Recensione Ezviz BC1C: telecamera da esterno e pannello solare

In questa recensione parliamo della Ezviz BC1C, telecamera IP da esterno con pannello solare che assicura un’autonomia senza fine

La Ezviz BC1C è una telecamera di sorveglianza da esterno progettata per garantire una sicurezza domestica efficace e continuativa. Dotata di un pannello solare integrato, questa telecamera offre un’alimentazione sostenibile e autonoma, riducendo la necessità di frequenti ricariche manuali. Con una risoluzione video ad alta definizione, visione notturna a colori e rilevamento intelligente dei movimenti, la Ezviz BC1C si presenta come una soluzione ideale per chi desidera monitorare la propria proprietà con facilità e affidabilità, anche in condizioni meteorologiche avverse.

Confezione e unboxing | Recensione Ezviz BC1C

All’interno della confezione della Ezviz BC1C si trova tutto il necessario per un’installazione semplice e immediata. La scatola contiene la telecamera, il pannello solare per un’alimentazione autonoma, e un kit di montaggio versatile. Quest’ultimo include sia una staffa murale a vite che una a snodo magnetico, offrendo due opzioni di installazione a seconda delle proprie esigenze. La telecamera può essere montata in maniera magnetica, per una rimozione e riposizionamento rapido, oppure fissata con le viti per una maggiore sicurezza e stabilità. Ogni componente è accuratamente confezionato, garantendo che tutto arrivi intatto e pronto all’uso.

Caratteristiche tecniche

Prima di addentrarci nella recensione completa vediamo le caratteristiche tecniche di spicco di questa telecamera di sicurezza per esterno:

Risoluzione : 1080p

: 1080p Controller : Alexa, Google Home, IFTTT

: Alexa, Google Home, IFTTT Dimensioni fisiche : 15,4 x 11,6 x 16,4 cm

: 15,4 x 11,6 x 16,4 cm Memoria rimovibile : MicroSD

: MicroSD Visione Notturna : sì

: sì Angol visivo reale : 125 gradi

: 125 gradi Batteria : ricaricabile al litio da 7800 mAh

: ricaricabile al litio da 7800 mAh Audio bidirezionale: sì

Installazione e primo utilizzo | Recensione Ezviz BC1C

L’installazione della Ezviz BC1C è progettata per essere semplice e accessibile anche per chi ha poca esperienza con il fai-da-te. Per iniziare, è sufficiente fissare la staffa murale scelta (a vite o a snodo magnetico, entrambe incluse nel kit) e montare la telecamera magneticamente o con l’ausilio delle viti. Successivamente, collegare il pannello solare per un’alimentazione continua o utilizzare l’alimentatore per ricaricare la batteria o mantenere l’alimentazione costante.

Una volta completata l’installazione fisica, la configurazione iniziale della telecamera risulta estremamente semplice. Grazie all’app “EZVIZ” disponibile per Android e iOS, l’utente viene guidato passo dopo passo nel processo di connessione alla rete Wi-Fi (supportata solo la frequenza 2.4 GHz) e nell’associazione al proprio account Cloud.

L’app EZVIZ, che ha visto notevoli miglioramenti in termini di usabilità e funzionalità, permette di configurare e gestire facilmente tutte le telecamere EZVIZ. Attraverso l’app, è possibile visualizzare in tempo reale le riprese audio/video, accedere alle registrazioni e attivare varie funzioni aggiuntive, tutto senza necessità di conoscenze tecniche avanzate. Grazie al cloud fornito dal produttore, è possibile monitorare le immagini da remoto in modo semplice e immediato.

Esperienza d’uso | Recensione Ezviz BC1C

L’esperienza d’uso della Ezviz BC1C si distingue per la sua efficacia nel rilevamento dei movimenti, grazie a un avanzato motore in grado di identificare persone, veicoli e movimenti generici. Un aspetto molto apprezzato è la possibilità di definire aree specifiche dell’inquadratura per il rilevamento, escludendo quelle non rilevanti, una funzione spesso assente in molte altre telecamere IP. La telecamera offre sette livelli di sensibilità regolabili, permettendo una calibrazione fine delle notifiche di movimento, che si avvicina alle funzionalità offerte dai NVR. In aggiunta, oltre al rilevamento intelligente, è disponibile un tradizionale sensore PIR per il rilevamento del movimento.

Quando viene rilevato un movimento, la Ezviz BC1C può eseguire diverse azioni. Può registrare i video localmente, grazie ai 32GB di memoria interna, oppure sul cloud. La telecamera include un abbonamento di prova al cloud, che consente di archiviare gli eventi fino a 24 ore, con opzioni di abbonamento a pagamento per una conservazione più estesa. I video registrati possono essere visualizzati da remoto tramite l’app EZVIZ. Oltre alla registrazione, la telecamera può emettere segnali luminosi e acustici, tra cui sirene e messaggi audio personalizzati che si attivano in caso di rilevamento di movimento.

Attualmente, la Ezviz BC1C non dispone di un’interfaccia web; il controllo avviene esclusivamente tramite l’app mobile EZVIZ e il flusso audio/video di rete. Per chi preferisce l’uso del computer, è disponibile l’applicazione desktop EZVIZ Studio, che consente una gestione completa delle telecamere.

Streaming ed assistenti vocali

In termini di compatibilità, la Ezviz BC1C può essere controllata tramite Amazon Echo (Alexa) e Google Home (Assistant), e supporta anche IFTTT. Tuttavia, manca il supporto per Apple HomeKit, riducendo ulteriormente le opzioni di integrazione per gli utenti di ecosistemi Apple.

La telecamera non offre una modalità di integrazione Local Push per il flusso video, e tutte le funzionalità di stato e rilevamento movimento, che ci si aspetterebbe di poter integrare via cloud, non sono attualmente supportate. Questo rappresenta un limite significativo, poiché impedisce l’uso di integrazioni cloud efficaci come quelle offerte da Home Assistant.

Conclusioni e prezzo

Ezviz BC1C si distingue per la sua facilità di installazione, le avanzate capacità di rilevamento del movimento e l’alimentazione sostenibile tramite pannello solare. Tuttavia, presenta alcune limitazioni significative in termini di streaming e integrazione con altri sistemi smart home, che potrebbero rappresentare un ostacolo per gli utenti più esigenti. Nonostante questi limiti, la BC1C rimane una soluzione affidabile e versatile per la sorveglianza domestica, particolarmente adatta a chi cerca un dispositivo semplice da configurare e gestire tramite app.

Cosa ne pensate di questa telecamera IP? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.