Abbiamo avuto modo di vedere al cinema Furiosa: A Mad Max Saga, che analizzeremo in questa recensione. Il regista George Miller è rimasto al passo coi tempi oppure ha perso lo smalto nel corso del tempo? Scopriamolo insieme

TITOLO ORIGINALE: Furiosa: A Mad Max Saga. GENERE: Azione, fantascienza, avventura. NAZIONE: Australia, Stati Uniti d’America. REGIA: George Miller. CAST: Anya Taylor-Joy, Alyla Browne, Chris Hemsworth, Lachy Hulme, Tom Burke, Nathan Jones, Josh Helman, John Howard, Angus Sampson, Charlee Fraser, Quaden Bayles, Daniel Webber, Elsa Pataky, Jacob Tomuri. DURATA: 148 minuti. DISTRIBUTORE: Warner Bros. Pictures.

La saga di Mad Max è diventata, nel corso del tempo, una delle più amate della storia del cinema. Dalla saga sono stati tratti anche fumetti e un videogioco e forse ne faranno anche un altro sviluppato da Hideo Kojima. Considerando che il primo film, Interceptor, risale al lontanissimo 1979, e nel frattempo sono usciti molti altri capitoli nel mentre che il cinema cambiava, il regista George Miller è riuscito a rimanere al passo coi tempi e a fare meglio di quanto fatto con Mad Max Fury Road nel 2015? Se volete la risposta veloce senza dettagli, la risposta è sì. Se invece volete saperne più nel dettaglio (ovviamente senza spoiler), proseguite pure con la lettura!

L’inizio dell’odissea | Recensione Furiosa: A Mad Max Saga, Miller colpisce più forte

Come ci è stato chiarito più e più volte, Furiosa: A Mad Max Saga è un prequel di Mad Max Fury Road. Quindi questo film parla proprio della storia di Furiosa, personaggio interpretato per la prima volta da Charlize Theron e che qui viene sostituita dalla più giovane Anya Taylor-Joy per parlare proprio delle sue origini. Origini che vengono raccontate esattamente dall’inizio, con un’attrice ancora più giovane, Alyla Browne, che interpreta con grande talento una Furiosa bambina. L’introduzione del film è coinvolgente e soprattutto lineare, segue le vicende della piccola Furiosa passo dopo passo fino al suo primo incontro con Dementus, interpretato da Chris Hemsworth.

La storia che ci raccontano si ricollega perfettamente a tutti i personaggi che abbiamo visto in Fury Road, completando il puzzle in maniera ottimale. Furiosa conduce una vita molto dura, viene messa a dura prova e nel mentre cresce, si rafforza e diventa una macchina assassina che bada solo a sé stessa. Nonostante il personaggio non parli molto, rimane comunque il fatto che Anya Taylor-Joy la interpreta magistralmente e il suo dolore è molo percettibile. La cosa più interessante ovviamente è il rapporto che ha con il villain del film Dementus. Tra i due si crea infatti un legame quasi simbiotico, con Dementus che la custodisce e la tratta come una figlia nonostante sia la causa principale del suo dolore. Questa è infatti una storia di vendetta, in cui Furiosa cerca di vendicarsi per essere stata strappata via da casa.

Esplosioni, deserto e tanta violenza | Recensione Furiosa: A Mad Max Saga, Miller colpisce più forte

Uno dei punti centrali della saga di Mad Max è la violenza. Violenza che in Mad Max Fury Road si è fatta parecchio apprezzare, con una regia e una colonna sonora da brividi, quindi era difficile pensare che si potesse fare di meglio. Eppure George Miller si è superato, ha fatto meglio di quanto ci si potesse aspettare. Le esplosioni, gli inseguimenti, i combattimenti in auto, le mutilazioni e la violenza si fanno percepire ancora di più. Non c’è nessuna pietà nel mondo di Mad Max e Miller ha voluto ricordare quanto crudele sia il mondo che ha creato mostrando tanto sangue, arti che si spezzano e si staccano, proiettili e frecce conficcate in testa e qualunque altra cosa vi venga in mente. La parte migliore ovviamente è la regia dei combattimenti. La telecamera si sposta in maniera molto chiara ed intelligente, tutto ciò che si vede in scena è lineare, limpido come l’acqua, si vede tutto alla perfezione.

