Migliori Giochi di Ruolo Fantasy | Giugno 2021

Vi siete mai chiesti quali siano i Migliori Giochi di Ruolo Fantasy? Se uno volesse iniziare, da quali potrebbe partire? Scopriamolo insieme!

La storia dei Giochi di Ruolo pen & paper è lunga ed affascinante. Da decenni, questi piccoli contenitori di sogni fantastici tengono compagnia a generazioni di aspiranti avventurieri e investigatori. Ma orientarsi in un mondo così ricco di novità e di titoli non è affatto semplice, ed è qui che interveniamo noi. Questo è il primo episodio di una serie che vi porterà nel cuore dei GdR, rispolverando titoli che forse già conoscete e facendovi scoprire nuove, imperdibili avventure. Siete pronti? Andiamo!

Dungeons and Dragons | Migliori Giochi di Ruolo Fantasy

Banale, penseranno quelli tra voi che già conoscono questo mondo. Eppure, a nostro avviso, imprescindibile. Non si può cominciare una guida alla scoperta del mondo dei Giochi di Ruolo, e dei Migliori tra essi, senza citare il più celebre (e molto probabilmente amato) tra loro. Nato nel 1974 dalle brillanti menti di Gary Gygax e Dave Arneson, Dungeons and Dragons ha segnato la storia e lo crescita di tutti i GdR successivi. Sviluppatosi in 6 edizioni (compresa una 3.5 rimasta nel cuore di molti di noi), D&D ha influenzato un intero immaginario; dal gioco è derivato un intero filone narrativo, fumettistico e cinematografico (ma forse questo era evitabile) che ancora oggi continua ad appassionare e stupire.

Ma il gioco in sé, di cosa tratta?

Eh, mica facile condensare in poche righe il cuore di D&d. Avventura, sarebbe la prima risposta. Magia, combattimenti e mistero quelle subito successive. Fin dalla prima edizione, Dungeons and Dragons trascina i suoi giocatori in un universo medievale fantastico fatto di mostri, eroi e mirabolanti avventure. Con il tempo, l’embrione di regole e meccaniche creato dai due autori (traendo ispirazione dai wargame anni ’70) si è fatto sempre più denso e complesso. Fino ad arrivare alla versione di D&d 3.5, la più vasta e complessa, nonché quella più amata. Oggi, la versione attuale è la 5ª, un’edizione più snella eppure ancora capace di mantenere intatto il fascino del mondo di Gygax e Arneson.

Come iniziare a giocare

Essendo il più celebre GdR, D&d è anche il più semplice dal quale cominciare a giocare. Qualunque fumetteria e negozio specializzato avrà a disposizione (od ordinabile) una copia del Manuale del Giocatore, la Guida introduttiva al mondo di gioco. Allo stesso modo, in questi centri di aggregazione tra nerd sarà possibile trovare un gruppo di giocatori che già si riunisce periodicamente, e al quale forse vi potrete unire. Esiste inoltre un sito sul quale è possibile trovare e inserire annunci di party in tutta Italia, valido per tutti i GdR (D&d compreso, ovviamente). Lo trovate qui gdrplayer.it.

In alternativa, potreste sempre decidere di calarvi voi nei panni del Master e di farvi dunque creatori e narratori di un mondo tutto vostro. In questo caso, avrete bisogno anche del Manuale del Master e del Manuale dei Mostri, anche questi acquistabili nei negozi specializzati. E se per iniziare avete bisogno di una mano, qui su tuttotek abbiamo avviato da poco una guida introduttiva ai GdR, che vi lascio qui.

Warhammer Fantasy | Migliori Giochi di Ruolo Fantasy

Da sempre in competizione con D&d per il titolo di gioco di ruolo più amato, Warhammer Fantasy è un altro storico GdR Fantasy medievale. Nato nel 1986 in casa Games Workshop, per opera di Rick Priestley, è legato strettamente alla sua versione wargame tridimensionale, che faceva delle miniature e delle mappe tattiche il suo punto di forza. Ispirato all’epic fantasy ma soprattutto allo sword & sorcery alla Michael Moorcook, Warhammer Fantasy permette di raccontare di imprese eroiche e di epici scontri tra fazioni avversarie, ma non solo. Ad essi, il GdR affianca storie di vita comune in città medievali, dando ai suoi giocatori la possibilità di vestire i panni di oste, acchiappatopi e umili contadini.

I punti di forza

Nel corso dei decenni, Warhammer Fantasy ha visto ben 9 edizioni, con continue modifiche alle meccaniche e al sistema. A caratterizzare ognuna di queste, però, è sempre stata la solida ambientazione, secondo molti più nitida, coinvolgente e definita di quella di D&d (che ha sempre preferito affidare ai supplementi la caratterizzazione di ambientazioni e personaggi). Inoltre, il sistema di Warhammer è amato proprio perché permette di accedere a caratteristiche e dettagli che pochi altri GdR concedono; dalla pazzia ai metodi di cura meno comuni, per fare qualche esempio, nonché a un combattimento più cruento e spietato, che porta spesso i pg a un passo della morte.

Come iniziare a giocare

Anche per Warhammer valgono gli stessi punti scritti per D&d. Fumetterie e negozi sono i centri di aggregazione consigliati, mentre per i manuali è sufficiente acquistare il Manuale del Gioco tradotto da Need Games per avere in mano l’essenziale per cominciare a giocare.

