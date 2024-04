Anteprima Antonblast: le nostre esplosive prime impressioni!

Arrogante, adirato, avvinazzato, abrasivo, aggressivo, adrenalinico, anticonformista: avvicinatevi all’anteprima, arriva Antonblast!

Voi non potete neanche immaginare con quanta gioia abbiamo constatato l’arrivo di Antonblast a novembre (sarà un’attesa dura), la temporanea esclusività su Nintendo Switch e, soprattutto, la possibilità di provarlo con mano con una demo che cercheremo di riassumere in quest’anteprima. Partiamo però dal principio: di che si tratta? Dire “platformer” è riduttivo; si tratta più che altro di un sottogenere che sta riscoprendo la sua seconda giovinezza di recente, con la neonata nomenclatura di “Wario-like”. Si tratta di una formula di gameplay che andremo a sviscerare meglio più avanti, ma che sta avendo non poco riscontro con Pizza Tower su Steam e, anche al di fuori dei platformer, con la bizzarra mod di DOOM, Treasure Tech.

Ciò che il team di sviluppo Summitsphere, in collaborazione con Joystick Ventures, sta creando è definibile come un incrocio tra il predecessore spirituale di Pizza Tower, Wario Land 4, e un’altra colonna portante dei platformer dal protagonista altrettanto “pazzerello”: Crash Bandicoot. Questo particolare mix parte da elementi visivi, come i caratteri arancio usati in quasi ogni testo su schermo, al soundfont della colonna sonora, passando per alcuni elementi di gameplay, gli effetti sonori e i nomi citazionisti di alcune aree di gioco. Non per questo vi dovete far ingannare, però: è un Wario-like duro e puro. Dall’aspetto “sgangherato” di protagonisti e nemici, fino alla rocambolesca fuga finale.

“Stappa, stappa, stappa, e versa del piacere / senza esagerare, bisogna festeggiare” | Anteprima Antonblast

La trama di Antonblast, per quel poco di abbozzo che se ne vede nella demo (in inglese, a discapito di quanto visto nell’Indie World) che abbiamo provato in anteprima, è abbastanza minimale. Il demolitore alcolizzato Dynamite Anton, accompagnato dalla collega Annie (palesemente una profuga di Mario & Luigi: Superstar Saga), si avventura per recuperare gli “spiriti alcolici” (bottiglie di liquore vintage) rubati dal demonio. Si tratta di una rivisitazione molto camp di Satana, similare al famigerato “Lui” de Le Superchicche (o meglio ancora il Rosso, l’equivalente da Mucca e Pollo). Il motivo del furto? L’invidia (che, a conti fatti, è un vizio capitale) verso la pelle rubizza del protagonista.

Il tutto viene espresso con una direzione artistica “stramba” in pieno stile Nickelodeon, rendendo ancora più bizzarro il character design dei personaggi precedentemente visti in Antonball Deluxe. Parliamo di “direzione artistica” perché il motore grafico, dal canto suo, fa del titolo un gioco per Game Boy Advance che si è ritrovato su Nintendo Switch per puro caso. Sprite espressivi, quello sì, ma manipolati e ruotati con un utilizzo esteso del Mode-7. L’interfaccia mantiene intatte le proporzioni “moderne”, con elementi come punti salute, indicatori di combo, boost e quant’altro ben distanziati tra loro, ma con un minimo di screen crunch il gioco avrebbe fatto un figurone anche sul caro vecchio GBA.

Stangata e fuga | Anteprima Antonblast

Parliamo per un istante di cosa significhi essere un Wario-like. Questa la definizione di un qualsiasi platformer in cui il protagonista si può permettere il lusso di sconfiggere quasi qualsiasi nemico di base senza preoccuparsi di pattern e debolezze, oltre ad avere la forza fisica per distruggere più o meno allo stesso modo anche qualsiasi ostacolo, in favore di un maggior focus sull’esplorazione. Il tutto, memorizzando a dovere il level design per poi ripercorrere la strada a ritroso con un timer una volta raggiunto il dispositivo che lo innesca. I blocchi tangibili all’andata non lo saranno più al ritorno e viceversa, permettendo così di adottare percorsi alternativi.

