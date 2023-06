Summer Game Fest 2023: recap di tutti gli annunci

La “E3 da spiaggia” targata Geoff Keighley è stata un susseguirsi di annunci: eccoli tutti nel nostro recap del Summer Game Fest 2023

Ci siamo: dopo tanto discutere sul rovinoso crollo dell’E3, il treno dell’hype estivo è ripartito per i videogiochi con il Summer Game Fest 2023, di cui abbiamo riassunto volentieri tutti gli annunci. Lo show, tanto voluto da Geoff Keighley (principale fautore dei Game Awards, sbottonatosi su come l’E3 si sia “eliminata da sola”), non ha mancato di fornire una luculliana abbuffata di “World Premiere”. E noi, dal canto nostro, ci siamo armati di bicarbonato per riunire le idee dopo tanto entusiasmo. C’è parecchio di cui parlare, ma se volete rivedere l’evento senza rovinarvi le sorprese lo trovate nel video qui sotto!

Prince of Persia: The Lost Crown | Summer Game Fest 2023, tutti gli annunci

Ci vuole un trailer capace di mettere d’accordo tutti per aprire il Summer Game Fest 2023, quindi scopriamo il primo degli annunci mostrati. A rispondere alla domanda è stato, sul palco dei Game Awards dopo un lungo viaggio “iniziato in una stanza da letto”, Prince of Persia: The Lost Crown. Questo ritorno alle origini a scorrimento laterale modernizza il gameplay con l’aggiunta di eventuali inquadrature dinamiche e qualche combo aerea à la God of War, mantenendo però uno stile artistico moderatamente cartoonesco. 18 gennaio 2024 con più dettagli nello Ubisoft Forward in arrivo; il gioco sarà su tutte le piattaforme, Nintendo Switch incluso.

Mortal Kombat 1 | Summer Game Fest 2023, tutti gli annunci

A seguire è stato Mortal Kombat 1, per il quale Geoff Keighley ha promesso di “rispondere a molte domande” con il primo look esteso. Prima ancora che Ed Boon salisse sul palco a confermare le varie teorie del caso, il trailer ha rivelato il ritorno di molti voti noti. Kung Lao, Scorpion, Sub-Zero, Kax, Raiden, Goro, Stryker e un giovanissimo Raiden sono solo alcuni dei veterani, sparpagliati tra lottatori giocabili e “Kameo Fighters”. Boon ha confermato la nuova linea temporale, svelando anche che i Kameo sono assist evocabili a piacimento con un solo tasto, separati dal roster “vero”. 19 settembre, con preordine per Shang Tsung e accesso alla beta. Per quanto un segreto “difficile da mantenere”, il team di sviluppo ha finalmente convinto Jean Claude Van Damme per interpretare Johnny Cage.

Path of Exile II | Summer Game Fest 2023, tutti gli annunci

Come terzo titolo abbiamo Path of Exile II. Non ci viene particolarmente difficile capire come mai Geoff Keighley avesse introdotto l’atteso sequel con un confronto con Diablo. Il gioco di ruolo d’azione si pone con lo stesso stile estetico dark fantasy e la medesima visuale isometrica. Ne sapremo di più il 28 luglio, ma il breve look al gameplay ha mostrato una verve decisamente simile a quanto abbiamo avuto modo di apprezzare con Diablo IV nella nostra anteprima. Per il momento, però, possiamo solo lasciarvi consultare il video qui sotto, prima di passare alle sorprese più inattese.

“Scommetto che questo non era nella vostra scheda bingo!” | Summer Game Fest 2023, tutti gli annunci

Così Geoff Keighley ha descritto il primo dei due annunci di questa sezione, prima di passare al successivo. Si parte con un Ryu cibernetico accolto sull’isola Bikitoa dall’intelligenza artificiale Leviathan. Sa di barzelletta da “entrano in un bar…” ma è la collaborazione tra Exoprimal (14 luglio) e Street Fighter 6, prevista in autunno. A seguire, Nicolas Cage appare dal nulla nel ruolo di sé stesso (sopra le righe, nello stile del compianto Adam West) in Dead By Daylight. Sul palco, l’attore ha ironizzato sul “nuovo pubblico” parlando anche dei fan del gioco nella sua famiglia. Cage ha ringraziato i fan presenti “per avermi invitato nel vostro club molto fico” prima di mostrare il gameplay. 25 luglio.

