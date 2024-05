Trust presenta due nuove tastiere gaming di punta: Torix Premium e Acira Mini

E voi?Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).

La piastra superiore in alluminio offre comfort e stabilità, rendendola ideale per le sessioni di gioco più intense. Una novità per Trust è la manopola del volume dedicata, che permette di regolare l’audio facilmente. Con un cavo USB-A-C staccabile, Torix è pratica da trasportare e conservare. Questa tastiera premium, che eleva l’esperienza di gioco grazie alle sue caratteristiche e al design elegante, è disponibile al prezzo di 89,99 euro.

La tastiera Torix combina caratteristiche di alto livello con un design semplice e intuitivo, offrendo prestazioni elevate e precisione per tutti i tipi di giocatori, dai principianti agli esperti. Dotata di interruttori meccanici Huano Linear, garantisce una pressione rapida fino a 50 milioni di battute e un’esperienza di digitazione confortevole. Anche Torix si distingue per la retroilluminazione RGB completa, personalizzabile con 16,8 milioni di colori ed effetti.

La retroilluminazione RGB, con 16,8 milioni di colori e vari effetti, è completamente personalizzabile grazie al software incluso. Con un cavo removibile, Acira è facilmente trasportabile, ideale per l’uso domestico o in viaggio. Questa tastiera, che unisce dimensioni ridotte a doppia funzionalità e design raffinato, è disponibile al prezzo di 49,99 euro .

La mini-tastiera meccanica Trust GXT 867 Acira è il 60% più piccola delle tastiere tradizionali. Elegante e compatta , è perfetta per chi cerca soluzioni salvaspazio senza compromessi sulle prestazioni. I tasti a doppia funzione offrono un’esperienza di digitazione completa in un formato ridotto, mentre gli interruttori meccanici Outemu Linear assicurano una risposta rapida fino a 50 milioni di battute.

Cristhian Greco

I videogiochi sono stati da sempre, per Cristhian, molto più di un becero passatempo. Il suo primo pad lo ebbe tra le mani alla tenera età di 5 anni e, una volta conosciuto quel mondo, non riusci più a farne a meno. Col passare del tempo ha maturato una certa esperienza videoludica e il suo unico desiderio è di poter condividere con il web i suoi dubbi e certezze su questo mondo. Ovviamente i videogiochi sono solo una parte delle sue passioni, Cristhian mangia pane e tecnologia da sempre, di conseguenza è in continua 'evoluzione' come la tecnologia stessa.