Migliori action cam per sci e snowboard | Marzo 2024

La stagione degli sport invernali è entrata nel vivo anche quest’anno e per tutti quelli che amano una fuga sulla neve con la loro attrezzatura, una cosa che non può mancare è una action cam per riprendere le proprie gesta! Scopriamo insieme le migliori action cam per sci e snowboard

La stagione degli sport invernali è ormai entrata nel vivo e con la voglia di andare sulle piste con la propria attrezzatura c’è anche il divertimento di voler riprendere le proprie gesta atletiche e quale modo migliore se non con una action cam sportiva? Gli smartphone non sono sempre comodi sulla neve e sulle velocità, per questo il modo migliore è procurarsi una action cam che si può apporre sul caschetto di protezione oppure nel caso dello snowboard direttamente sulla tavola.

Action Cam: le migliori per sci e swowboard

Il comparto action cam è molto ampio e variegato, sia nei nelle tipologie che nei prezzi, vediamo quindi insieme le migliori in circolazione, adatte per tutte le esigenze, dai modelli più recenti Insta360 alle più classiche GoPro fino ad arrivare a prodotti di fascia bassa ma che comunque possono offrire buone riprese.

Insta360 X3 | Action Cam: le migliori per sci e snowboard

Partiamo dalla Insta360 X3, una action cam specifica per gli sport invernali, dotata anche per chi volesse del kit neve di supporto e soprattutto come dice proprio il suo marchio è 360. La sua visuale è completa e permette di vedere tutto ciò che c’è intorno alla nostra sciata, distinguendola molto dalle action cam tradizionali. Per gli amanti dello snowboard si può utilizzare con il selfie stick, ma per chi scia oppure lo trova scomodo, si può tranquillamente montare sul casco di protezione. Per come è stata progettata è pensata per una pronta condivisione dei contenuti ottenuti sui social e il lavoro è anche facilitato dall’introduzione della IA per l’editing. L’app di Insta360 è dotata di una raccolta di template one-tap continuamente aggiornati che utilizzano le ultime tecniche di editing 360.

Caratteristiche tecniche principali

Sensore: 1/2″

Obiettivo: 6.7mm f/1.9

Esposizione: ±4EV

ISO: 100-3200

Registrazione interna XVAC/uscita esterna RAW

Risoluzione video: In modalità 360 5.7K a 30/25/24 fps, 4K a 60/30 fps, in Modalità Obiettivo Singolo 4K a 30/25/24fps, 3.6K a 60/50/30/25/24 fps, 2.7K a 60/50/30/25/24 fps, 1080P a 60/50/30/25/24 fps

Modalità video: Video standard, Active HDR, Timelapse, TimeShift, Bullet Time, Registrazione in Loop

Risoluzione foto: 72MP (11968×5984), 18MP(5952×2976)

Modalità foto: Standard, HDR, Burst, Intervallo, Starlapse

Memorie supportate: MicroSD ( consigliata UHS-I V30)

Alimentazione: USB-C 5V/3A

Batteria: 1800mAh

Durata batteria: 81min

Temperature di funzionamento: da -20°C a 40℃

Peso: 180 g

Dimensioni: 114.0*46.0*33.1 mm

Wi-Fi: 2.4GHz, 5GHz 802.11a/b/g/n/ac

72 MEGAPIXEL 360° FOTO & sensore più grande da 1/2": più megapixel non ha action cam a 360°. Il nuovissimo sensore da 1/2" della X3 cattura l'azione con una vivace 5,7K a 360°. Scatta foto a 360° da 72 MP e dettagli più alti che mai.

GoPro Hero 12 Black | Action Cam: le migliori per sci e snowboard

Scendendo un po’ di prezzo andiamo su un grande classico del mondo action cam pensate per gli sport invernali, ovvero GoPro, in particolare la più recente GoPro Hero 12 Black. Una action cam piccola e completa che offre video nitidi in 5,3K con la tecnologia di stabilizzazione da Emmy HyperSmooth 6.0, per risultati molto fluidi. In più, il suo design impermeabile e indistruttibile è una garanzia in qualsiasi condizione meteorologica, quindi adatto per una condizione di alta quota.

Caratteristiche tecniche principali

Risoluzione video 5,3K

Foto: Risoluzione foto max: 27,13 MP (5568 x 4872)

Estrazione di fotogrammi da video: 24,69 MP da video (8:7) 5,3K

Audio: 3-microfoni, Ingresso audio microfono da 3,5 mm con Unità multimediale opzionale per HERO12 Black

Acquisizione audio: RAW (formato wav), Audio wireless

Funzioni connesse: Caricamento automatico dei contenuti sul cloud e video di highlight inviati sul telefono, tutto in automatico con l’iscrizione a GoPro, Wi-Fi + Bluetooth

Robusta e impermeabile fino a 10 m: Completamente impermeabile e più resistente che mai, HERO12 Black è pronta a catturare ogni straordinario momento delle tue avventure. Grazie al design incredibilmente robusto, progettato per incassare i colpi e non fermarsi mai, è in grado di affrontare qualsiasi sfida al tuo fianco: fango, neve o acqua fino a 10 m di profondità Il copriobiettivo idrorepellente elimina anche i lens flare e altri artefatti indesiderati, per foto e video ancora più strabilianti.

