Benvenuti in un altro episodio della rubrica dedicata ai nostri eroi preferiti! Oggi però non si parla di eroi, né tantomeno dei personaggi di per sé. Oggi vogliamo parlarvi di un evento molto importante, un evento cinematografico che farà la storia del cinema. In questo episodio di Aperit-Hero vi parleremo di Deadpool & Wolverine, il film più atteso dell’anno!

Sono tanti gli eroi che arricchiscono la nostra giornata con le loro incredibili storie, storie che noi stessi vorremmo vivere, anche se pur sempre con i loro aspetti negativi. Quello che vivremo in anteprima il 23 luglio a mezzanotte è un qualcosa che mai ci saremmo aspettati di vedere. Parliamo dell’attesissimo film Deadpool & Wolverine, film che vedrà protagonisti il nostro amato mercenario chiacchierone Deadpool interpretato da quel genio di Ryan Reynolds e quella leggenda del Wolverine del mitico Hugh Jackman. Un evento del genere ce lo sognavamo, eppure sta per diventare realtà e ci sono tanti motivi per cui questo evento è così importante e così grande.

Lo aspettiamo tutti | Aperit-Hero: Deadpool & Wolverine, un evento storico

Il primo motivo che vi vogliamo elencare per cui questo evento è così importante è proprio il ritorno di Hugh Jackman nei panni di Wolverine. Questa è la cosa che ha più sorpreso tutti i fan del mondo, persino lo stesso Ryan Reynolds è rimasto sorpreso del fatto di essere riuscito a convincere il suo amico e collega a tornare a interpretare il mutante dopo il suo addio in Logan di James Mangold. La sua interpretazione del personaggio ha fatto impazzire e innamorare tutto il mondo, diventando così uno dei più grandi attori ad aver interpretato un personaggio dei fumetti. Seppur l’attore sia un gigante alto 1.90, ben diverso dalla sua controparte fumettistica alta 1.60, Jackman è stato la prova che non serve essere uguale al personaggio per regalare delle grandi emozioni.

Un pessimo debutto | Aperit-Hero: Deadpool & Wolverine, un evento storico

Come molti fan di vecchia data sapranno, questa non è la prima volta che vedremo Deadpool e Wolverine insieme sul grande schermo. La prima volta che li abbiamo visti insieme è stato infatti nel film del 2009 X-Men le origini – Wolverine. Un film che di per sé aveva un grande potenziale e aveva anche regalato qualcosa di gradevole, peccato che c’è stata una cosa nel finale che non è proprio andata giù a nessuno. Parliamo proprio di Deadpool, che nel film con protagonista Hugh Jackman era un qualcosa di a dir poco orribile, qualcosa che non avremmo mai voluto vedere. In poche parole, quello non è per niente Deadpool, hanno rovinato la figura del personaggio e anche il primo incontro cinematografico tra i due mutanti. Qualcosa che vorremmo davvero dimenticare e proprio il nuovo film in arrivo ci aiuterà a farlo.

Il costume giallo e blu | Aperit-Hero: Deadpool & Wolverine, un evento storico

Sembra una cosa molto superficiale e stupida per chi non conosce bene il personaggio di Wolverine dei fumetti, ma il costume giallo e blu è una delle cose più belle che potessero regalarci. Una cosa che mancava al Wolverine di Hugh Jackman è proprio il fatto che il personaggio non abbia mai indossato l’iconica uniforme che ha reso famoso il personaggio. Certo, Hugh Jackman ha il suo fascino, assolutamente nulla da dire in contrario, ma il fatto è che il costume era davvero una grande mancanza. In nessun film, nella saga degli X-Men o nella trilogia di Wolverine, non abbiamo mai visto il famosissimo costume che il personaggio ha indossato nei fumetti e nei videogiochi. Stavolta finalmente vedremo l’attore indossarla e già dai trailer il costume è uno spettacolo per gli occhi.

Un’alleanza epocale | Aperit-Hero: Deadpool & Wolverine, un evento storico

La cosa più importante e che più vogliamo vedere, però, è come Deadpool e Wolverine interagiranno tra di loro. I due personaggi nei fumetti e nei videogiochi hanno sempre rappresentato un dualismo abissale, con Deadpool che è a dir poco un adorabile idiota molto invadente ed espansivo, mentre Wolverine è un uomo con la U maiuscola, riservato, stoico e serio, l’esatto opposto del suo collega. Inoltre i due si sono scontrati molte volte nei fumetti e altre volte invece si sono alleati. Un rapporto di amore e odio, con Wade che va letteralmente pazzo per Logan e quest’ultimo che di rimando non lo sopporta, anche se sotto sotto anche lui tiene a Wade. Un’alleanza e un’amicizia davvero stramba e improbabile, eppure funziona.

E andiamo, ca**o!

Insomma, i motivi per cui questo film è tanto atteso ve li abbiamo elencati. Si potrebbe riassumere questo film in una sorta di redenzione per i personaggi che non hanno mai avuto modo di interagire tra di loro e che riempiranno delle lacune che avevano dimostrato nei precedenti film. Un modo per poter recuperare tutto e regalarci la più grande esperienza cinematografica dai tempi di Avengers Endgame. Perché è proprio questo che ci aspettiamo, qualcosa di epocale, qualcosa di memorabile, che non rivedremo mai più al cinema. Abbiamo grandi aspettative e speriamo che il film le soddisferà.

L’episodio di Aperit-Hero finisce qui! Voi che ne pensate? Cosa vi aspettate da Deadpool & Wolverine? Ditecelo con un commento qui sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Hai già un abbonamento a Disney+? Scopri nuovi contenuti su Apple TV o Now TV.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.