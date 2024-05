Atalanta-Torino: dove vedere la partita?

Una sfida che non lascia nulla al caso. I padroni di casa arrivano dal successo europeo, gli ospiti puntano alla Conference. Dove vedere Atalanta-Torino?

I diritti tv sono diventati un punto di riferimento per il nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo mutamento lo si nota già con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, seppur quest’ultima possa vantarne la piena esclusività. Ciò appare chiaramente un vantaggio per le società, che godono di introiti e sponsor, ma allo stesso tempo non può che essere un aspetto negativo per tifosi e utenti, i quali si trovano a cercare diverse informazioni in merito alle gare in programma. Per questo motivo l’articolo in questione ha un obiettivo ben preciso: spiegare dove vedere Atalanta-Torino e scoprire i possibili giocatori in campo.

La giornata 38 di Serie A non ha chiuso le porte a queste due squadre, che vogliono prendersi gli ultimi punti.

Dove vedere Atalanta-Torino: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

In quinta posizione c’è l’Atalanta con 66 punti, presentando uno score di cinque successi di fila, aggiungendo la vittoria nella finale di Europa League. Al nono posto si scorge il Torino a quota 53, pronto a strappare i punti necessari per arrivare incredibilmente in Conference League. Scopriamo allora dove poter vedere Atalanta-Torino, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzioanta, con sede Londra, si è guadagnata il suo spazio all’interno del mondo del calcio. Attualmente infatti solamente DAZN riesce a garantire l’intera visione del palinsesto di Serie A. Il servizio si estende alle partite della Serie B e si concentra inoltre ugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile va a diramarsi in due strade: o il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € oppure il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, con cui è possibile utilizzare l’app da due dispositivi simultaneamente. Saranno necessari pochi passaggi che porteranno a cliccare sul link diretto che richiama il sito.

Soffermandosi su Sky, è possibile notare una carta dei servizi diversa. Per ciò che riguarda la Serie A, le partite garantite per ogni giornata sono tre, mentre il campionato femminile regala la totalità del calendario. A ciò si aggiungono le sfide delle squadre estere e gli impegni di stampo europeo, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con la presenza di altri sport, come NBA, Tennis, Golf, MOTOGP e Formula 1. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € mensili, basterà semplicemente cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Archiviato il discorso sulle piattaforme, si passa alla risposta tanto attesa: Atalanta-Torino sarà trasmessa anche su Sky. Le squadre scenderanno in campo Domenica 26 Maggio alle ore 18:00, terreno di gioco il Gewiss Stadium di Bergamo. Ricordiamo l’utilità di una VPN durante il tragitto in rete.

Atalanta-Torino, probabili formazioni

Da un lato la Dea di Gasperini, dall’altro il Toro di Juric.

Ecco le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Bonfanti; Bakker, Adopo, Pasalic, Ruggeri; Miranchuk; Lookman, El Bilal Tourè

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ilic, Rodriguez; Ricci; Zapata, Pellegri.

Una delle due riuscirà a trionfare? Condividete il vostro parere con noi e continuate a seguire tuttotek.it, solo così potrete rimanere sempre informati sulle notizie del mondo social e web.