Strighi e streghe | Summer Game Fest 2023, tutti gli annunci

Scusateci per la seconda doppietta di fila, ma il primo annuncio è per un’altra “invasione di campo”. Il pubblico videoludico è particolarmente adatto a parlare di The Witcher, sebbene si tratti del trailer della terza stagione su Netflix in arrivo in estate. Tornando “a noi”, abbiamo Witchfire, uno sparatutto in prima persona dagli autori di Painkiller e The Vanishing of Ethan Carter. “La caccia alle streghe inizia” in questa variante dark fantasy su quello che probabilmente è il genere dalla maggiore presenza nell’evento di ieri sera. L’early access del gioco è previsto il 20 settembre 2023.

Crossfire Sierra Squad | Summer Game Fest 2023, tutti gli annunci

Pian pianino, la realtà virtuale si scava il suo spazio nell’industria videoludica. Il lupo solitario per PSVR2 è (ricordate cosa avevamo detto sul genere?) uno sparatutto in prima persona, stavolta di stampo più militare. Nel trailer di Crossfire Sierra Squad abbiamo avuto modo di assaggiare un po’ tutti i dogmi del filone: coperture tattiche, zone urbane sprofondate nel caos e, perché no, magari anche qualche granata da raccogliere e rispedire al mittente prima che ci esploda in mano. Il che, con i visori, potrebbe quasi quasi farsi prendere alla lettera… la sola data che abbiamo è agosto 2023.

Remnant II | Summer Game Fest 2023, tutti gli annunci

Con i proiettili che dominano la scena, ben venga se qualcuno ha uno slancio di fantasia per fare una benedetta variazione sul tema. Vero, l’ambientazione resta quella di un dark fantasy come se ne sono già visti altrove, ma il passaggio improvviso a un tema fantascientifico ci ricorda che stiamo guardando un trailer di Remnant II. In questo sparatutto in terza persona ci aspetta la fantasia dei costumisti a briglia sciolta, visti i pistoleri con uniformi sci-fi ed altri dal vestiario più marcatamente western. Avremo modo di provare con mano questo (s)parapiglia al day one, fissato per il 25 luglio.

Sonic Superstars | Summer Game Fest 2023, tutti gli annunci

Quando Geoff Keighley ha parlato di un personaggio amato da tanti, era facile aspettarsi il ritorno di Sonic. Quel che era un po’ più difficile prevedere, forse, era un’avventura dedicata interamente alla versione 3D del Sonic classico visto in Generations e Forces. Il trailer di Sonic Superstars si apre con una transizione molto fluida dagli sprite ai poligoni, ma salvo una spettacolare fase con i voxel vista nello spezzone di gameplay non c’è ancora nulla di confermato. Quel che sappiamo è che ci saranno nuovi power-up, il debutto poligonale delle varianti classiche di Tails, Knuckles ed Amy e, cosa più importante, l’arrivo su tutte le piattaforme (Switch incluso) questo autunno!

Honkai Starrail | Summer Game Fest 2023, tutti gli annunci

Quali potrebbero essere le novità su Honkai Starrail, seguito di Honkai Impact 3rd? Come potrebbe sorprenderci un titolo già presente su PC, iOS ed Android dal 26 aprile appena passato? In che modo il nuovo trailer potrebbe stupirci? Sarà forse per i nuovi personaggi mostrati in esso? O per quell’ambientazione da ring underground per i combattimenti? No, l’intento di stupire da parte di Hoyoverse è palesemente nelle ultime battute, quando spicca un tentativo di hacking. Signore e signori in ascolto, il gioco si intrufolerà su PlayStation 5 nell’ultimo trimestre dell’anno in corso!

