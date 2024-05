Guida alle auto ibride: come funzionano e come si ricaricano?

In questo articolo risponderemo alla domanda: come si ricaricano le auto ibride? Se siete curiosi di sapere come funziona la ricarica di un’auto ibrida o semplicemente pensate di fare un “auto ibride vs auto elettriche” siete nel posto giusto.

Abbiamo in passato già affrontato le differenze fra le varie motorizzazioni, infatti potete leggere sulle nostre pagine articoli come: confronto tra auto a motore termico e auto elettriche, auto ibride e auto ibride plug-in: vantaggi, differenze e scelta per una guida sostenibile o ancora Auto elettriche km 0: convengono davvero?

Tornando a noi abbiamo deciso di affrontare il tema delle auto ibride che tanto crea confusione e vedere insieme come funzionano e come si ricaricano le auto ibride.

Nel panorama automobilistico odierno, le auto ibride rappresentano una scelta sempre più popolare, coniugando i vantaggi economici e di sostenibilità dei veicoli elettrici con la praticità e l’autonomia delle auto a benzina. Ma come funzionano esattamente queste auto? E, soprattutto, come si ricaricano le batterie?

Per rispondere a queste domande, è importante comprendere innanzitutto la differenza tra auto ibride e auto elettriche. Le auto elettriche funzionano unicamente grazie a un motore elettrico alimentato da una batteria che deve essere ricaricata regolarmente tramite una presa elettrica. Le auto ibride, invece, dispongono di due motori: uno elettrico e uno termico a benzina. Il motore elettrico funziona a batteria, ma a differenza delle auto elettriche, non necessita di essere ricaricata da una presa esterna.

Come si ricaricano le auto ibride?

La batteria di un’auto ibrida si ricarica automaticamente in due modalità:

La batteria di un’auto ibrida si ricarica automaticamente attraverso due principali modalità, rendendo la guida più efficiente e sostenibile. La prima modalità è la frenata rigenerativa. Quando freniamo o deceleriamo, l’energia cinetica che solitamente si disperde sotto forma di calore viene recuperata e convertita in energia elettrica. Questa energia viene poi immagazzinata nella batteria, permettendo un risparmio significativo di carburante.

La seconda modalità di ricarica avviene tramite il motore termico. Quando la batteria si scarica, il motore termico entra in azione non solo per muovere le ruote, ma anche per alimentare un generatore che ricarica la batteria. Questo sistema assicura che l’auto possa continuare a funzionare senza interruzioni, fornendo un supporto costante alla batteria.

Grazie a queste tecnologie, le auto ibride offrono una guida ecologica e dai consumi ridotti. La frenata rigenerativa permette di recuperare energia che altrimenti andrebbe persa, mentre l’intervento del motore termico garantisce che l’auto non resti mai senza energia.

Questo si traduce in minori emissioni inquinanti e un’efficienza complessiva migliorata del veicolo, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale. Inoltre, la presenza del motore termico elimina il rischio di rimanere a piedi a causa di una batteria scarica, offrendo una soluzione pratica e affidabile per chi guida. In sintesi, le auto ibride rappresentano una scelta intelligente per chi cerca un equilibrio tra efficienza, sostenibilità e affidabilità.

Oltretutto potrebbe essere il momento giusto per acquistare un’auto di nuova generazione sfruttando gli incentivi 2024, a tal proposito ecco un articolo dedicato: Incentivi auto 2024: tutto ciò che c’è da sapere sul nuovo Ecobonus!

Quali sono i vantaggi di un’auto ibrida?