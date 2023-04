Recensione Super Mario Bros The Movie: oltre il tempo

Super Mario Bros The Movie è fuori ed è disponibile in tutte le sale italiane che hanno accolto il nuovo film targato Illumination e Nintendo con grande entusiasmo; andiamo ad analizzarlo in questa nostra recensione

TITOLO ORIGINALE: The Super Mario Bros. Movie. GENERE: animazione, avventura, commedia, fantastico, sentimentale. NAZIONE: Stati Uniti d’America, Giappone. REGIA: Aaron Horvath, Michael Jelenic. CAST: Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Charlie Day, Jack Black, Keegan-Michael Key, Seth Rogen, Kevin Michael Richardson, Fred Aarmisen, Sebastian Maniscalco, Khary Payton, Charles Martinet, Jessica DiCicco, Eric Bauza, Juliet Jelenic, Scott Menville. DURATA: 92 minuti. DISTRIBUTORE: Universal Pictures. USCITA CINEMA: 05/04/2023.

Mettere da parte l’emotività, cercare di essere oggettivi e dimenticarsi dei brividini e degli occhi lucidi causati da ogni nota della colonna sonora: ecco il diktat che ci stiamo ponendo in fase di scrittura di questa recensione di Super Mario Bros The Movie però, bisogna ammetterlo, non sarà affatto facile rispettarlo. Non lo sarà perché il mix di emozioni che ci ha causato la visione di questo film trascende la pura nostalgia dei tempi andati e dell’infanzia.

Si tratta di qualcosa di diverso, qualcosa di complicato da spiegare e da raccontare, un filo conduttore che parte dai tempi dei primi giochi con protagonista l’idraulico più famoso del mondo fino ad oggi. Non qualcosa che rimane ancorato al passato ma che si amalgama con il presente causando un particolare senso di condivisione, tra chi è cresciuto con quel mondo e chi inizia a scoprirlo.

Incipit e target – Recensione Super Mario The Movie

Super Mario The Movie è un’opera che si rivolge ad un target di pubblico ben preciso. Bisogna avere chiaro in mente questo nel momento in cui ci si approccia alla visione. Si tratta di un film rivolto principalmente ad un pubblico di bambini e, come tale, propone delle soluzioni narrative e di sceneggiatura che si confanno perfettamente a quello stesso target di riferimento. Si tratta di un film d’animazione semplice, senza troppe pretese e che offre un’ora e mezza di divertimento e intrattenimento che scorre con estremo piacere e fluidità. La trama è molto basica e semplice: Mario e Luigi finiscono in un mondo parallelo al loro, i due si separeranno e nel tentativo, da parte di Mario, di ritrovare il fratello perduto si scontreranno con la furia di Bowser, intento a conquistare tutti i regni e a sposare la principessa Peach.

Niente di troppo distante, dunque, da quello che può essere l’incipit di un videogioco della serie. L’assenza sostanziale di una trama più concreta e maggiormente articolata potrebbe far storcere il naso a qualcuno ma, allo stesso tempo, se si è consapevoli del pubblico col quale il film si confronta e della linearità con quanto accade nelle opere videoludiche, questa impostazione narrativa non darà alcun fastidio, anzi, permetterà di concentrarsi su quanto di bello verrà mostrato.

Animazioni “film-play” – Recensione Super Mario The Movie

Perché aprire questo paragrafo con la definizione di gameplay? Questa definizione ci aiuta nell’introdurre un concetto che, a nostro avviso, si colloca fra i maggiori punti di forza del film. Guardare Super Mario Bros The Movie offre (quasi) lo stesso feedback del giocare ad un videogame della serie. Il tasso di “azione” e avventura è perfettamente bilanciato con le altre componenti dell’opera e la qualità delle animazioni rende estremamente piacevole la visione, a sua volta condita da soluzioni visive mai banali. La palette cromatica di ciò che è possibile vedere a schermo riprende in tutto e per tutto i toni della serie: a partire dalla città di Brooklyn, passando per il Regno dei Funghi e per le cupe e oscure atmosfere della casa di Bowser.

La fiera del fan service – Recensione Super Mario The Movie

Super Mario Bros The Movie è una vera e propria fiera del Fan Service e ci teniamo a sottolineare, a tutti coloro che leggeranno questa recensione che: a noi questa cosa è piaciuta da morire! In questo film c’è tutto. Tutto ciò che fa parte del mondo di Super Mario dall’ormai lontano 1985. La caratterizzazioni dei personaggi è molto fedele: Mario coraggioso e testardo, Luigi fifone ma dal cuore grande, Bowser assetato di potere ma con una vena romantica, Toad ingegnoso ed intraprendente e così via. Quella che emerge di più, probabilmente, è la principessa Peach, che rispetto ai videogames ha un ruolo maggiormente centrale e attivo in tutta l’avventura.

Questa fedeltà, però, si colloca perfettamente in una scia di riferimenti e “easter eggs” perfettamente centellinati per tutta la durata dell’opera e che riprendono elementi da ogni videogioco della serie. A partire dalle scene in 2D a finire ai Kart. Tutto si mescola perfettamente in un mix di ingredienti che l’occhio più esperto accoglierà come dei piccoli regali che Illumination e Nintendo hanno voluto fare e che, invece, l’occhio novizio, giovane e colmo di quella genuina curiosità infantile percepirà come un qualcosa da scoprire.

Grazie Mario… come sempre e da sempre!

La nostra recensione di Super Mario Bros The Movie è ormai giunta alle battute finali e ci teniamo a riprendere un concetto con cui abbiamo deciso di aprirla. Si tratta proprio di quel filo conduttore e di quella gioia che abbiamo provato nel vedere tanti bambini al cinema. Bambini curiosi che, insieme ai propri genitori (fratelli maggiori o accompagnatori adulti), hanno avuto modo di confrontarsi con un’icona che trascende il tempo e lo spazio, perché Mario è proprio questo, nella sua estrema semplicità. E perciò, uscendo dalla sala, l’idea che tutte le sensazioni, quelle dei bambini e quelle dei fan di vecchia data, abbiano intrecciato i loro percorsi è estremamente emozionante.

E siamo sicuri, sicurissimi anzi, che ogni genitore o fratello maggiore, prima di dare la buonanotte ai propri bambini abbia risposto a tante domande e raccontato loro tutti quei dettagli che non hanno potuto cogliere, per poi spegnere la luce della loro cameretta, entrare nel loro ripostiglio, rispolverare le vecchie cartucce e accennare un sorriso pieno di quella piacevole malinconia dei tempi andati, regalandosi un intenso momento da soli con sé stessi e con le proprie passioni.

Punti a favore Animazioni eccellenti

Personaggi fedeli e perfettamente caratterizzati

Trama semplice e che si sposa con il target di riferimento

Fan service spietato... ma va bene così! Punti a sfavore Qualche abuso di alcune citazioni ed espressioni