Lies of P | Summer Game Fest 2023, tutti gli annunci

A rischio di suonare scontati… ahem, mentiremmo se dicessimo che non attendevamo una data di uscita per Lies of P. Ebbene, il soulslike liberamente (leggasi: parecchio liberamente) ispirato al mondo di Collodi fa il suo ritorno con un trailer malinconico dalle velate implicazioni post-apocalittiche in alcuni frangenti. Ma ora basta con i convenevoli: non vogliamo far crescere il naso a noi e la barba a voi. Il gioco esce il 19 settembre 2023… e c’è una demo disponibile da ora, nel più inatteso shadow drop della serata, su tutte le piattaforme (tranne Switch) su cui è previsto il gioco. E il nostro naso non è cresciuto di un millimetro.

SandLand | Summer Game Fest 2023, tutti gli annunci

Se siete esperti dell’operato non-Dragon Ball di Akira Toriyama, allora no, non avete le traveggole. Ebbene sì, SandLand fa il suo debutto videoludico in un’avventura targata Bandai Namco, che mira ad espandere di parecchio quel poco che il manga ha mostrato del mondo di gioco. Il principe dei demoni Belzebubù dovrà unire le forze con l’attempato sceriffo Rao per sopravvivere in un mondo arido e deserto dove, tra le altre cose, esiste la PlayStation 6. Già, chi vi scrive ha letto il manga… e, piccola nota a margine, vi consigliamo di recuperarlo (un volume autoconclusivo). Il trailer ci invita a “restare sintonizzati” per la data di uscita, su PS5, PS4, Xbox Series X/S e Steam.

Carrellata di Annapurna | Summer Game Fest 2023, tutti gli annunci

Non c’è molto da dire su quanto ha da mostrare Annapurna Interactive (branca videoludica dello studio omonimo), ma forse è perché di cose da dire in realtà ce ne sarebbero fin troppe. Ci siamo incrociati le dita nel tentativo di segnarci tutto in quei pochi secondi di teaser, ma a quanto abbiamo avuto modo di capire ci aspettano quantomeno novità su Stray (DLC o sequel che sia), e lo stesso discorso si può applicare anche a Neon White. Naturalmente l’emicrania è servita a Geoff Keighley per invitarci ad aspettare, con chissà quale pazienza a questo punto, l’apposito showcase del publisher previsto il 29 giugno.

Throne and Liberty | Summer Game Fest 2023, tutti gli annunci

Si fa un gran parlare, e da parecchio tempo ormai, di cosa stia bollendo nel calderone del ramo videoludico di Amazon, ma forse una delle prime risposte ce l’abbiamo. Throne and Liberty è un gioco di ruolo free-to-play, comprensivo sia di PvP che di PvE, in un mondo dilaniato dal conflitto. La parte più interessante è la possibilità di trasformarsi in animali, aprendo drasticamente le possibilità del giocatore durante le fasi di esplorazione. Il gioco è previsto su PS5 ed Xbox Series X/S, ma a rendere il tutto più invitante è l’apparente possibilità di applicarsi alle fasi di testing già da ora.

Warhaven | Summer Game Fest 2023, tutti gli annunci

Il team di sviluppo Nexon si unisce ai team di sviluppo intenzionati a metterci una spada tra le mani tra i tanti visti stasera. Ci chiedevamo se qualcuno avesse in mente di rivisitare l’esperimento di Spellbreak, e qualcosa dall’atmosfera molto simile (leggasi: sovraffollamento in stile Fortnite) ce lo offrirà Warhaven. Il gioco è previsto per l’autunno dell’anno in corso, ma i più impazienti tra voi potranno testarlo gratuitamente. Lo Steam Next Fest darà infatti ai giocatori l’opportunità di provare con mano (ed elsa) il titolo nella settimana tra il 19 e il 26 giugno. Ne riparleremo in quel periodo, probabilmente.