Il timer in questione, al grido di “Hurry up!” in Wario Land 4 o semplicemente “Pizza time!” in Pizza Tower, qui prende il nome di Happy Hour, ma l’idea di base è la stessa. Per quanto concerne il level design, invece, aspettatevi molti segreti: l’esplorazione è incoraggiata, questo sì, ma non per questo il gioco rinuncia ai tiri mancini. Il citazionismo non si fa con le sole parole, e mentre l’area chiamata Dream Drop Distance ci ha strappato una risatina, l’altra intitolata Slippery Climb ci ha davvero dato modo di tremare. Naturalmente, può capitare che alcuni segreti diventino accessibili durante l’Happy Hour: in tal senso, per quanto senza limiti di vite e in assenza di baratri, il filone dei Wario-like sa giocare sporco.

Casino e casinò | Anteprima Antonblast

Trovano posto anche le innovazioni apportate al genere da esponenti più giovani, come Pizza Tower. Da quest’ultimo infatti emerge un sistema di combo e di punteggi, che prevede di inanellare quanti più elementi raccolti (in questo caso, al posto delle monetine abbiamo delle fiches da casinò) e nemici colpiti per massimizzare il punteggio. Le strizzate d’occhio al collectathon non mancano: in ogni livello trovano anche posto tre videocassette da collezionare, non sempre accessibilissime. Dalla serie Wario Land tornano le mosse “ignoranti” come il rotolamento dai pendii e le spallate (più l’occasionale powerup monouso ma raccoglibile a piacimento), impreziosite però dagli elementi di Crash Bandicoot come lo schianto a terra e le scivolate (queste ultime con l’effetto sonoro originale).

In compenso, i “quattro tesori” dei livelli di Wario Land 4 qui scandiscono il progresso in modo molto più lineare, prendendo la forma di quattro detonatori ispirati ai semi delle carte francesi. Ogni colore viene usato per ritinteggiare i muri del percorso precedentemente bloccato, rendendo l’esperienza molto più user-friendly rispetto ad altri esponenti del genere. L’accessibilità di certe aree verte espressamente sul ritrovamento dei detonatori, e tra i due livelli presenti nella demo il secondo (Cinnamon Springs, il più impegnativo) ha saputo infarcire di tensione le attese tra un checkpoint e l’altro. Specie con i passaggi verso lo sfondo e viceversa in stile Mutant Mudds.

“H-h-hurry up!”

Abbiamo dovuto “Hurry up” anche noi, perché è difficile scrivere un’anteprima di Antonblast senza avere dieci, cento, o mille altre cose da dire. La Dynamite Demo che abbiamo provato è disponibile su Steam (l’unico altro formato al di fuori delle console per cui è previsto il gioco) da diverso tempo, così come ce ne vorrà tanto per l’atteso day one. Non se ne parla, infatti, prima del 12 novembre, rendendo questa una delle nostre anteprime con più largo anticipo per un videogioco nell’era moderna (in cui le demo possono anche uscire dopo il gioco completo), ma l’hype degli amanti della scena indie non significa che non ci sia un margine di miglioramento (come il bug del softlock in un punto di Cinnamon Springs, in zona Sunset Antivista).

Nondimeno, però, l’esclusività temporanea su Switch è un evento prestigioso ora che la console è al suo viale del tramonto. Oltre ad essere, si intende, anche una scelta quasi poetica. Dietro al lato molto tecnico del gameplay, tra l’inerzia ad ogni rimbalzo e la possibilità di concatenare le spallate con lo stesso tempismo dei miniturbo di Crash Team Racing, si cela un seguito non dichiarato di Wario Land 4 capace di far impallidire persino The Shake Dimension su Wii. Naturalmente con questo non stiamo dando per scontato che l’entusiasmo nei confronti del gioco sia ben riposto, ma ci riserviamo il diritto di non essere sorpresi se, al cadere delle foglie, le cose dovessero stare così.

Ora sta a voi dirci la vostra: che idea vi siete fatti del titolo? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.