Poco Pad: il nuovo arrivato per lavoro e intrattenimento

Poco ha svelato due nuovi smartphone, il Poco F6 e l’F6 Pro, ma la sorpresa è stata sicuramente un terzo dispositivo: il primissimo tablet dell’azienda, chiamato semplicemente Poco Pad. Si tratta di un dispositivo pensato principalmente per l’intrattenimento e per la produttività.

Il fiore all’occhiello del Poco Pad è sicuramente il display. Si tratta di un ampio pannello LCD da 12.1 pollici con refresh rate a 120Hz, risoluzione 2.5K e ben 68 miliardi di colori (12-bit). La luminosità massima raggiunge i 600 nit, mentre per una lettura confortevole anche in ambienti poco illuminati è presente la tecnologia DC dimming che elimina lo sfarfallio.

Poco Pad: un tablet pensato per intrattenimento e lavoro

Secondo Poco, il Pad è progettato per offrire un’esperienza ottimale sia per chi cerca un dispositivo multimediale che per chi ha esigenze lavorative. A tale scopo, è stato scelto un formato 16:10, che rappresenta un buon compromesso tra i due mondi. Sul lato dell’intrattenimento, troviamo quattro altoparlanti con Dolby Atmos e supporto alla tecnologia Dolby Vision per immagini di qualità superiore durante lo streaming video.

A proposito di streaming, la batteria da 10.000mAh dovrebbe garantire ben 16 ore di riproduzione video ininterrotta. La ricarica è rapida da 33W e Poco dichiara che 15 minuti bastano per ottenere 26 ore di riproduzione musicale (ma chi usa davvero il tablet per la musica?).

Hardware

Il cuore del Poco Pad è il processore Snapdragon 7s Gen 2, lo stesso utilizzato anche sul Poco X6. In questo caso è affiancato da 8GB di RAM e 256GB di storage, ma gli utenti con esigenze di archiviazione elevate saranno felici di sapere che il tablet supporta schede microSD fino a 1.5TB.

Trattandosi di un prodotto Xiaomi, il Poco Pad è dotato di HyperOS, un sistema operativo che offre interessanti funzionalità di interazione con uno smartphone Xiaomi equipaggiato con lo stesso software. Ad esempio, è possibile trasmettere lo schermo del telefono sul tablet e trascinare elementi tra i due dispositivi (testo, file, immagini). Inoltre, è presente una clipboard condivisa e la possibilità di attivare rapidamente il tethering tramite il Wi-Fi del telefono.

Accessori per la produttività

Per una maggiore protezione in mobilità, Poco ha realizzato una cover dedicata, il Poco Pad Cover. Chi invece ha intenzione di utilizzare il tablet principalmente per lavorare, potrà optare per la Poco Pad Keyboard, una tastiera che si collega magneticamente al dispositivo. Non manca nemmeno la Poco Smart Pen, ideale per prendere appunti e disegnare.