Animali da festa e bestie che ci fanno la festa | Summer Game Fest 2023, tutti gli annunci

Non c’è molto da dire su Party Animals, in arrivo su Xbox e Steam il 20 settembre. A parte il fatto che ora abbiamo una data di uscita, il trailer si è limitato ad un approccio “show, don’t tell” e a mostrarci diversi streamer, compreso il famoso youtuber irlandese Jacksepticeye, intenti a ridere a crepapelle con la caciara garantita dal party game. A crepare e basta, piuttosto, sono le aspettative (e non i giocatori) sulla comparsa di Dying Light 2: il team di sviluppo ha parlato di una comparsata in un evento di rilievo, e l’ha fatta… per parlarci brevemente (e vagamente) dei contenuti previsti nel sequel prima di sparire nel nulla.

Crash Team Rumble | Summer Game Fest 2023, tutti gli annunci

L’intento di Toys For Bob di trasformare il gameplay di Crash Bandicoot in un fenomeno online competitivo è più serio che mai, visto l’ultimo trailer di Crash Team Rumble. Tralasciando CatBat, il primo personaggio mutante della serie ad essere nonbinario (e condividendo il nome con un nemico di Spyro 2, stranamente), l’ultimo trailer ha svelato che dopo Diablo IV anche un’altra icona videoludica si sottometterà al passare delle stagioni (con annessi contenuti e modalità a tempo limitato). La prima partirà il 20 giugno per poi concludersi il 12 settembre. A sorpresa di nessuno, anche il day one del gioco è previsto il 20 di questo mese!

Alan Wake II | Summer Game Fest 2023, tutti gli annunci

Ciccia volevamo e ciccia abbiamo avuto. L’elegantissimo Sam Lake del team di sviluppo Remedy è intervenuto sul palco per parlare di Alan Wake II, sebbene rispondendo in modo evasivo a ciascuna domanda di Keighley. Dopo il “primo survival horror” del team di sviluppo, nel sequel l’eponimo scrittore cerca di fuggire dalla dimensione da incubo in cui si trova. In questo seguito “godibile anche a sé”, non c’è un modo “giusto” di giocare. Nel gameplay (aperto da un applauso del pubblico), l’agente FBI anch’essa al centro della trama si fa luce in un bosco, tra rumori improvvisi, pioggia e tensione. Un cervo apre la strada al vero jumpscare del video, a cui segue una dura colluttazione. Il ritrovamento di un cuore umano tatuato tra le prove viene seguito dalla data di uscita: 17 ottobre 2023.

Warhammer 40000: Space Marine II | Summer Game Fest 2023, tutti gli annunci

Se vi parlassimo di un futuro tetro in cui c’è solo guerra… non serve neanche finire la frase e state già pensando a Warhammer 40000, storico franchise al suo ultimo tango videoludico. La campagna co-op di Space Marine II è stata mostrata stasera, illustrando senza mezzi termini la dura realtà della guerra galattica da combattere. Questo ibrido tra sparatutto in terza persona con elementi hack & slash è marcatamente “grimdark” come impone la tradizione. Il tutto sarà fruibile da un massimo di tre giocatori… ma placate (per ora) l’acquolina, perché non se ne parla prima di questo inverno!

C’è arte e arte | Summer Game Fest 2023, tutti gli annunci

Cosa accadrebbe se combinassimo l’HD-2D degli ultimi titoli di Square-Enix (come il gustoso LIVE A LIVE) con lo stile più spartano di giochi PC come Jill of the Jungle? Ne verrebbe fuori una grande esperienza narrativa in cui un re prende decisioni difficili, come Yes, Your Grace – Snowfall da Brave at Night, previsto il prossimo anno. Ma a sorprendere è anche l’ultimo arrivato di Saber Interactive e Focus Entertainment, uno sparatutto in prima persona in cui fare fronte a un’apocalisse zombi tra jeep cariche di mercenari e proiettili. In arrivo nel 2024, You give love a bad name fa da colonna sonora a John Carpenter’s Toxic Commando, debutto videoludico del grande regista horror.

