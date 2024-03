Recensione Star Wars – Busto di Darth Vader by ABYstyle Studio

In questa recensione analizzeremo il busto di Darth Vader realizzato da ABYstyle Studio per la collezione SB6 (Super Bust 6)

È ormai da un bel po’ che noi di tuttotek.it recensiamo statuette realizzate dai ragazzi di ABYstyle Studio. Questa, però, è una novità assoluta. Il protagonista di questo approfondimento è infatti un busto, il primo che il brand realizza. Se, infatti, tutte le figure analizzate in precedenza facevano parte della SFC (Super Figure Collection), questo appartiene alla nuovissima SB6 (Super Bust 6).

Per il suo debutto, ABYstyle Studio ha puntato in alto, realizzando un busto di uno dei personaggi più iconici e amati della fantascienza: Darth Vader. Scopriamo insieme se questo omaggio al Signore dei Sith, proveniente dalla galassia lontana lontana di Star Wars, è un prodotto all’altezza delle aspettative.

Unboxing | Recensione Star Wars – Busto di Darth Vader

La scatola, caratterizzata da motivi geometrici che richiamano una navicella spaziale di Star Wars, sfoggia una elegante combinazione di colori nero, rosso e bianco. Le serigrafie lucide, che raffigurano il casco di Darth Vader in maniera abbozzata sui lati e la statuetta sul retro, impreziosiscono ulteriormente l’estetica. Frontalmente, la classica finestra ci permette di dare un primo sguardo alla figure avvolta da una protezione in plastica.

A differenza della linea “SFC”, il busto non necessita di alcuna base di sostegno, in quanto si regge autonomamente grazie alla sua solida struttura.

Il busto | Recensione Star Wars – Busto di Darth Vader

Anche in questo busto, i materiali utilizzati sono principalmente PVC di diverse texture. L’altezza della figure, dalla base al casco, è di ben 15 cm, mentre il peso di 361 g testimonia la sua solidità.

La posa ricalca una delle immagini più iconiche di Darth Vader: il Signore dei Sith è ritratto con lo sguardo rivolto in avanti e la mano sinistra protesa in avanti, a sottolineare la sua possenza. La base del busto, che ricorda un frammento di navicella spaziale, presenta il logo dell’Impero in un rosso acceso. Al disopra, svetta il fantastico busto. L’armatura di Darth Vader in questo busto è fedelmente riprodotta da quella de “Il Ritorno dello Jedi“, come evidenziano i dettagli elettronici sull’addome e la catena nera al collo.



12













La cura dei dettagli è davvero sorprendente. La possibilità di realizzare un busto di dimensioni più generose rispetto alle classiche figure ha permesso agli artisti di ABYstyle Studio di concentrarsi maggiormente su questi aspetti. La texture del mantello e della stoffa sono incredibilmente realistiche, così come i dettagli lucidi degli spallacci e del casco. Anche sotto quest’ultimo, il collare di Vader è stato riprodotto con minuziosa attenzione.

Il painting del busto è eccellente sotto quasi tutti i punti di vista. Presenta solo un paio di lievi imperfezioni quasi impercettibili. La pittura perlescente sul petto di Darth Vader è riprodotta con grande fedeltà, così come i colori che richiamano la corazza del film.

Tiriamo le somme

Il busto di Darth Vader di ABYstyle Studio è un prodotto eccellente che rimarrà impresso a tutti i fan del Padre Oscuro. La cura dei dettagli, la fedeltà alla controparte cinematografica e la solidità della struttura lo rendono un pezzo da collezione imperdibile.

Dall’elegante confezione all’incredibile painting, questo busto è un vero e proprio omaggio a uno dei personaggi più iconici della cultura pop. Un must-have per tutti gli appassionati di Star Wars.

Il suo prezzo si attesta sui €39.99 e potete acquistarlo sulla pagina ufficiale di ABYstyle!