Milan-Salernitana: dove vedere la partita?

Un fine settimana che si accende con l’ultima giornata di campionato. Andiamo così a scoprire dove vedere Milan-Salernitana

Diventati un punto di riferimento, i diritti televisivi sono parte integrante del nuovo mondo del calcio. Un segnale evidente di questo cambiamento lo si ha con la Serie A, suddivisa tra Sky e DAZN, nonostante sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Questo si mostra come un aspetto positivo per le società, che godono di introiti e sponsor, ma d’altro canto rappresenta un lato negativo per tifosi e utenti, i quali si ritrovano costretti a cercare molte informazioni sulle partite in programma. L’articolo in questione vuole dunque spiegare dove vedere Milan-Salernitana e quali saranno i giocatori impegnati.

La giornata 38 chiude il ciclo di questi due club, mangiati dai rimorsi.

Dove vedere Milan-Salernitana: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Seconda in classifica contro ultima. Il Milan ha totalizzato 74 punti, un bottino positivo seppur “vuoto”, poiché i rossoneri non hanno ottenuto nemmeno un trofeo. Soltanto 16 i punti di una Salernitana con tanta anima e molto coraggio, ma con evidenti problemi e limiti tecnici. Ecco allora dove poter vedere Milan-Salernitana, se su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, con sede Londra, si è ritagliata uno spazio di rilievo all’interno del mondo del calcio. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN sa garantire l’intera visione del palinsesto di Serie A. Il servizio si estende alle sfide della Serie B e si concentra in più sugli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di valutare due possibilità: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, grazie al quale si può usare l’applicazione da due dispositivi in contemporanea. Basterà qualche passaggio, finendo per cliccare sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Passando a Sky si nota un servizio diverso. Per ciò che concerne il contesto Serie A, le partite garantite per ogni giornata sono tre, a differenza del campionato femminile che conta l’intero calendario. A ciò si aggiungono i match dei club esteri e gli appuntamenti di natura europea, cioè Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio si impreziosisce con altri sport, quali Tennis, Golf, NBA, MOTOGP e Formula 1. In questo caso l’abbonamento ha un costo di 14,99 € a cadenza mensile, servirà soltanto cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Messa in archivio la questione piattaforme, eccoci arrivati allo snodo principale: Milan-Salernitana sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo oggi, Sabato 25 Maggio, alle ore 20:45, teatro dell’incontro lo Stadio San Siro di Milano. Si ricorda di possedere una VPN per proteggersi durante la navigazione su internet.

Milan-Salernitana, probabili formazioni

Spazio all’ultimo appuntamento, con due squadre oramai ferme in ottica classifica.

Di seguito le probabili formazioni:

MILAN (4-3-3): Sportiello; Calabria, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao

SALERNITANA (3-4-2-1): Fiorillo; Pierozzi, Gyomber, Pasalidis; Zanoli, Coulibaly, Maggiore, Sambia; Tchaouna, Candreva; Simy

Chi delle due chiuderà con un sorriso? Diteci la vostra, continuando a seguire tuttotek.it per non perdervi nessuna news del mondo social e web.