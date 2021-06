Migliori giochi da tavolo online | Maggio 2021

Il prolungamento delle misure restrittive causa quarantena ci impedirà di goderci una bella partita ad un gioco da tavolo con i nostri amici ancora per un po’. Questo almeno sulla carta. tuttoteK viene in vostro soccorso, consigliandovi i migliori giochi da tavolo online da poter giocare dal vostro computer!

La quarantena prolungata che stiamo vivendo in questo periodo ha attivato un vasto numero di aziende e case editrici che hanno messo a disposizione gratuitamente moltissimi giochi; come PDF o in versione print&play. È anche vero però che non sempre si vive assieme altri appassionati di giochi da tavolo e molti altri problemi possono incorrere quando si cerca di organizzare una partita del proprio gioco preferito.

Migliori giochi da tavolo online: non rinunciamo a giocare!

Abbiamo quindi deciso di raccogliere in questo articolo una lista di siti e applicazioni che permettono di giocare in multiplayer a svariati giochi da tavolo. Andiamo a scoprirli!

RisiKo! | Migliori giochi da tavolo online

Non potevamo certo non iniziare con un grande classico dei giochi da tavolo competitivi. Per giocare a RisiKo! è sufficiente seguire il link al sito ufficiale di Risiko! Digital 3 e sottoscrivere il free trial di 30 giorni. La versione online ufficiale di RisiKo! Ha una sottoscrizione mensile, ma è sicuramente l’ideale per i giocatori più esigenti e appassionati.

Esistono però anche molte alternative gratuite, tra le quali vi proponiamo Warzone.

Pictionary | Migliori giochi da tavolo online

Il gioco ha uno svolgimento semplicissimo: consiste nell’indovinare una parola che sta venendo disegnata; . Per questo gioco consigliamo assolutamente skribbl.io, che fornisce alcune interessanti opzioni, come il poter personalizzare il proprio avatar e indizi sulla parola che si sta cercando di indovinare; oltre ad una serie di tool grafici per realizzare disegni completi e accurati. Fattori che lo rendono forse migliore da giocare in multiplayer da computer rispetto alla controparte dal vivo.

Uno | Migliori giochi da tavolo online

Nessun gioco rovina le amicizie come Uno, e perché non iniziare a farlo anche online? Di Uno ne esistono un’enorme quantità di versioni giocabili sul browser, ma non tutte permettono di farlo in multiplayer. Tra queste noi ci sentiamo di consigliarvi questo sito. Per quelli che vogliono un’esperienza più completa e curata invece, è possibile acquistare una versione del gioco digitale da vari store video-ludici, come quello Playstation o Xbox dal costo di circa 10 euro. Sugli store mobile la versione ufficiale di Uno è invece Free to Play.

Tabletop Simulator | Migliori giochi da tavolo online

Quelli che vi abbiamo finora proposto sono titolo molto classici, ma se nel caso foste interessati a giochi più particolari, Tabeletop Simulator è il gioco che fa per voi. Questo programma infatti (disponibile su Steam) permette infatti di simulare un’enorme quantità di giochi, dai più banali basati sulle carte, fino a veri e propri giochi su licenza, come ad esempio Zombicide. Infatti il gioco ha più di 40 dlc, che forniscono la versione digitale di alcuni famosi giochi da tavolo; inoltre Steam presenta una sezione dedicata alle mod, dove ogni giorno vengono rilasciate nuove risorse per Tabeltop simulator.

Unica pecca è il prezzo, visto che il programma viene a costare 20 euro e ogni giocatore dovrà possederne una copia, senza contare che i giochi ufficiali chiedono anche un ulteriore pagamento. Soldi a parte, Tabletop simulator è un investimento che potrebbe valere la pena fare, viste le sue infinite potenzialità.

Buon divertimento!

La nostra lista ai migliori giochi da tavolo online finisce qui. Vi auguro del sano divertimento e, nel frattempo, vi invito a continuare a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati sul mondo dei giochi da tavolo e della tecnologia.