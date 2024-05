A volte capita di fare un acquisto online e infine ricevere un prodotto che non era quello che speravi o addirittura è il prodotto sbagliato. Non preoccuparti! In questa guida scoprirai come fare un reso su Temu!

Hai appena acquistato un prodotto su Temu e alla fine non è quello che volevi? Mantieni la calma, non è per forza una truffa, puoi rendertene conto da questa guida su come fare acquisti su Temu in modo sicuro. In ogni caso, in questa guida di oggi imparerai come fare un reso su Temu e te lo spiegheremo passo dopo passo. Ci vorrà un po’ di pazienza, ma alla fine non è nulla di complicato.

Passaggi da seguire | Temu: come fare un reso

Per prima cosa, devi accedere al tuo account Temu. Questa cosa puoi farla sia dal sito web che dall’app Temu. A questo punto clicca sulla sezione “i miei ordini“, puoi trovarla direttamente nel menu principale. Ora non ti rimane che trovare l’ordine che contiene il prodotto che vuoi sostituire. Fatto? Bene, ora clicca su “restituisci/altro aiuto” e scegli il motivo del reso. Ora stampa l’etichetta del reso e imballa il prodotto che vuoi restituire. Ti raccomandiamo di assicurarti di includere l’etichetta di reso e tutti gli accessori originali. A questo punto devi solo spedire il pacco a Poste Italiane e infine attendere il rimborso.

Alcune cose da tenere a mente

Per fare un reso su Temu hai 14 giorni di tempo. Una cosa molto buona è che i resi sono gratuiti per il primo ordine. Dal secondo ordine in poi, invece, il costo per il reso è di 4,99 euro. Se hai intenzione di cambiare un prodotto con un altro, purtroppo questa non è una cosa possibile. Cosa fondamentale per il reso e ottenere il rimborso: i prodotti non devono essere stati utilizzati o danneggiati e devono essere restituiti solo nella confezione originale. Per avere maggiori informazioni sui resi a Temu, puoi consultare questa pagina.

La guida finisce qui, molto semplice e con pochi punti da seguire, devi solo armarti della santa pazienza! Speriamo che ti sia stata d'aiuto.