Anteprima Rise of the Ronin: le nostre prime impressioni

Da qualche giorno, ormai, abbiamo messo le mani su Rise of the Ronin, la nuova esclusiva PS5 e in questa anteprima andremo a raccontare le nostre prime impressioni sul gioco

Rise of the Ronin, titolo targato Team Ninja e in uscita il prossimo 22 marzo è sicuramente uno dei giochi più intriganti di questo mese e di questa prima metà del 2024. Si tratta di un’esclusiva PS5 e già questo, di per sé, dovrebbe farci alzare di molto la soglia dell’attenzione. Oggi andremo a trattare quelle che sono le nostre primissime impressioni proprio su Rise of the Ronin, titolo che stiamo già giocando e di cui abbiamo a disposizione già un po’ di materiale di cui poter discutere in questa anteprima, in attesa, poi, della recensione ufficiale.

Accuratezza storica | Anteprima Rise of the Ronin

Né in questa anteprima, né poi nel corso della recensione di Rise of the Ronin andremo a fare spoiler sulla trama ma, molto più semplicemente, andremo raccontare quella che è la gestione della narrazione del gioco. Siamo di fronte ad un titolo dalla forte influenza storica e in cui, la storia reale del Giappone, si mescola con quella che è la narrazione e la trama del protagonista.

Ci sarà la possibilità di rivivere alcuni momenti cruciali della storia del paese del Sol Levante e incontrare personaggi realmente esistiti e realmente influenti. Fin qui, quello che abbiamo visto ci ha convinti ma non fino in fondo. Le cut-scene che fanno da collante per il racconto e lo svolgimento della trama si alternano tra una mancanza di mordente e delle scelte e delle immagini, invece, molto suggestive. Stessa natura ambivalente per i dialoghi, a tratti convincenti e a tratti molto meno, complice anche una gestione delle animazioni facciali decisamente rivedibile.

Dritto al cuore | Anteprima Rise of the Ronin

Il titolo di questo paragrafo della nostra anteprima di Rise of the Ronin è perfettamente centrato con quello che è il tema del paragrafo stesso: il gameplay. Sia perché esso rappresenta il cuore di tutto il gioco e sia perché quest’ultimo (il gameplay) è basato principalmente sul combattimento. La natura open-world ci porterà in diverse aree della mappa e in ognuna di queste sarà possibile ingaggiare dei combattimenti che fanno venir meno quella che è la componente esplorativa che, al momento, seppur in minima parte, risulta comunque esserci, testimoniata anche dalla presenza abbastanza massiccia di una componente di farming.

Il combat system è influenzato da una serie di fattori che lo renderanno anche molto personale. A partire dalla scelta delle caratteristiche base del protagonista (presente un editor anche molto profondo) a finire alle caratteristiche dei nemici stessi. In base a quella che sarà la nostra preferenza, potremo giocare un PG più incentrato sulla forza, piuttosto che sulla destrezza, piuttosto che sull’intelligenza o sul fascino. Ognuna di queste ramificazioni prevede l’utilizzo di alcune armi di cui, col tempo, si può diventare maestri andando ad aggiungervi dei set di mosse dedicate e, inoltre, è anche possibile accedere a determinate abilità.

Rise of the Ronin è un titolo che va provato e che pad alla mano offre il meglio di sé. Il feedback del combattimento è molto godibile e in questo Team Ninja, con l’introduzione di elementi come la schivata, il parry e le debolezze dei nemici, ha fatto decisamente un ottimo lavoro. Il gioco risulta essere molto ritmico e divertente da giocare. Altro elemento molto interessante è la ricorrente possibilità di controllare ben due giocatori, ciò offre una profondità da non sottovalutare a molte sezioni di combattimento. Profondità a sua volta amplificata dalla presenza di sezioni stealth.

La componente GDR, oltre alla questione dell’indirizzamento e della personalizzazione dello stile di gioco, è presente, in minima parte, anche nella selezione dell’equipaggiamento che, molto semplicemente, viene indicato con un valore numerico e starà dunque a noi dedurre cosa utilizzare e cosa no.

Bello da vedere? No! | Anteprima Rise of the Ronin

Arriviamo a quello che è il punto maggiormente dolente di questa anteprima di Rise of the Ronin, ovvero il comparto tecnico. Diciamolo fin da subito, questo non è un titolo che si gioca per la grafica o per godere di panorami mozzafiato. Si tratta di un gioco che, come detto in precedenza, fa del gameplay il suo fulcro. Questo, però, non basta a Team Ninja per evitarsi una tirata d’orecchie sulla componente tecnica e prettamente visiva. Lo stile ricorda quello dei due capitoli di Nioh, dunque né fotorealismo, né una potenza grafica eccellenti. Allo stesso tempo, però, Nioh, probabilmente, da un punto di vista artistico (complice anche il mondo di gioco) era maggiormente ispirato.

Rise of the Ronin si presenta come un gioco non di questa generazione e che vicino ad alcuni titoli della precedente avrebbe anche sfigurato. Giocando a modalità performance – l’unica realmente godibile a nostro avviso – l’impatto d’insieme non è da buttare ma non è neanche da elogiare, si mantiene su una mediocrità striminzita che, però, potrebbe comunque essere corretta in vista del day one (anche se, oggettivamente, il lavoro da fare sarebbe molto e mancano pochi giorni). L’audio anche non ci ha convinti, con un doppiaggio italiano presente sì ma che lascia a desiderare, consigliato l’uso del doppiaggio in giapponese.

Ci si può ancora lavorare…

E dunque, eccoci arrivati alle battute finali di questa anteprima di Rise of The Ronin; un titolo molto atteso e che si presenta come un’esclusiva PS5 nuova con tanti elementi da tenere in considerazione. Il gameplay, al momento, risulta essere estremamente godibile e abbiamo buon motivo di credere che questa godibilità non verrà meno nel corso del gioco e andando sempre più avanti. Ciò che va rivisto è sicuramente il comparto tecnico, non all’altezza di questa generazione. Rimaniamo, dunque, in attesa di ulteriori sviluppi e ci ritroviamo qui, su tuttotek.it, per la recensione completa. Stay Tuned!