Baldur’s Gate III | Summer Game Fest 2023, tutti gli annunci

Si parlava di punti di incontro tra videogioco ed altre forme d’arte, ed ecco che il trailer dedicato al nuovo personaggio si occupa più del doppiaggio che di altri aspetti. La voce di Gortash, infatti, è quella dell’attore Jason Isaacs, ovvero Lucius Malfoy nella saga cinematografica di Harry Potter. Le cutscene del gioco sono intervallate a spezzoni di Isaacs in camera di doppiaggio, in stile puramente hollywoodiano. Ma oltre a questa scelta stilistica volta a strizzare l’occhio agli extra inclusi nei DVD dei film, torniamo alla carne al fuoco: la data di uscita di Baldur’s Gate III, portandoci a segnare il 31 agosto 2023 sui nostri calendari.

Marvel’s Spider-Man 2 | Summer Game Fest 2023, tutti gli annunci

Ebbene sì, questa è una delle tappe “grosse” della serata. Bryan Intihar è giunto sul palco per svelare l’artwork di copertina per Marvel’s Spider-Man 2, sul quale campeggiano Peter e Miles sul classico fondale rosso (mentre il palmo di Peter è avvolto dal simbionte, per i curiosi). Intihar, dopo aver descritto Kraven come “solo” il miglior cacciatore giunto a New York per una sfida, non si sbottona particolarmente su Venom. Sappiamo solo che non è Eddie Brock ed è una versione del personaggio mai vista altrove e ci dovrà bastare. Sappiamo inoltre che Peter è più aggressivo a causa del simbionte, che l’open world si è esteso a più quartieri (Queens, Brooklyn, Manhattan) e che, tra le altre cose… sì, c’è una data. 20 ottobre 2023.

Palworld | Summer Game Fest 2023, tutti gli annunci

Alzi la mano chi si ricorda del Pesce d’Aprile dello youtuber Francesco “Cydonia” Cilurzo perché, che ci crediate o no, bene o male “Pokémon: Disgiunti” è diventato realtà. In Palworld ci aspettano magiche avventure con i nostri mostriciattoli da catturare, con l’aggiunta di meccaniche di crafting e la possibilità di aprire il fuoco sugli avversari. No, non è uno scherzo, anche se potreste aver immaginato una puntina intenta a strisciare sul vinile. Lo stesso Geoff Keighley ha introdotto il trailer dicendo che si tratta fondamentalmente di “Pokémon con armi da fuoco”, e le divertite risate del pubblico hanno accolto caldamente la data dell’early access, gennaio 2024.

Tra l’estremo oriente e la Terra di Mezzo | Summer Game Fest 2023, tutti gli annunci

Pearl Abyss ci reintroduce al mondo di Black Desert con l’ambientazione orientale dell’ultima espansione. L’azione, oltre all’estetica da Periodo Edo, regna sovrana in Land of the Morning Light, e l’attesa durerà solo per altri cinque giorni, fino al 14 giugno. Ci ha positivamente sorpreso, poi, l’approccio stile Lemmings al mondo del Signore degli Anelli, in un’avventura dedicata ai nani con similari meccaniche di costruzione. Ebbene sì, dopo Gollum c’è un altro microcosmo ideato da Tolkien in attesa di tornare sotto i riflettori. L’appuntamento con The Lord of the Rings: Return to Moria è fissato per l’autunno 2023.