Nonostante tutte le esplosioni e i movimenti frenetici, è tutto molto dinamico e ordinato. Lo spettatore che guarderà le scene di combattimento si sentirà come coinvolto in un ballo. C’è tanto ritmo, tanta azione e grammaticalmente parlando è tutto perfetto. Proprio nelle scene d’azione si vede quanto George Miller sia rimasto sul pezzo, senza deludere le aspettative. Anzi, le scene di combattimento di Furiosa sono addirittura migliori e più divertenti di Fury Road. Se proprio vogliamo trovare il pelo nell’uovo è che avremmo accorciato un po’ qualche scena, ma roba di poco conto. Anche le ambientazioni, la lore del mondo di Mad Max, città come Gastown, sono uno spettacolo per gli occhi.

Un villain impossibile da odiare | Recensione Furiosa: A Mad Max Saga, Miller colpisce più forte

Ora però arriviamo a quello che secondo noi è il personaggio che ha rubato la scena alla protagonista: il Dementus di Chris Hemsworth. L’attore australiano non ha mai avuto molto modo di dimostrare al massimo tutto il suo potenziale attoriale, seppur si sia intravisto in alcuni film dell’MCU e nei film di Tyler Rake, ma in Furiosa dimostra di essere un grande attore. Chris Hemsworth ci ha regalato un villain che è quasi perfetto, un villain che si è sempre fatto sentire quando era presente in scena e che si può definire folle e spietato, ma allo stesso tempo anche tenero, sotto un certo aspetto. Certo, Dementus ha causato un forte trauma a Furiosa, l’ha portata via da casa, ma in un certo senso ha un suo lato buono, un villain che tiene alla protagonista. Lo potremmo definire come il Joker di Furiosa, un nemico che non vuole uccidere la protagonista e che anzi, ammira.

Dementus è forse il miglior villain della saga di Mad Max, un personaggio che non potete odiare. Dementus è tutt’altro che piatto, ha mille sfumature. Segue i suoi ideali, i suoi obiettivi, ci sono uomini che usa come scudo e altri che invece protegge, dipende dalla visione che lui ha. Un personaggio molto imprevedibile e per questo da amare. Come abbiamo già detto, il meglio di lui lo vediamo proprio con Furiosa, che ritiene come una figlia. Una guerriera che ha cresciuto, addestrato e a cui ha insegnato a sopravvivere. Il personaggio dimostra diversi aspetti, momenti in cui fa scattare il sorriso per la sua spavalderia e la sua sfacciataggine, altri dove spaventa per la sua ferocia e altri ancora dove fa riflettere. In poche parole, Dementus è tante cose, con mille sfaccettature.

Il miglior film della saga finora

Ci sono registi che nel corso degli anni perdono lo smalto, altri che rimangono sullo stesso livello e altri ancora che invece migliorano sempre di più. Secondo il nostro onesto parere, George Miller rientra tra questi ultimi. Era difficile pensare che potesse fare meglio di Fury Road, almeno sul piano delle sequenze d’azione. Invece Miller non solo ha migliorato l’aspetto narrativo, regalandoci una protagonista ancora più profonda e raccontata, ma anche delle sequenze d’azione mozzafiato. Senza contare poi il villain del film, che ripetiamo, riteniamo essere la parte migliore del film. Chris Hemsworth ha avuto modo di mostrare al grande pubblico tutto il suo talento e ne siamo più che felici. Ora però, considerando l’alta qualità di questo film, ci domandiamo se il prossimo riuscirà ad essere all’altezza di questo.

Dunque vi consigliamo caldamente di andare a vedere questo film. Che abbiate apprezzato o meno Mad Max Fury Road, apprezzerete ugualmente Furiosa: A Mad Max Saga, che riteniamo sia una spanna sopra. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre recensioni dal mondo del cinema e molto altro!

