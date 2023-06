Nintendo Direct | Annunciato Super Mario Bros Wonder con un trailer e data d’uscita!

Dal palco del Nintendo Direct buone nuove per gli appassionati: dopo più di dieci anni Mario torna ad essere un side scroller 2D con Super Mario Bros Wonder, scopriamo trailer e data d’uscita con questo articolo dedicato

Sul palco dell’ultimo Nintendo Direct, Mario è stato il protagonista assoluto (bisogna ammetterlo dai). Dopo le ottime prestazioni di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (di cui trovate la nostra recensione se cliccate qui!), la grande N è tornata in pompa magna anche con il suo secondo franchise di punta, annunciando molti remake, remaster e, nientemeno, che un nuovo Mario in side-scrolling 2D dopo più di dieci anni. A memoria, infatti, l’ultimo del genere risale al 2012, con New Super Mario Bros U per Wii U (poi arrivato su Nintendo Switch nel 2019).

Super Mario Bros Wonder si mostra con trailer e data d’uscita: un ritorno al 2D!

Presentato dunque, con tanto di trailer e data d’uscita, Super Mario Bros Wonder, che arriverà in esclusiva per Nintendo Switch il prossimo 20 Ottobre. La nuova gimmick del gioco, come potete vedere anche dal trailer di presentazione qua sopra, è il Wonder Flower che presta il nome al titolo e che trasforma ciascun livello in qualcosa di completamente diverso. Presentato anche il nuovo frutto, stavolta a forma di elefante e che (pensate un po’) trasforma Mario proprio in un elefante.

Il titolo permetterà di giocare in co-op locale fino a quattro giocatori e si potrà scegliere il personaggio con cui tentare l’avventura, fra i più iconici Mario, Luigi, Peach, Toad, Yoshi, Daisy, ma molto probabilmente ne saranno disponibili molti altri. La descrizione di Nintendo del gioco recita (tradotta in italiano):

Super Mario Bros Wonder è la nuova evoluzione dei giochi di Super Mario Bros in side-scrolling 2D e arriverà su Nintendo Switch. Quando toccate un Wonder Flower nel gioco, le meraviglie del mondo possono sbloccarsi e, ad esempio, i tubi possono prendere vita, possono apparire orde di nemici, i personaggi potrebbero cambiare aspetto, trasformando il gameplay in modi completamente inaspettati.

Avete visto il trailer di Super Mario Bros Wonder presentato sul palco del Nintendo Direct? Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!