Migliori libri fantasy, fantascienza e horror – Classifica | Ottobre 2021

Voglia di una lettura ricca di fantasia o magari che vi faccia sobbalzare dalla sedia? Quali sono i migliori libri fantasy, fantascienza e horror da acquistare? Scopriamolo in questa classifica!

Meglio le storie di elfi, quelle ambientate in un futuro lontano, oppure i racconti del terrore? Per la scelta ci viene in contro Amazon: ecco una lista mensile sui migliori libri fantasy, fantascienza o horror più venduti sul noto e-commerce, per non rimanere mai a corto di fantasia.

Il racconto fantasy – Migliori libri fantasy

Il fantasy è un genere letterario sviluppatosi tra tra i secoli XIX e XX, caratterizzato da ambientazioni e personaggi fantastici, i quali incarnano spesso allegorie e simboli che richiamano i valori del periodo storico (e non solo).

Il racconto di fantascienza – Migliori libri fantascienza

Definita come un sottogenere de fantasy, la fantascienza si sviluppa invece durante tutto il Novecento. In questo tipo di racconto troviamo sempre una grande dose di fantasia, ma i personaggi sono totalmente diversi: uomini, robot, alieni… il tutto ambientato molto spesso nel futuro o in una realtà parallela. Autore fantascientifico italiano è senza dubbio Emilio Salgari, riconosciuto in questo genere letterario soprattutto per il romanzo Le meraviglie del duemila.

Il racconto horror – Migliori libri horror

I racconti dell’ororre (o horror, in inglese) sono famosi per il suscitare tre principali sensazioni: paura, ribrezzo e raccapriccio. In essi le paure dell’individuo vengono portate a galla, destabilizzando il lettore e procurandogli le sensazioni elencate. Il romanzo horror trova le sue origini nel romanzo gotico; per citarne uno si può nominare Il castello di Otranto di Horace Walpole.

Migliori libri fantasy, fantascienza, horror – Classifica

Ecco i 10 migliori libri consigliati da Amazon per questi generi, fateci sapere se li avete letti e se vi sono piaciuti.

In cerca di altro?

La nostra classifica ai migliori libri fantasy, fantascienza, horror termina qui. Questi generi letterari non vi piacciono e preferite libri coi piedi per terra? Ecco alcune guide che possono fare al caso vostro: