sembra essere ben rifinita, dato che quando si affrontano multipli nemici risulta molto difficile mirarne uno in particolare.

Conclusioni

Adesso è arrivato finalmente il momento della nostra anteprima in cui tiriamo le somme su No Rest for the Wicked. Il nuovo titolo di Moon Studios è certamente molto ambizioso e, nonostante le buone premesse, la strada da percorrere è ancora molto lunga. Il sistema di combattimento ci è sembrato già molto ben realizzato, dato che risulta estremamente soddisfacente, dinamico e offre ai giocatori la possibilità affrontare gli scontri nel modo che preferiscono. Anche il level design che abbiamo visto fino ad ora è davvero ottimo e speriamo sinceramente che anche le prossime aree del gioco mantengano questa qualità.

Gli elementi su cui nutriamo maggiori dubbi invece sono le meccaniche soulslike, al momento poco significative e quasi abbozzate, e il peso del loot presente in giro per la mappa. In più ci sono i numerosi problemi tecnici e di ottimizzazione, ma sicuramente il team di sviluppo li risolverà in fretta. Insomma, allo stato attuale No Rest for the Wicked è sicuramente un titolo valido in grado di intrattenervi per diverse ore (o anche di più se giocate online con degli amici), ma è ancora lontano dall’esperienza rivoluzionaria promessa da Moon Studios. Visto l’ottimo pedigree del team però non c’è dubbio sulle loro capacità e di conseguenza siamo fiduciosi che da qui al rilascio della versione 1.0 avremo tra le mani un prodotto estremamente valido.

No Rest for the Wicked è disponibile ora in accesso anticipato su PC.