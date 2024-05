La passione e l’erotismo sono alcune delle fondamenta che mantengono acceso il fuoco in una coppia e spesso questo fuoco ardente viene mostrato alla perfezione nei film. In questo articolo troverete la top delle migliori scene erotiche nei film romantici

Il mondo del cinema è molto vario e non mancano mai tutti gli aspetti della vita che troviamo anche al giorno d’oggi, anche se ovviamente in maniera molto romanticizzata e più spettacolare rispetto alla vita vera. Ma è proprio per questo che queste scene vengono così tanto apprezzate, specialmente dalle coppie. Abbiamo quindi pensato di elencarvi le scene erotiche più intense ed emozionanti nei film, e i nomi degli attori e dei registi sono molto conosciuti e amati dal grande pubblico. Iniziamo subito!

Match Point | Le migliori scene erotiche nei film romantici, brucia di passione!

La prima scena che nominiamo appartiene ad un film di un grande regista, Woody Allen, uno dei più grandi maestri del cinema statunitense. Il film in questione è Match Point e vede protagonisti il sex symbol femminile Scarlett Johansson, famosa per aver interpretato il ruolo di Vedova Nera nel franchise Marvel e nella saga degli Avengers, affiancata da Jonathan Rhys Meyers. La coppia è molto affiatata e sensuale, seppur con una loro ironia reciproca personale tra gli attori. Li vediamo sotto la pioggia, in mezzo a una forte tempesta, e i due decidono di mettere in mostra tutta la loro passione l’uno per l’altra in mezzo a un campo, con una forte pioggia che gli cade addosso.

La tempesta focosa

Il punto più interessante di questa scena è proprio il fatto che l’atto d’amore si compia in mezzo a un campo, sotto una forte tempesta. Indice della grande passione che c’è tra i due. Questa scena richiama molto al film precedente di Woody Allen, con protagonisti Ryan Gosling e Rachel McAdams, nel famoso e iconico film Le pagine della nostra vita.

I segreti di Brokeback Mountain | Le migliori scene erotiche nei film romantici, brucia di passione!

Un amore proibito, due cowboy, una tenda. Queste sono le premesse di I segreti di Brokeback Mountain, un film per la regia di Ang Lee, che ha diretto anche il film di Hulk con Eric Bana. Un film unico nel suo genere, che dimostra qualcosa che ai tempi, in quegli anni, era proibito mostrare. La coppia in questione è infatti composta dal compianto Heath Ledger, il miglior Joker che abbiamo mai visto nel mondo del cinema, e Jake Gyllenhall, visto recentemente in Roadhouse e che tornerà più giovane nella rimasterizzazione di Donnie Darko.

Il bello del proibito

Jake Gyllenhall e Heath Ledger qui sono una coppia di cowboy che si ritrova, durante il loro viaggio, ad accamparsi in una tenda. In questa scena si scatena la passione tra i due. Una scena che però quasi non si vede, ma è abbastanza per far eccitare tutti gli spettatori di ogni genere sessuale, che sia omosessuale o etero, uomo, donna o non-binary che sia. Il vedo-non-vedo di Heath Ledger e Jake Gyllenhall che liberano i loro istinti rende questa una delle scene erotiche più sexy ed emozionanti della storia del cinema.

Espiazione | Le migliori scene erotiche nei film romantici, brucia di passione!

Fate l’amore, non fate la guerra, questo è il motto che segue questa scena per la regia di Joe Wright. Un film di guerra che allo stesso tempo parla anche di amore, per indorare la pillola rappresentata dalla morte e dall’orrore dei tempi di guerra. In questo film vediamo protagonisti James McAvoy e Keira Knightley, il primo un soldato devastato dalla guerra ma guardingo e pronto a combattere, la seconda una affascinante gentildonna che scoprono l’amore in un periodo storico orribile.

Addio guerra, benvenuto amore

La scena in questione vede proprio il soldato Robbie Turner e la gentildonna Cecilia Tallis, che si trovano a condividere un attimo focoso per alleggerire i brutti tempi della guerra. Nella scena il nostro James McAvoy sbatte Keira Knightley contro la libreria, avvolta da uno splendido ed elegante vestito verde smeraldo. Un gesto talmente passionale da rendere questa scena una delle più hot e indimenticabili del cinema.

Shame | Le migliori scene erotiche nei film romantici, brucia di passione!

Questa è un’opera che ha fatto scalpore e che ha fatto urlare allo stereotipo del maschio tossico, palesemente malato di sesso e che mette a nudo tutta la propria fragilità mentale che sfocia nel sesso sfrenato privo di sentimento. Un film con alla regia Steve McQueen e con protagonista un coraggioso Michael Fassbender, che non ha paura di mettersi completamente a nudo e girare scene di sesso con più attrici, rendendo quest’opera un vero e proprio film d’erotismo.

La mascolinità tossica

Proprio questo suo savoir faire con le donne che porta il protagonista ad avere rapporti sessuali con più donne ha portato il film a far urlare allo scandalo. Michael Fassbender qui funge proprio da oggetto sessuale, diventando protagonista di scene di sesso molto sfrenate e prive di sentimento. Qualcosa che potrebbe far eccitare alcune persone e disturbare altre per la totale assenza di romanticismo.

La vita di Adele

Una cosa che ci si chiede molto spesso quando si guardano scene di sesso nei film è “ma gli attori lo stanno facendo per davvero?”. Nella maggior parte dei casi è totale finzione, ma nel film per la regia di Abdellatif Kechiche, le attrici protagoniste Adèle Exarchopoulos e Léa Seydoux rendono le loro scene di sesso molto credibili, con tutta la passione e il realismo che ci mettono nel loro lavoro.

La coesistenza di sesso e amore

La parte migliore di questo film sono proprio le due attrici protagoniste, ma anche la scrittura della storia d’amore tra i due personaggi. Emma e Adele riescono a dimostrare che una coppia può essere sia molto romantica e dolce, sia molto focosa e appassionata durante le scene di amore carnale, una cosa che spesso viene fraintesa e resa non vera in molte situazioni. Ma Adèle Exarchopoulos e Léa Seydoux riescono a dimostrare che ci può essere amore nel divertimento carnale.

Che ne pensate? Qual è la vostra scena erotica preferita? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre top dal mondo del cinema e molto altro!

