Bugatti: il pieno direttamente a casa con la nuova hypercar

La visione futuristica di Bugatti per il rifornimento a domicilio con carburanti sintetici potrebbe rivoluzionare il mondo dei motori

Quando si parla di hypercar di lusso, l’immaginazione non ha limiti. Mate Rimac, CEO di Bugatti Rimac, ha recentemente proposto un’idea audace: offrire ai proprietari di queste auto una stazione di rifornimento personale a domicilio. Questo concetto innovativo mira a semplificare il rifornimento delle vetture con motore a combustione, utilizzando carburanti sintetici. Rimac, conosciuto per le sue hypercar elettriche Nevera e Concept One, crede fermamente nel futuro dei motori a combustione, anche se alimentati da carburanti alternativi come il sintetico. Questa visione futuristica è stata condivisa durante il Future of the Car Summit del Financial Times a Londra. L’idea di “bellissime stazioni di rifornimento” a casa dei proprietari, alimentate da carburanti sintetici, rappresenta un’evoluzione nel concetto di lusso e personalizzazione.

Il futuro del rifornimento: la visione Bugatti

Già Porsche, che detiene una quota del 45% di Rimac, produce già eFuel in Cile, un carburante sintetico a basse emissioni di CO2. Sebbene la produzione attuale sia limitata, l’obiettivo è di aumentarne la capacità produttiva entro il 2027. L’utilizzo di eFuel nelle nuove auto dell’azienda potrebbe diventare realtà nei prossimi anni, considerando la loro produzione e utilizzo limitato. La prossima hypercar, prevista per il 20 giugno, promette di essere un modello completamente nuovo, con un motore V-16 aspirato di nuova concezione. Questo motore, lungo quasi un metro, rappresenta un investimento a lungo termine. L’azienda intende utilizzarlo anche oltre il 2035, anno in cui l’Unione Europea potrebbe vietare la vendita di nuove auto con emissioni nocive.

L’esenzione per i veicoli alimentati con carburante sintetico, ottenuta grazie alle pressioni della Germania, incoraggia i marchi di lusso a continuare a investire nei motori a combustione. La domanda di potenza e prestazioni elevate da parte dei clienti di fascia alta rimane forte, come dimostra il recente annuncio di Aston Martin di un nuovo V-12 biturbo da 835 CV. Una nuova Bugatti si potrebbe inserire in questo contesto, offrendo ai clienti un’esperienza di lusso senza precedenti, grazie alla combinazione di innovazione tecnologica e tradizione dei motori a combustione.