Final Fantasy VII: Ever Crisis | Summer Game Fest 2023, tutti gli annunci

Non sarà proprio come avere una versione localizzata di Before Crisis… forse perché la cosa si prospetta decisamente migliore. In arrivo su iOS e Android è uno degli ormai tantissimi sguardi al mondo di Cloud e compagnia, narrato per episodi che coinvolgono molti personaggi del suo universo espanso. Le registrazioni per la closed beta di Final Fantasy VII: Ever Crisis sono aperte, e “a proposito di Final Fantasy”… o almeno, così ha esordito Geoff Keighley, prima di mordersi la lingua per aver fatto ripartire il treno dell’hype prima del tempo. Si trattava in realtà di una promozione per un servizio di catering a domicilio. Chissà se sentiremo ancora parlare di Final Fantasy in serata?

Seconda carrellata | Summer Game Fest 2023, tutti gli annunci

Di titoli con “scelte narrative” ne abbiamo visti a bizzeffe, ma spesso il filone viene messo in discussione per la loro poca importanza. Non per DontNod e Focus Entertainment, che in Banishers: Ghosts of New Eden ci permetteranno di decidere chi risparmiare e chi no. Fine 2023. La narrazione in puro giapponese alterna la serietà di un Gomorra orientale agli elementi sopra le righe delle fasi beat-em-up in Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Infine, Parallel Studios e Spotlight presentano un’avventura subacquea tra sottomarini, nuoto con pinne e bombole e, soprattutto, la malinconia per gli anni passati sui fondali. Under The Waves ci aspetta il 29 agosto su tutte le piattaforme (Switch escluso).

Call of Duty: Warzone | Summer Game Fest 2023, tutti gli annunci

Si avvicina la quarta stagione per Call of Duty: Warzone (se pensate che faccia rima, avete toppato la pronuncia in inglese). Per l’occasione, ci attende una nuova ambientazione: il campo di battaglia urbano di Vondel comprende castelli, un’arena calcistica e uno zoo abbandonato. Il trailer non tarda a ricordarci che il tutto è interamente free-to-play, ma potremo cercare di raccapezzarci nel pieno del caos di Vondel solamente il 14 giugno. Prima del trailer Geoff Keighley ha anche menzionato il nuovo episodio della saga militaristica di Activision, ma la sola star ieri sera è stata unicamente Warzone.

Console da corsa e vita agreste | Summer Game Fest 2023, tutti gli annunci

Per il settantacinquesimo anniversario della casa automobilistica Porsche, Keighley ha presentato una gamma di console Xbox Series X atte a commemorare l’evento. Il modello multicolore della piattaforma non è in vendita, ma si può vincere partecipando all’apposito concorso. Passando a cose più facili da ottenere, dall’8 settembre il simulatore agreste FaeFarm non sarà più solo su Nintendo Switch. L’ibrido tra Stardew Valley e Animal Crossing uscirà anche su PC. Il buon vecchio Geoff non ha mancato di rimarcare che “solo al Summer Game Fest è possibile vedere FaeFarm e Mortal Kombat 1”. In realtà è possibile farlo in qualsiasi negozio di videogiochi, ma sono dettagli.

Marvel Snap | Summer Game Fest 2023, tutti gli annunci

Con ruggente entusiasmo (enfasi su “ruggente”), Ben Brode dal team di sviluppo non ha mancato di parlare delle novità in arrivo per Marvel Snap. Il gioco di carte virtuali accoglierà un’inedita modalità (Conquest) settimana prossima, e per l’occasione Brode ha toccato un argomento al centro di questo tipo di esperienza: l’RNG. A volte si perde perché si è negati, altre volte “la sfortuna ci mette del suo”. Per questo motivo, il trailer mostrato in serata altro non era che un siparietto dello youtuber ProZD, ovvero il doppiatore coreano SungWon Cho (Cat Viper in One Piece e Ratatoskr in God of War Ragnarok, insieme a molti altri).

