Recensione FUJIFILM Instax Mini 12: un gioiello estetico che non delude

FUJIFILM ha lanciato a marzo la nuova Instax Mini 12 e abbiamo avuto la possibilità di provarla: ecco la nostra recensione

La nuova Instax Mini 12 di FUJIFILM arriva a distanza di tre anni dall’ultimo modello di Instax Mini 11 e viene lanciata sul mercato esaltandone la sua estetica e la capacità di essere una macchina adatta a tutti. Disponibile sul mercato al prezzo di 89,99 € è possibile sceglierla in ben cinque colori, Pastel Blue, Mint Green, Blossom Pink, Lilac Purple e Clay White.

Abbiamo avuto la possibilità di provarla nel colore Pastel Blu e vogliamo quindi raccontarvi i suoi punti di forza e perché conviene averla sempre nella borsa o nello zaino.

Caratteristiche tecniche | Recensione FUJIFILM Instax Mini 12

La Instax Mini 12 è progettata per essere portata ovunque: è piccola, maneggevole e punta tutto sul suo design. Si presenta come una bolla, dalle forme arrotondate, molto di più del precedente modello e con colori di tonalità pastello. Leggera, ha una buona portabilità e una buona presa, infatti la sua forma arrotondata rende semplice scattare foto con una mano sola inquadrando semplicemente dal mirino. Per lo stesso motivo, il pulsante di scatto è molto sensibile, quindi rende possibile lo scatto con pochissima pressione e in qualsiasi posizione, al tempo stesso però è necessario prestare attenzione e spegnere la macchina in momenti di riposo, così da non scattare foto per sbaglio. Anche la conchiglia oculare rispetta lo stile della macchina, è rotonda, morbida e riesce a dare una buona visuale. Al suo interno presenta il solito mirino circolare tipico in ogni Instax che permette di inquadrare al meglio la scena. Nella parte frontale possiamo vedere un flash, regolabile e uno specchietto per i selfie.

Di seguito le specifiche tecniche della macchina:

Obiettivo: 2 elementi

Lunghezza focale: 60 mm

Messa a fuoco – 0,3 m a infinto (con modalità Close-up da 0,3 m a 0,5 m)

Otturatore elettronico programmato, 1/2 to 1/250 sec. Sincronizzazione lenta per condizioni di scarsa illuminazione

Sensibilità – Lv 5.0 to 14.5 (ISO 800)

Controllo Esposizione: Automatico

Flash a scatto costante (regolazione automatica della luce), tempo di ricarica: 7 secondi o meno (quando si utilizzano batterie nuove)

Range del flash effettivo: da 0,3 a 2,7 m

Modalità di scatto: standard, modalità close-up

Batterie compatibili: 2 batterie alcaline AA (LR6), capacità: ca. 10 confezioni di pellicole instax mini da 10 esposizioni ciascuna

Dimensioni: 104 mm × 122 mm × 66.6 mm

Peso: 306 g (senza batterie, cinturino e pellicola)

Le specifiche della pellicola:

Film – Fujifilm Instant Colour Film “instax mini” (venduta separatamente)

Dimensioni Film: 86 mm x 54 mm Dimensioni immagine: 62 mm x 46 mm

Tempo di sviluppo del film : circa 90 secondi (varia a seconda della temperatura ambiente)

Una macchina pensata per la comunicazione | Recensione FUJIFILM Instax Mini 12

Da queste specifiche tecniche e dall’utilizzo che ne abbiamo fatto, c’è la conferma che la Instax Mini 12 è una macchina per tutti e soprattutto per chi ama comunicare, le proprie foto e il proprio lavoro. Si tratta di una macchina che strizza l’occhio ai più giovani e chi vive nel mondo del social e della comunicazione. Questo spiega, la presenza prima citata dello specchietto per i selfie, a cui si abbina una modalità close-up, cioè un correttore di parallasse che permette di scattare esattamente quello che si sta inquadrando. Questo quindi è utile nel caso di autoscatti perché amplia la scena di qualche millimetro permettendo una inquadratura senza errori. Una modalità di cui consigliamo l’utilizzo, perché senza, l’inquadratura non esce sempre perfettamente centrata. E per venire incontro alla tendenza di questa istantanea, FUJIFILM ha lanciato anche la INSTAX UP! che permette di:

Scansionare, semplicemente tenendo il telefono sopra la foto le proprie stampe INSTAX, inclusa la cornice, e archiviarle digitalmente in un unico posto. Sono supportati tutti i formati: mini, SQUARE, WIDE.

Organizzare le proprie foto in categorie o elenchi per una più semplice localizzazione

Condividere facilmente foto e le raccolte INSTAX salvate sui social media e sui servizi di messaggistica.

Importare nell’App INSTAX Up! foto da altre app INSTAX (INSTAX mini LINK, INSTAX Link WIDE)

Essere sempre informati sugli ultimi aggiornamenti, consigli e contenuti creativi INSTAX

Stampa rapida e nitida | Recensione FUJIFILM Instax Mini 12

Impressionante è la parte dedicata alla stampa: dopo cinque secondi inizia a comparire la foto realizzata fino ad arrivare ai 90 secondi in cui la foto è pronta. E il prodotto sulla foto è molto nitido, con un effetto molto più digitale che analogico. D’altra parte si tratta di una macchina analogica ma che guarda al futuro e al mondo dei più giovani e lo fa comunque nel modo giusto. La sua modalità di utilizzo è tutta automatica, manca anche del regolatore di esposizione e proprio per questo motivo potrebbe non essere la fotocamera perfetta per chi è abituato a scattare molto in manuale. Ma per questo tipo di esigenze ci sono altre fotocamere Instax, come la Liplay dotata anche di schermo digitale o la Mini Evo Hybrid che permettono un altro tipo di sperimentazioni.

Una fotocamera divertente e con un suo pubblico

In conclusione, la Instax Mini 12 è una fotocamera divertente, che davvero riempie il mondo di gioia, come suggerisce la campagna di lancio di FUJIFILM e che è pensata per un pubblico che vuole scattare senza pensieri, senza impostazioni manuali e per divertirsi. Una fotocamera che sicuramente si presta per gli eventi e per chi vive nel mondo della comunicazione, ma è perfetta anche per i giovanissimi che si vogliono approcciare alla fotografia stampata in modo semplice e intuitivo. Nel parco macchine Instax degli ultimi anni, che ha visto il lancio di due nuovi prodotti di formato mini, come la Liplay e la Mini Evo Hybrid e una nuova stampante Bluetooth, la Mini Link 2, questa macchina rimane necessaria. Ci vuole una istantanea giocosa, intuitiva che si può portare ovunque e che rende il mondo della fotografia un piacere per tutti.