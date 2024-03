Recensione Xiaomi Smart Band 8 Pro: molto più di una band

Recensione Xiaomi Smart Band 8 Pro, l’anello di congiunzione tra gli smartwatch e le smartband. Scopriamo perché è uno dei migliori acquisti nella fascia di riferimento

Bentornati su tuttoteK per la recensione della Xiaomi Smart Band 8 Pro, una smartband (o forse no?) che cattura l’attenzione per il suo prezzo molto vantaggioso e per l’elevata qualità costruttiva. Vanta un display AMOLED da 1,74 pollici, una scocca impermeabile e a prova di polvere conforme allo standard IP68, e una durata della batteria di circa 12 giorni. Andiamo a scoprirne tutti i dettagli!

Scheda tecnica | Recensione Xiaomi Smart Band 8 Pro

Nome prodotto : Xiaomi Smart Band 8 Pro

: Xiaomi Smart Band 8 Pro Forma : rettangolare

: rettangolare Dimensioni : 46 x 33.35 x 9.99mm

: 46 x 33.35 x 9.99mm Peso : 22.5 g (senza cinturino)

: 22.5 g (senza cinturino) Display : 1.74″ AMOLED, 336 x 480, 336PPI

: 1.74″ AMOLED, 336 x 480, 336PPI Sensori : accelerometro, giroscopio, cardiofrequenzimetro, spO2 e luce ambientale

: accelerometro, giroscopio, cardiofrequenzimetro, spO2 e luce ambientale Ricarica : magnetica

: magnetica Colori : nero, argento

: nero, argento Cinturino : silicone

: silicone Versione BT : V5.3

: V5.3 Impermeabile : IP68

: IP68 Altre caratteristiche : promemoria sedentarietà, monitoraggio del sonno, allarme, regolazione della luminosità, controllo musica, gestione chiamate

: promemoria sedentarietà, monitoraggio del sonno, allarme, regolazione della luminosità, controllo musica, gestione chiamate App: Mi Fitness

Qualità costruttiva e display | Recensione Xiaomi Smart Band 8 Pro

Iniziamo con uno dei punti di forza del dispositivo: la qualità costruttiva. È evidente che la smartband sia stata realizzata con grande attenzione ai dettagli. Non si riscontrano imperfezioni o scricchiolii; ogni elemento è al suo posto. Il design, pur non essendo particolarmente originale, è gradevole e offre un buon impatto visivo in qualsiasi situazione o contesto, risultando adatto per ogni occasione. Il cinturino in silicone è altresì ben fatto e molto semplice da agganciare.

Ma passiamo ora ad uno degli aspetti fondamentali per questa categoria di prodotti, il display. Un ampio pannello AMOLED da 1,74 pollici di diagonale con risoluzione 336 x 480 pixel. La qualità è eccellente, così come la fluidità (settata a 60Hz), la luminosità è poi automatica grazie al sensore integrato, al netto di una velocità di switch non proprio elevata.

Hardware e autonomia | Recensione Xiaomi Smart Band 8 Pro

Uno dei punti di forza di questa Xiaomi Smart Band 8 Pro è certamente la sensoristica, che si rivela sempre piuttosto accurata. Nonostante l’assenza di funzioni avanzate come l’ECG, il monitoraggio dei passi, del sonno, della frequenza cardiaca e della spO2 è alquanto preciso.

Presente poi su questa variante Pro il GPS per il rilevamento del percorso negli allenamenti. Quest’ultimo, nei nostri test, si è rivelato assolutamente affidabile e preciso, anche in zone più isolate (da menzionare comunque una prevedile ed accentuata scarica della batteria). Buona la vibrazione, molto forte e settabile su due livelli di intensità. Peccato per l’assenza di uno speaker, difatti non sarà possibile rispondere alle chiamate in entrata o interagire con qualsivoglia assistente virtuale.

Tuttavia, in generale, l’autonomia della smartband è molto buona, garantendo, come promesso, all’incirca 10/12 giorni di utilizzo continuativo. Anche l’autonomia in modalità stand-by si rivela soddisfacente, con un consumo energetico costante e ridotto. Per quanto riguarda la ricarica, questa richiede circa un’ora per completarsi al 100% e si effettua attraverso pin magnetici situati sul retro, che risultano essere comodi e funzionali.

Software e App Companion | Recensione Xiaomi Smart Band 8 Pro

Il software offre una vasta gamma di funzionalità che facilitano la gestione delle chiamate in arrivo, delle notifiche (nonostante l’impossibilità di rispondere), della musica e dei promemoria. Con circa un centinaio di attività sportive supportate dal già citato GPS integrato, soddisfa la maggior parte delle esigenze degli utenti. Include anche il monitoraggio del battito cardiaco e dell’spO2, l’analisi del sonno, le previsioni meteo, esercizi di respirazione, timer, sveglia e la funzione di ricerca dello smartphone, tra le altre. Da segnalare anche la possibilità di creare delle complication, ovvero dei widget personalizzabili molto comodi nell’utilizzo quotidiano.

Inoltre, l’app companion Mi Fitness, disponibile gratuitamente sugli store, si distingue per la sua interfaccia minimalista e funzionale, con grafiche curate e intuitività d’uso. Offre poi grafici dettagliati e un negozio integrato di watchfaces, che sebbene non siano numerose, sono quasi tutte ben realizzate e adatte a ogni occasione. Degno di nota è il basso consumo energetico in stand-by dell’app, ottimo lavoro Xiaomi!

Prezzo e disponibilità

La nuova Xiaomi Smart Band 8 Pro è l’ideale per chi desidera esplorare il mondo degli smart wearable per la prima volta, senza dover investire molto. Si tratta di un dispositivo che combina completezza funzionale ed eleganza estetica. Disponibile sul sito ufficiale Xiaomi e su Amazon ad un costo di circa 70 euro, rappresenta un’opzione dal prezzo giusto, considerate le sue numerose funzionalità.

Che ne pensate della nuova band Xiaomi? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invitiamo inoltre a seguire la nostra pagina Instagram, il nostro canale YouTube e restate connessi su tuttotek.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!