Vampiri: La Masquerade | Migliori Giochi di Ruolo Fantasy

Quest’anno è stato nominato tra i Migliori Giochi di Ruolo Fantasy dell’anno. Stiamo parlando di Vampiri: La Masquerade, arrivato nel 2019 alla sua 5ª edizione. Nato nel 1991 in casa White Wold, questo GdR trascina i suoi giocatori in un’ambientazione moderna popolata però di creature fantastiche. Come sicuramente immaginerete, sono i Vampiri i protagonisti indiscussi del gioco, che qui vengono immaginati come una società consolidata a riunita sotto una regola comune: La Masquerade.

Ambientazione

Il gioco ci trasporta in una versione gotica e oscura del nostro mondo, qui però nominato Mondo di Tenembra. Corruzione, decadenza, crimini e violenza sono il pane quotidiano degli abitanti di questa ambientazione, governata dietro le quinte dalla società vampirica. Antichi, potenti e temibili, i vampiri convivono con le persone comuni, nascondendosi nelle gerarchie proprio grazie alla Masquerade, la legge che proibisce loro di rivelarsi a coloro che non appartengono alla genia.

L’organizzazione della società vampirica è solida e rigorosa, e le leggi che ne vincolano i comportamenti l’hanno resa una potenza ineguagliabile. I giocatori interpretano, ovviamente, i Vampiri, che qui possono appartenere a clan differenti e trarre da essi abilità e capacità speciali.

Come iniziare a giocare

Il Manuale base di Vampiri: La Masquerade ha già in sé tutto l’essenziale per giocare. In aggiunta, esistono due supplementi alla 5ª edizione che contengono regole e implementazioni per arricchire l’ambientazione e le avventure giocate.

Il Richiamo di Chtulhu | Migliori Giochi di Ruolo Fantasy

Non tutti i GdR fantasy, come avete visto, raccontano di avventure fantastiche in splendide ambientazioni medievali. Alcuni, come Il Richiamo di Chtulhu, narrano proprio l’opposto. Nato 1981 in casa Chaosium, Call of Cthulhu è infatti un GdR horror che trae ispirazione dagli oscuri e misteriosi racconti del mondo di H.P. Lovecraft. In Italia è al momento tradotto dalla Raven Distribuzione, che ha dato alle stampe di recente la 7ª edizione.

Orrori e Misteri

Il Richiamo di Chtulhu porta i suoi giocatori nel New England degli anni venti, anche se il GdR lascia aperta la possibilità di giocare in altre epoche e ambientazioni. I giocatori sono persone comuni, che loro malgrado si trovano coinvolte in orrori inimmaginabili. Giornalisti, fotografi, ladri, artisti, veterani… i pg dovranno dar fondo a tutte le loro conoscenze per indagare sui misteriosi fenomeni dei quali sono testimoni. Crudeli entità aliene e divine, infatti, tessono le loro trame sulla terra, e gli investigatori dovranno venire presto a patti con la loro esistenza; cercando al contempo di mantenere la propria sanità mentale.

Come iniziare a giocare

Il Manuale Base della 7ª edizione de Il Richiamo di Chtulhu è facilmente reperibile nelle fumetterie, e non sono pochi i party che si riuniscono per respirare l’aria oscura e minacciosa di questo GdR. Il nostro consiglio è quello di prendere anche in mano uno o due racconti di Lovecraft prima di cominciare il gioco, così da immergersi al meglio nell’atmosfera.

Pathfinder | Migliori Giochi di Ruolo Fantasy

Ultimo ma non per importanza, tra i Migliori Giochi di Ruolo Fantasy non possiamo non inserire anche Pathfinder, GdR creato nel 2009 dalla Paizo Publishing. Basato sull’edizione 3.5 di D&D, che era un prodotto a licenza aperta, è arrivato nel 2019 alla sua 2ª edizione. Qui in Italia, Pathinder è stato distribuito prima da Wyrd Edizioni (che ha curato anche un gran numero di supplementi al gioco), e ora dalla Giochi Uniti.

La particolarità di Pathfinder è proprio il fatto che ricalca, in molti aspetti, le regole e le meccaniche di D&D, seppur con numerose e notevoli migliorie; per questo fatto, molti fan spesso lo definiscono D&D 3.75, anche perché i due sistemi di gioco sono stati per lungo tempo compatibili. Questa somiglianza tra i due prodotti ha fatto sì che per diversi anni Pathinder si assestasse allo stesso livello di vendite di Dungeons & Dragons, arrivando perfino a superarle quando la Wizard of the Coast ha avuto il suo periodo nero (periodo che è coinciso con la tanto odiata 4ª edizione di D&D).

Ambientazione

Pathfinder ci riporta nel medievo fantasy, in un nuovo mondo chiamato Golarion. Come per D&D, anche Pathfinder lascia ampio margine di creazione e gestione del mondo al Master, dedicando all’ambientazione un buon numero di supplementi, romanzi e fumetti che possono essere integrati a scelta del party.

Come iniziare a giocare

I party di giocatori di Pathfinder sono forse un po’ più rari di quelli degli altri giochi presenti su questa lista. Eppure esiste uno zoccolo duro di affezionati che non rinuncia alla versatilità di questo sistema di gioco, ed è comune trovarne qualcuno soprattutto sui forum. Per iniziare a giocare a Pathfinder, comunque, c’è bisogno del Manuale di Gioco e, in aggiunta se si vuole fare da Master, anche del Bestiario.