Terza carrellata | Summer Game Fest 2023, tutti gli annunci

Qui il Summer Game Fest ha dimenticato il piede sull’acceleratore, quindi andremo spediti anche noi. Il gioco di ruolo d’azione cross-platform basato sulla leggenda di Camelot, King Arthur: Legends Rise, è previsto su PC e mobile. Gli eroi morti come tali tornano da eponimi Wayfinder nel successore spirituale di Warframe, in early access in estate. L’Unreal Editor di Fortnite mostra di nuovo la versatilità dello stile artistico del battle royale. Stellaris Nexus sfiderà le nostre doti tattiche nello spazio profondo su Steam. In quanto a Space Trash Scavenger, si tratta di uno sparatutto in terza persona in cui facendo da spazzini cosmici potremo non solo distruggere ma anche costruire. Il trailer cinematografico di Star Trek: Infinite è privo di ogni contesto e, altra invasione di campo, la serie di Twisted Metal arriva il 27 luglio per permettere a Sweet Tooth di malmenare Anthony Mackie.

Lysfangha: The Time Shift Warrior | Summer Game Fest 2023, tutti gli annunci

Se avete amato Il Colpo Grosso di Bender, primo film di Futurama, adorerete la premessa di questo indie. In questo hack & slash “tattico”, potremo riavvolgere il tempo e generare dei doppioni grazie ai nostri stessi viaggi temporali. Ben presto, ci ritroveremo “un esercito” tra le mani, anche se i nostri avversari talvolta ci renderanno pan per focaccia. Il trip mentale di Lysfangha: The Time Shift Warrior è già notevole così, ma è il bizzarro connubio tra tutto quanto abbiamo detto finora e l’ambientazione filo-indiana a sorprenderci… e, di conseguenza, a convincerci. Il gioco esce quest’anno.

Immortals of Aveum | Summer Game Fest 2023, tutti gli annunci

Non è il primo sparatutto ad avere elementi fantasy, ma Immortals of Aveum è il primo gioco che Geoff Keighley ha apertamente aperto come “DOOM con la magia”. Darren Barnet, voce del protagonista Jack, era presente sul palco. Nel mondo di gioco la guerra si fa per il dominio sulla magia, come dimostra il gameplay descritto da Barnet come “uno degli scontri più tosti che abbia mai visto”. Ed effettivamente non abbiamo mai visto dei ponteggi pericolanti sul ventre di un gigante. Ascendant Studios (sviluppatore) ed EA (publisher) ci condurranno con il “battlemage” Jack nella “everwar” a suon di incantesimi al posto dei proiettili, quando il gioco uscirà su PC, PS5 ed Xbox Series X/S il 20 luglio.

Fortnite | Summer Game Fest 2023, tutti gli annunci

Complimenti, Geoff: ne hai parlato dall’inizio della serata e lo mostri quando siamo già in pigiama. Tutti i leak su Fortnite: Wilds, nuova stagione del battle royale, sono stati bene o male confermati, ma nel caso ne foste stati all’oscuro vi diciamo in breve cosa aspettarvi. Una giungla vastissima è emersa al centro dell’isola, e potremo esplorarla cavalcando i velociraptor. Nel Pass Battaglia avremo come ospite d’onore Optimus Prime, e il trailer giustifica la presenza dei Transformers come skin mostrando il processo di creazione delle loro “repliche in miniatura”. In tutto questo, la dottoressa Slone è di nuovo all’attacco. Aggiornate il gioco in queste ore.

Gran finale

E diciamo solo “gran finale” perché così lo ha descritto Geoff Keighley (il termine “bomba” lo teniamo comunque per i Nintendo Direct, non dubitate). Keighley ha esordito dicendo “i rumor erano veri”, perché Final Fantasy VII: Rebirth si è finalmente palesato. Dopo un reportage della Shinra, i nostri eroi abbandonano Midgar per vedere un mondo vasto e, per quanto in pericolo, ancora meraviglioso. “Il viaggio ignoto continua” in quello che ha tutta l’aria di essere un open world, o quantomeno di andarci molto vicino. I Turks fanno la loro porca figura come miniboss, ma la vera star è la data di uscita: “inizio 2024, su due dischi”.

