Nintendo Direct | Annunciato Super Mario RPG Remake con un trailer e data d’uscita!

Con tanto di trailer e data d’uscita si è presentato sul palco del Nintendo Direct appena conclusosi il Remake di Super Mario RPG: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Dopo le ottime prestazioni di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (qui trovate la nostra entusiasta recensione completa!) Nintendo torna a farsi sentire con un Direct annunciato nella giornata di ieri che, lasciatecelo dire, è stato veramente scoppiettante. Tantissimi gli annunci direttamente dal palco della grande N, da un nuovo Mario 2D a numerosi Remake di grandi classici. Fra cui, per l’appunto, quello di Super Mario RPG, che si è mostrato con un trailer nel corso del Nintendo Direct appena conclusosi, che trovate qua sotto. E non solo: abbiamo anche la data d’uscita!

Super Mario RPG Remake si mostra con tanto di trailer e data d’uscita!

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars Remake arriverà (ovviamente) in esclusiva per Nintendo Switch il prossimo 17 novembre e i preordini sono già disponibili. Originariamente fu sviluppato da Squaresoft e, in questa sede, Mario e compagnia bella dovranno lottare contro un nuovo nemico chiamato Smithy. Partiranno dunque per una nuova avventura alla ricerca delle Sette Stelle, Mario e i tanti alleati unici che accoglierà nel party nel corso del tempo, dal marshmallow Mallow al burattino Geno, ma non mancheranno anche la principessa Peach e Bowser.

Il sistema di combattimento, basato sul tempismo, sembra rimasto inalterato. Ciò che ha stupito del trailer che trovate qua sopra è ovviamente il comparto estetico e tecnico, nonché quello sonoro, con tracce musicali completamente riarrangiate. Fatecelo dire: sembra promettere davvero molto bene, specialmente per tutti i fan accaniti che non vedevano l’ora di veder tornare uno spin-off di Mario così tanto amato.

Restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutti gli altri annunci provenienti dal Nintendo Direct che si è concluso poco fa. Nel mentre: avete visto il trailer di Super Mario RPG Remake? Che cosa ne pensate? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!