DJI Osmo Action 3 | Action Cam: le migliori per sci e snowboard

Tra le migliori action cam per gli sport invernali non può mancare un altro marchio classico in questo genere, DJI e in particolare DJI Osmo Action 3, dotata anche della skiing combo con manico telescopio e rimozione del selfie stick durante le riprese per sci o snowboard. Questa action cam è dotata della tecnologia RockSteady 3.0 che adotta una nuova generazione di algoritmi di stabilizzazione intelligente, in grado di eliminare efficacemente le vibrazioni della fotocamera in tutte le direzioni.

Inoltre, esiste una correzione orizzontalmente dell’inclinazione a qualsiasi angolazione, in modo che le riprese possano rimanere orizzontalmente stabili, anche in caso di scossoni e rotazioni di 360°. Si aggiunge anche la modalità HorizonBalancing, che corregge orizzontalmente l’inclinazione entro ±45° e supporta la registrazione di video in 4K/60fps HD stabili.

Caratteristiche tecniche principali

Dimensione schermo 2,25 Pollici

Stabilizzazione dell’immagine

Risoluzione massima: 12 MP

Velocità massima otturatore: 1/8000 Secondi

Velocità minima otturatore: 30 Secondi

Min Focal Length: 0.3

Risoluzione video: 4K/120fps

Tipo di alimentazione: A batteria

Durata batteria: 160 Minuti

Touchscreen

AKASO Brave 7 | Action Cam: le migliori per sci e snowboard

Di fronte ai grandi marchi di action cam, rodati negli anni, si inserisce bene una action cam di prezzo molto accessibile e si tratta di AKASO Brave 7. Questa action cam può registrare video in 4K a 30fps o in 1080p a 60fps, e può scattare foto con una risoluzione di 20Mpixel e molto interessante, offre un doppio schermo uno classico posteriore e uno frontale per vlog di racconto. Con Wi-Fi incorporato, è dotata anche di app utile a pubblicare direttamente i propri contenuti.

Caratteristiche tecniche principali

Video 4K 30FPS/ 20MP

Fotocamera impermeabile senza custodia

Telecomando visivo

Touch screen da 2 pollici

Schermi a due colori

Controllo vocale

Stabilizzazione elettronica dell’immagine 2.0

Zoom 3x

Angolo di visione regolabile

Codifica H.265

Distorsione Calibrazione

【Modello di Aggiornamento di Brave 7 LE】: AKASO action cam nuovo modello-Brave 7, supporta 4K 30fps, 2.7K 30fps, 1080P 60fps, video 720P 120fps e immagine 20MP; action cam ideale sott'acqua e può essere facilmente collegata all'auto, alla bici o al casco con alcuni accessori

CLEEP Pro Mini | Action Cam: le migliori per sci e snowboard

Tra le action cam più interessanti c’è anche CLEEP Pro Mini, una action cam indossabile di fascia economica che permette di registrare in 4k con una stabilizzazione di immagine assicurata dalla tecnologia 6 assi. C’è la possibilità di acquistarla scegliendo il kit di interesse dotato di cinturino da polso o in questo caso clip da cappello o caschetto perfetto per poter effettuare le nostre riprese in discesa.

Caratteristiche tecniche principali

Impostazioni video: 4k 30fps, 2,7k60fps, 2,7k 30fps, 1080p 120fps, 1080p 60fps, 1080p 30fps

Risoluzione foto:20MP, 16MP, 14MP, 10MP, 8MP

Obiettivo: Grandangolo da 150°

EIS: Stabilizzazione Elettronica dell’Immagine – Tecnologia Anti-Shake a 6 Assi

Modalità di Registrazione:Time-Lapse, Slow Motion, Scatto in Sequenza

Microfono Interno con Cancellazione del Rumore

Ricarica:Cavo USB-C (incluso)

Memoria: Scheda MicroSD Espandibile (fino a 64GB)

Montala Ovunque con la Massima Libertà - Questa action camera ultraleggera (45gr), dal design italiano, è l'alleato ideale per realizzare incredibili riprese dal tuo punto di vista POV. Montala su accessori come cappelli e occhiali sportivi con le apposite clip, lasciandoti mani libere. Grazie a Cleep Pro Mini puoi effettuare ogni ripresa per attività sportive come tennis, padel, volleyball e tante altre. Il kit base comprende: cinturino da polso, cordino da collo e accessorio rotante a 360°.

Buon divertimento!

