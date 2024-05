TEAMGROUP lancia tre raffreddatori a liquido per CPU All-In-One della serie T-Force Siren. Blocco magnetico versatile progettato per una dissipazione ottimale del calore

Team Group Inc., leader mondiale nel settore delle memorie, ha annunciato oggi il lancio di tre raffreddatori a liquido per CPU AIO. Parliamo dei T-FORCE SIREN DP360 ARGB, GA360M ARGB e GA240M ARGB. Grazie a un rivoluzionario design magnetico sul blocco dell’acqua, gli utenti possono collegare senza problemi un modulo LCD o ARGB. Ciò completato da un blocco della ventola preinstallato sul radiatore per una maggiore comodità.

Compatibili con i più recenti socket Intel LGA 1200/1700 e con le piattaforme AMD AM4 e AM5, i dissipatori consentono agli utenti di sfruttare appieno il potenziale dei processori a doppia piattaforma. Combinando prestazioni potenti con un’estetica accattivante, questi dissipatori ridefiniscono gli standard di dissipazione del calore.

Dettagli sui nuovi raffreddatori a liquido per CPU All-In-One della serie T-Force Siren

Il T-FORCE SIREN DP360 ARGB utilizza l’ottavo modulo di Asetek, dotato di un motore trifase a sei fili per prestazioni eccezionali di raffreddamento a liquido. Il radiatore in alluminio da 30 mm di spessore, abbinato a una ventola ARGB PWM ad alta pressione preinstallata, aumenta notevolmente l’efficienza di raffreddamento grazie alla maggiore superficie. Il DP360 ARGB offre un’installazione rapida e comoda, con due opzioni disponibili: con o senza modulo LCD Display magnetico sul water block.

Con il software T-FORCE appositamente sviluppato, gli utenti possono liberare la loro creatività, personalizzando immagini ad alta risoluzione fino a 480 x 480 e visualizzando immagini vivaci con 16,8 milioni di colori. Le animazioni GIF personalizzate e il monitoraggio dell’hardware in tempo reale garantiscono un’esperienza di gioco elevata.

I raffreddatori a liquido per CPU T-FORCE SIREN GA360M ARGB e GA240M ARGB AIO sono dotati rispettivamente di radiatori da 360 mm e 240 mm. Ogni modello è preinstallato con tre e due ventole ARGB PWM ad alta pressione da 12 cm, rispettivamente, per garantire un’installazione efficiente e ridurre al minimo il rischio di errori. Entrambi sono dotati della soluzione Asetek, con ventole e pompe combinate per fornire una doppia efficienza per un raffreddamento ottimale.

Gli appassionati di gioco possono scegliere modelli con o senza copertura magnetica ARGB per il blocco dell’acqua e godere della compatibilità con diversi controller di illuminazione. Realizzati con componenti in alluminio altamente resistenti e progettati con precisione, questi dissipatori offrono eccezionali prestazioni di dissipazione del calore, consentendo ai giocatori di personalizzare il proprio stile di gioco ARGB e di godere della migliore efficienza di raffreddamento ad acqua della categoria.

Un’occhiata all’ambiente

I raffreddatori a liquido per CPU T-FORCE SIREN DP360 ARGB, GA360M ARGB e GA240M ARGB AIO, introdotti dal marchio di giochi T-FORCE di Team Group Inc. sono prodotti in un ambiente ecologico e senza piombo. I dissipatori sono conformi agli standard ambientali RoHS e hanno anche adottato materiali di imballaggio riciclabili per sostenere gli sforzi di sviluppo sostenibile globale. Incarnando al contempo la responsabilità aziendale. I prodotti debutteranno nel terzo trimestre del 2024, con l’inizio delle vendite sulle principali piattaforme come Amazon e Newegg in Nord America.

