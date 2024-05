Xiaomi annuncia ProRedmi Pad Pro

Xiaomi ha annunciato il lancio del Redmi Pad Pro nel mercato italiano

Questo tablet è progettato per gli utenti che desiderano uno schermo ampio per un’esperienza di intrattenimento audiovisivo coinvolgente, una navigazione online fluida e la possibilità di giocare in mobilità.

Caratteristiche principali del Redmi Pad Pro

Dotato di un grande display, il Redmi Pad Pro offre un’eccellente qualità visiva, rendendo l’intrattenimento un’esperienza senza precedenti. Alimentato da Xiaomi HyperOS, facilita la connettività tra dispositivi, rendendolo il compagno ideale per il relax e lo svago dopo una lunga giornata di studio o lavoro.

Grazie al suo straordinario display da 12,1’’ a 144Hz con rapporto d’aspetto 16:10, il Redmi Pad Pro offre un’eccezionale qualità visiva e comfort anche per usi prolungati. Con una risoluzione di 2.5K (2560 x 1600) a 249ppi, ogni dettaglio prende vita, ideale per contenuti in alta definizione. La frequenza di aggiornamento di 120Hz assicura fluidità in tutte le applicazioni, dai documenti ai giochi più dinamici.

Per migliorare ulteriormente l’esperienza di intrattenimento, il tablet è dotato di quattro altoparlanti stereo integrati con Dolby Atmos, che garantiscono un audio nitido e ad alta risoluzione, perfetto per serie TV e giochi coinvolgenti.

Il Redmi Pad Pro, con Xiaomi HyperOS, si integra perfettamente nella vita quotidiana degli utenti, semplificando la condivisione dei contenuti e la collaborazione tra dispositivi. Equipaggiato con la piattaforma mobile Snapdragon 7s Gen 2, offre prestazioni uniformi di livello flagship per lavoro e svago. La batteria da 10000mAh con ricarica rapida fino a 33W assicura intrattenimento e produttività senza interruzioni per tutta la giornata.

Il tablet supporta la Redmi Smart Keyboard e la Redmi Smart Pen, rendendolo un dispositivo perfetto per intrattenimento e produttività. La Redmi Smart Pen, con 4096 livelli di sensibilità alla pressione e un sampling rate di 240Hz, offre un’esperienza di scrittura fluida.

Con una batteria da 80mAh, garantisce fino a 12 ore di utilizzo con una sola carica. La Redmi Smart Keyboard offre una digitazione confortevole simile a quella di un PC, con una distanza di corsa dei tasti di 1.3mm e un key pitch di 19mm, oltre a un supporto per la penna, rendendo questi accessori ideali per la creatività e l’efficienza.

Il Redmi Pad Pro sarà disponibile dal 21 maggio su mi.com e nei Xiaomi Store Italia, nei colori Graphite Gray, Mint Green e Ocean Blue, nelle versioni 6GB+128GB a 329,90€ e 8GB+256GB a 369,90€. Dal 21 maggio all’11 giugno, la versione 6GB+128GB sarà venduta in bundle con una cover, mentre la versione 8GB+256GB sarà disponibile in bundle con la Redmi Smart Keyboard e la Redmi Smart Pen. Dal 30 maggio, la versione 6GB+128GB sarà disponibile anche da Unieuro e in selezionati negozi di elettronica a 329,90€.

