Sony Alpha 7RIII mirrorless full-frame ad alte prestazioni è in offerta su Amazon ad un prezzo che la rende davvero interessante per quello che offre. Scopriamo tutti i dettagli

Sony Alpha 7RIII è la mirrorless full-framead alte prestazioni di casa Sony che ha bisogno di poche presentazioni in quanto molto amato da fotografi e videomaker professionisti, ma anche appassionati. Sony da molto anni è una garanzia per professionisti del mondo del video che scelgono proprio la gamma Alpha per il proprio lavoto. Sony Alpha 7RIII è dotata di IBIS a 5 assi con compensazione fino a 5,5 stop, offre anche mirino elettronico ad alta risoluzione Quad-VGA con 3,69 milioni di punti e doppio slot di memoria. Questa fotocamera la troviamo in offerta su Amazon ad un prezzo che la rende davvero interessante per la qualità che offre.

Sony Alpha 7RIII solo corpo è in offerta su Amazon al prezzo di 2.069,00 € con lo sconto del 6% rispetto al prezzo originale ed è possibile acquistarla cliccando sul box qui sotto.

Sony Alpha 7RIII: in offerta su Amazon

Sony Alpha 7RIII offre un autofocus preciso con 399 punti di AF a rilevamento di fase e 425 a rilevamento di contrasto per una messa a fuoco precisa. Consente lo scatto continuo fino a 10 fps con tracking AF/AE.

Il processore BIONZ X affianca il sensore retroilluminato CMOS Exmor R full frame da 42,4 MP per offrire una gamma dinamica fino a 15 stop e ricche sfumature di colore.

Siamo di fronte ad una risoluzione ad alte prestazioni con la modalità Pixel Shift multi shooting e l’aiuto di un treppiede è possibile ottenere un’immagine ultra-dettagliata da 169,6 MP con trame, colori e dettagli impeccabili.

