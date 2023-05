The Legend of Zelda: road to Tears of the Kingdom, l’indice delle sei puntate

La strada per Tears of the Kingdom è al capolinea: ecco tutte e sei le puntate della nostra miniguida all’universo di The Legend of Zelda

Dall’inizio del mese scorso, abbiamo avviato una sorta di countdown domenicale per srotolare il red carpet che, ammettiamolo, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom merita. L’attesa è ormai giunta al termine: domani sarà il day one e, nonostante l’ampio anticipo con cui gli speciali sono stati preparati, è possibile che in queste ore qualcuno stia già assaggiando la nuova avventura di Link. Naturalmente, trattandosi di un’avventura meritevole di tutti gli onori di casa, è per questo che abbiamo dedicato le ultime sei domeniche all’ormai conclusa “Road to”, la strada verso uno dei (molto probabili) candidati ai Game Awards di quest’inverno.

La bibbia universale – The Legend of Zelda: road to Tears of the Kingdom

Il progetto “The Legend of Zelda: road to Tears of the Kingdom” si pone un obiettivo: rivisitare la lore in comune ai vari (e più diversi tra loro di quanto direbbero i detrattori di questo sequel) episodi della saga. Per farlo abbiamo attinto all’Enciclopedia di Hyrule, ovvero la versione italiana (edita da Dark Horse Books) della bibbia universale dedicata alla serie. Cos’è una “bibbia universale”? Nulla di blasfemo: si tratta di un compendio dei dogmi a cui deve aderire un qualsiasi universo narrativo. Ogni opera, a prescindere dal suo medium di appartenenza, presenta diversi testi di riferimento per le nuove leve che giungono a lavorare ai vari seguiti del caso. Qui sotto trovate un esempio del suo aspetto, la pagina degli Zora dalla versione inglese.

“Wow, ma è come avere il libro” – The Legend of Zelda: road to Tears of the Kingdom

Ehm, no. Spiacenti. Contrariamente a guide prodotte in maniera interamente autonoma, come ad esempio le nostre piccole enciclopedie dedicate a Super Smash Bros. Ultimate e Mario Kart 8 Deluxe, in questo caso non possiamo presentare un’alternativa a un testo presente in commercio. Ci siamo limitati a fornirvi uno scorcio sui dettagli spesso taciuti nell’arco della serie per quanto riguarda i primi tre appuntamenti, per poi soffermarci sui tre personaggi cardine della saga negli ultimi tre. Insomma: tutta la “lore” che serve non tanto per dare il via alla propria esperienza di gioco, quanto per arricchirla.

Elenco delle puntate – The Legend of Zelda: road to Tears of the Kingdom

Arriviamo alla “ciccia”, dunque. Supponiamo non abbiate letto le puntate uscite fino ad ora: cosa vi attende nel nostro “ripassone”? Si parla del mondo di gioco, delle sue regole e, a suon di spoiler pesantissimi, degli eventi nella linea temporale in ordine cronologico. Ma evitiamo i preamboli inutili, e vediamo subito cosa abbiamo (avuto) in serbo per voi.

“E poi?”

Per ora, la nostra “versione demo” dell’Enciclopedia di Hyrule si chiude qui. Ma non mancheremo di rispolverare il concetto, naturalmente, in occasione di altri episodi della serie. Tra armi, strumenti musicali magici e quant’altro, ce n’è veramente per mesi, se non anni. Intanto, soffermiamoci sulle cose essenziali: il gioco esce domani, venerdì 12 maggio!

