Recensione Eureka J12 Ultra: il “non plus ultra” dei robot

In questa recensione parliamo del robot aspirapolvere Eureka J12 Ultra, vero e proprio top di gamma dell’azienda dalle super prestazioni

L’Eureka J12 Ultra è un robot aspirapolvere all’avanguardia che si distingue per il suo design squadrato e le sue eccezionali caratteristiche. Progettato per offrire una pulizia accurata e completa, questo dispositivo combina tecnologie avanzate con una potente capacità di aspirazione, rendendolo una scelta ideale per chi cerca un aiuto domestico efficiente e affidabile. Grazie alle sue funzionalità intelligenti e alla facilità d’uso, l’Eureka J12 Ultra promette di rivoluzionare il modo in cui manteniamo le nostre case pulite e ordinate.

Confezione e unboxing | Recensione Eureka J12 Ultra

La confezione dell’Eureka J12 Ultra è elegante e ben organizzata, riflettendo l’attenzione ai dettagli che caratterizza questo robot aspirapolvere. All’interno della scatola troviamo il robot stesso insieme alla stazione di ricarica, entrambi accuratamente imballati per garantire sicurezza durante il trasporto. Sono inclusi anche due spazzole laterali, una coppia di MOP per la pulizia dei pavimenti e un filtro HEPA già installato, che assicura un’aria più pulita intrappolando le particelle più sottili. La spazzola a rullo principale è anch’essa preinstallata, pronta per l’uso immediato. Completano il kit due sacchetti antipolvere, uno già montato nel dispositivo e uno di riserva, offrendo un’esperienza di unboxing semplice e senza complicazioni.

Caratteristiche tecniche

Diamo una panoramica delle caratteristiche tecniche principali di questo robot aspirapolvere:

Dimensioni fisiche : 35L x 35L x 10,8H cm

: 35L x 35L x 10,8H cm Batteria : 5200 mAh

: 5200 mAh Potenza di aspirazione : 5000Pa

: 5000Pa Autonomia : 180 minuti

: 180 minuti Navigazione : DuoDetec AI 3D+LiDAR

: DuoDetec AI 3D+LiDAR Controllo vocale: Vocale/Google/Alexa

Esperienza d’uso | Recensione Eureka J12 Ultra

L’Eureka J12 Ultra adotta un approccio più tradizionale rispetto all’Eureka E10s, che abbiamo da poco recensito, che non utilizzava sacchetti per la polvere. Tuttavia, dal punto di vista del design, questo modello si distingue dai suoi concorrenti. La base di ricarica è leggermente più arrotondata rispetto ad altri modelli e di dimensioni medie, un dettaglio che noteremo meglio più avanti.

Il robot aspirapolvere presenta una forma un po’ più squadrata rispetto alla media, mantenendo comunque dimensioni simili agli altri prodotti della sua categoria. Sulla parte superiore troviamo la classica torretta Lidar, affiancata da sensori 3D frontali posizionati in modo curioso, leggermente decentrati ma sempre all’interno del paraurti. Il cassetto della polvere è accessibile sollevando il coperchio, anche se probabilmente non sarà necessario farlo spesso grazie alla funzione di svuotamento automatico. Sotto, il robot è dotato di un sistema con doppie spazzole laterali, una caratteristica ormai rara, che convoglia la polvere verso il centro, dove viene aspirata dal motore da 5.000 Pa, situato vicino alla spazzola centrale in gomma e setole.

La spazzola e la potenza di aspirazione sono nella media, evidenziando come Eureka voglia posizionarsi nel mercato con un prodotto equilibrato. Sul retro, troviamo due grandi mop bianchi rotanti, che si toccano al centro per garantire una pulizia uniforme del pavimento. Questi mop ruotano rapidamente per rimuovere lo sporco, ma presentano alcune limitazioni rispetto ad altre soluzioni. La principale è che non si sollevano, quindi quando sono installati, il robot non può aspirare i pavimenti. Inoltre, l’acqua per il lavaggio non viene fornita costantemente, ma ciclicamente dalla base, il che può comportare un’irregolare distribuzione dell’acqua verso la fine del ciclo di pulizia.

Navigazione e riconoscimento oggetti

La navigazione spaziale del robot è eccellente, una delle migliori della categoria. È possibile lasciare oggetti sul pavimento con la quasi certezza che non verranno spostati o causino inceppamenti. Nonostante ciò, è sempre consigliabile riordinare un po’ prima di iniziare la pulizia. Il robot riconosce anche gli animali in movimento e pulisce efficacemente attorno agli ostacoli, assicurando una pulizia accurata. I tempi di pulizia sono ottimi, grazie alla velocità operativa del robot. Riconoscendo automaticamente i tappeti, li evita completamente se i mop sono installati, richiedendo di rimuoverli manualmente per passare all’aspirazione.

Applicazione

L’app gratuita di Eureka è chiara e intuitiva, nonostante alcune traduzioni imprecise. Permette di pulire l’intera casa, singole stanze o aree specifiche. È possibile creare mappe multiple per diversi piani della casa e dividere manualmente le stanze se la suddivisione automatica non è soddisfacente. Si può scegliere se aspirare, lavare, o fare entrambe le operazioni in sequenza. Tuttavia, l’app manca di alcune funzionalità avanzate presenti in quelle dei concorrenti.

Funzioni avanzate | Recensione Eureka J12 Ultra

L’Eureka J12 Ultra offre una serie di funzioni avanzate che lo rendono estremamente versatile e user-friendly. Attraverso l’app dedicata, è possibile impostare programmi di pulizia personalizzati in base alle proprie esigenze, garantendo un controllo totale sul funzionamento del robot. La torretta LIDAR posizionata sulla parte superiore, insieme a vari sensori e alla videocamera anteriore, permette una navigazione precisa e una mappatura dettagliata dell’ambiente, assicurando che anche gli angoli più difficili da raggiungere siano puliti con efficacia.

Una delle caratteristiche distintive del J12 Ultra è la modalità di asciugatura dei mop a 55 gradi, che previene la proliferazione di batteri e garantisce superfici igienizzate. Inoltre, il design del robot è studiato per richiedere una manutenzione minima, con un sistema di svuotamento automatico che riduce la necessità di interventi frequenti. Un’ulteriore funzione avanzata è la capacità di evitare la contaminazione delle superfici già pulite, grazie a un sistema intelligente che riconosce e adatta il percorso di pulizia, mantenendo ogni area perfettamente igienizzata.

Conclusioni e prezzi

Eureka J12 Ultra si presenta come un robot aspirapolvere solido e dalle prestazioni elevate, ideale per chi cerca un dispositivo affidabile e tecnologicamente avanzato. Con un prezzo di circa 650€, si colloca nella fascia medio-alta del mercato, un costo che potrebbe sembrare leggermente elevato ma che rispecchia la qualità e le funzionalità offerte.

Attualmente, sono disponibili due codici sconto che permettono di risparmiare 30 euro: “EUREKAJ12B05” per la versione nera e “EUREKAJ12N05” per la versione bianca. Non appena il prezzo scenderà di qualche decina di euro, l’Eureka J12 Ultra diventerà una scelta ancora più attraente per chi desidera combinare solidità e prestazioni in un unico prodotto.

