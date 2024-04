Vendite di veicoli elettrici in Italia rispetto all’UE e al mondo

In questo articolo dedicato andremo a scoprire le differenze in termine di vendita delle auto elettriche in Italia e nel resto d’Europa e del mondo

L’automobilismo italiano è stato invidiato da tutto il mondo nel corso del XX secolo e lo è ancora oggi. Abarth, Lamborghini, Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Pagani, Bugatti: tutti sinonimi di prestazioni da gara, lusso e stile. Per quanto meravigliose siano queste automobili di pregio, esse consumano benzina. I veicoli elettrici (EV) sono probabilmente il prossimo passo nel campo dell’automobilismo, in quanto cercano di ridurre le emissioni di carbonio e la nostra dipendenza dai combustibili fossili.

Negli ultimi anni, le vendite di veicoli elettrici sono aumentate in tutto il mondo. Nel 2023, le vendite di veicoli elettrici nel mondo raggiungeranno quasi i 10 milioni di unità, con due milioni venduti in Cina e un milione negli Stati Uniti, solitamente dipendenti dal gas. Cosa pensano gli italiani dei veicoli elettrici e come si colloca l’Italia rispetto al resto d’Europa e del mondo?

Vendite di veicoli elettrici in Italia

Secondo l’Associazione delle Case automobilistiche estere (UNRAE), gli italiani hanno acquistato 11.055 veicoli elettrici nel marzo 2024, con un calo del 28,9% rispetto all’anno precedente. Le vendite di veicoli ibridi nel mese di marzo sono state 63.905, con un aumento dell’8,9%. Le vendite di veicoli elettrici a batteria sono crollate da 8.198 a 5.367, con un crollo del 34,5%. La variazione totale delle vendite di veicoli elettrici da gennaio a marzo è stata del -21,5%. Nonostante il governo italiano abbia creato un fondo per incentivare l’adozione dei veicoli elettrici, in particolare per le persone a basso reddito, le vendite di veicoli elettrici sono relativamente più basse rispetto al resto d’Europa.

Vendite di veicoli elettrici in Europa

L’Unione Europea ha visto quasi 1 milione di auto vendute nel gennaio 2014 (935.650), con Portogallo, Irlanda, Grecia e Spagna che hanno registrato un forte incremento: l’Irlanda è cresciuta del 32,8% rispetto all’anno precedente, il Portogallo del 31,8%, la Grecia del 15,4% e la Spagna del 7,6%. L’Europa occidentale (le prime quattro economie più il Regno Unito) ha registrato un aumento del 23% nelle vendite di BEV nel 2023, con oltre 1,3 milioni di veicoli venduti nel 2023. Le immatricolazioni di veicoli elettrici in Europa occidentale nel 2023 sono state 5,36 milioni su 10,32 milioni.

La Germania ha registrato un calo del 53% nelle vendite di veicoli elettrici a causa dell’improvvisa chiusura degli incentivi per i veicoli elettrici da parte del governo. Nel Regno Unito, nel marzo 2024, il 15,2% di tutte le immatricolazioni di auto nuove era costituito da auto elettriche (48.388). Anche le altre principali economie europee, Austria, Svizzera, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia, hanno venduto più veicoli elettrici nel 2023. I Paesi Bassi e l’Austria hanno registrato i maggiori incrementi di vendite di BEV tra gli altri mercati europei nel 2023, con aumenti rispettivamente del 59% e del 39%.

Vendite di veicoli elettrici nel mondo

Come accennato, la Cina è in testa alle vendite di veicoli elettrici nel 2023 con due milioni di veicoli, mentre gli Stati Uniti ne hanno venduti quasi un milione, con un aumento del 54% rispetto all’anno precedente. A livello mondiale, le vendite di BEV hanno superato i 9,47 milioni, con gli ibridi plug-in che hanno raggiunto i 3,84 milioni di unità, più del doppio rispetto al 2022 (51%). Le vendite australiane di veicoli elettrici hanno continuato a crescere, con 46.624 veicoli elettrici venduti fino a giugno 2023, più di tutte le vendite di veicoli elettrici nel 2022.

Nel gennaio 2024 sono aumentate del 5,8% rispetto all’anno precedente, con un totale di 89.782 unità vendute. 8.4% di tutte le auto nuove vendute sono EV. In Asia, le vendite di veicoli elettrici in Corea del Sud sono state pari a 541.877 nel 2023, Taiwan ne ha venduti 477.021 e Singapore ha registrato 5.468 veicoli elettrici. In Giappone le vendite di veicoli elettrici sono aumentate del 39% nel 2023.

Per ulteriori aggiornamenti e novità continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.