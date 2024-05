Anime Breakfast FAST: quali sono le differenze fra Shojo e Josei?

In questa nuova puntata settimanale di Anime Breakfast, andiamo ad analizzare quali sono le principali differenze fra Shojo e Josei: definizione, esempi e tutto ciò che dovete sapere

La stagione primaverile procede incessantemente e, nelle scorse settimane, vi abbiamo parlato sia di Kaiju no.8 sia di Bartender, i due anime più interessanti disponibili su Crunchyroll a nostro parere. E nel mentre maggio supera la metà e si avvia verso il suo termine, è finalmente di nuovo domenica ed è dunque tempo di Anime Breakfast. Questa settimana di passaggio abbiamo deciso di tornare al formato Fast e tornare a qualche definizione. Se, quindi, la scorsa volta vi abbiamo parlato delle principali differenze fra Shonen e Seinen (trovate qui l’articolo!), stavolta rivolgiamo lo sguardo alle due categorie generalmente indirizzate al pubblico femminile: Shojo e Josei. E dunque vediamo quali fattori le differenziano!

Pubblico di riferimento | Quali sono le differenze fra Shojo e Josei?

Di norma, Shojo e Josei indicano due generi piuttosto simili e che hanno in comune la presenza di protagoniste femminili e la prevalenza di storie prettamente romantiche. Il fattore chiave che li distingue è, come nel caso degli Shonen e dei Seinen, demografico. Lo shojo è un genere destinato principalmente a un pubblico di ragazze adolescenti, con un’età generalmente compresa fra i 10 e i 18 anni. I temi e lo stile narrativo si adattano quindi a questa fascia d’età, con storie che esplorano le prime cotte, l’amicizia, la crescita personale e la scoperta di sé.

Il josei, invece, si rivolge a un pubblico femminile più maturo, tipicamente dai 18 anni in su. Le storie josei affrontano tematiche più complesse e realistiche, spesso incentrate sulle sfide e le gioie dell’età adulta, come la carriera, le relazioni interpersonali, la famiglia e l’auto-scoperta.

Tematiche | Quali sono le differenze fra Shojo e Josei?

Le tematiche prevalenti nei due generi riflettono le differenze demografiche. Lo shōjo si concentra spesso sull’amore romantico, con storie che raccontano l’innamoramento, le prime esperienze amorose e le sfide delle relazioni adolescenziali. L’amore è spesso idealizzato e presentato come una forza trainante della trama. Oltre all’amore, lo shōjo spesso affronta temi come l’amicizia, la famiglia, la scuola, i sogni e la crescita personale. Le storie shōjo incoraggiano l’ottimismo, la perseveranza e la realizzazione dei propri sogni.

Il josei esplora l’amore in modo più sfumato e realistico. Le relazioni romantiche sono spesso intrecciate con altre tematiche, come la carriera, la realizzazione personale e la ricerca della propria identità. L’amore viene presentato come un aspetto importante della vita, ma non come l’unico elemento determinante della felicità. Il josei spazia su una gamma più ampia di tematiche, includendo la discriminazione di genere, le difficoltà economiche, le malattie mentali, la violenza domestica e altri problemi sociali. Le storie josei offrono una visione più complessa e realistica della vita, esplorando le sfide e le contraddizioni dell’esistenza umana.

Narrazione | Quali sono le differenze fra Shojo e Josei?

Lo shōjo tende ad avere un ritmo narrativo più veloce e leggero, con storie che si concentrano sugli eventi quotidiani e sulle emozioni dei personaggi. Il linguaggio è semplice e diretto, adatto a un pubblico giovane.

Il josei presenta un ritmo narrativo più lento e riflessivo, con storie che approfondiscono la psicologia dei personaggi e le sfide che affrontano. Il linguaggio è più complesso e ricco di sfumature, adatto a un pubblico maturo.

Qualche esempio?

Shōjo : Sailor Moon, Cardcaptor Sakura, Kamisama Kiss, Komi Can’t Communicate

: Sailor Moon, Cardcaptor Sakura, Kamisama Kiss, Komi Can’t Communicate Josei: Nana, Emma, Chihayafuru, Paradise Kiss, Honey and Clover

Conclusione

Shōjo e josei sono due generi di anime e manga con demografici, temi e stili artistici distinti. Lo shōjo è tipicamente rivolto a un pubblico più giovane e si concentra su temi più leggeri e romantici, mentre il josei è rivolto a un pubblico più adulto e tratta temi più maturi e realistici. Tuttavia, la distinzione non è sempre netta e alcuni titoli possono rientrare in entrambe le categorie.

