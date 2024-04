Recensione Poco X6: come al solito, un best buy.

Recensione completa del nuovo candidato best buy di Xiaomi, il Poco X6, un vero e proprio tuttofare, al giusto prezzo!

Bentornati su tuttoteK per la recensione completa del nuovo Xiaomi Poco X6, il nuovo medio gamma dell’azienda cinese, pensato per offrire un’esperienza top al giusto prezzo. Scopriamo perché è, attualmente, uno dei migliori dispositivi in circolazione nella nostra recensione completa.

Scheda tecnica

Display : DotDisplay AMOLED Flow da 6,67″ CrystalRes 1,5 K

: DotDisplay AMOLED Flow da 6,67″ CrystalRes 1,5 K SoC : Snapdragon 7s Gen 2 4nm, CPU octa-core, fino a 2,4 GHz,

: Snapdragon 7s Gen 2 4nm, CPU octa-core, fino a 2,4 GHz, GPU : Adreno

: Adreno Memorie : 8 GB + 256 GB / 12 GB + 256 GB / 12 GB + 512 GB

: 8 GB + 256 GB / 12 GB + 256 GB / 12 GB + 512 GB Fotocamere posteriori : Fotocamera principale da 64 MP Pixel grandi da 1,4 μm (4 in 1), f/1,79 – Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP, f/2,2, FOV da 118° – Fotocamera macro da 2 MP, f/2,4

: Fotocamera principale da 64 MP Pixel grandi da 1,4 μm (4 in 1), f/1,79 – Fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP, f/2,2, FOV da 118° – Fotocamera macro da 2 MP, f/2,4 Fotocamera anteriore : 16 MP

: 16 MP Connettività : Dual SIM, dual Active (5G+5G), Bluetooth 5.2, Wi-Fi Protocol: 802.11a/b/g/n/ac/ax, GPS: L1, GLONASS: G1, Beidou: B1, Galileo E1, QZSS L1

: Dual SIM, dual Active (5G+5G), Bluetooth 5.2, Wi-Fi Protocol: 802.11a/b/g/n/ac/ax, GPS: L1, GLONASS: G1, Beidou: B1, Galileo E1, QZSS L1 Batteria : 5.100 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 67W

: 5.100 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 67W Dimensioni : 161.15 x 74.24 x 7.98 mm

: 161.15 x 74.24 x 7.98 mm Peso : 181 g

: 181 g Altro : lettore biometrico, accelerometro, prossimità, bussola, 3.5mm headphone jack, IR

: lettore biometrico, accelerometro, prossimità, bussola, 3.5mm headphone jack, IR Sistema operativo: Android 14 con HyperOS

Confezione e qualità costruttiva | Recensione Poco X6

Il Poco X6 viene fornito in una confezione di vendita tanto semplice quanto completa. All’interno si trovano un caricatore rapido da 67W, un cavo USB-C, i consueti manuali di istruzioni e addirittura una cover in silicone, molto apprezzata. Lo smartphone è interamente realizzato in plastica, tuttavia, a parere di chi scrive, questo non è altro che un punto a favore; data l’elevata resistenza e leggerezza (parliamo di soli 181g), naturalmente la certificazione contro acqua e polvere si ferma allo standard IP54. I pulsanti di accensione sono solidi e non mostrano alcuna instabilità.

Il design dello smartphone non offre elementi di spicco, ma è comunque piacevole alla vista. È tuttavia un peccato che la cover posteriore tenda ad accumulare tanta polvere, specialmente intorno alle fotocamere (lo si può ben notare nella galleria sottostante). In ogni caso, anche frontalmente lo smartphone si rivela ben ottimizzato, con cornici quasi simmetriche e poco invadenti.

Hardware e display | Recensione Poco X6

Ma è qui che arriva il meglio. Poco X6 porta con sé un hardware di fascia inaspettatamente alta: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 5G, con GPU Adreno, 8 o 12 GB di memoria RAM e 256 o 512GB di memoria ROM. Insomma, che altro chiedere per questa fascia di prezzo? In realtà c’è dell’altro: un feedback aptico accurato, un display SuperAMOLED da 120Hz, altoparlanti stereo di alta qualità, oltre all’IR blaster e al sempreverde jack da 3,5mm.

La luminosità raggiunge livelli adeguati, con un picco automatico che supera i 1000 nits, ideali per la visibilità al sole diretto. Il display offre poi diverse calibrazioni di colore, l’opzione di forzare il refresh rate e l’Always On Display. Nell’uso quotidiano, lo smartphone è reattivo e non si surriscalda, sebbene possano verificarsi lievi rallentamenti, che potrebbero però dipendere dal software piuttosto pesante.

Fotocamere | Recensione Poco X6

Il comparto fotografico di questo smartphone è l’unica cosa in linea con la fascia di prezzo di riferimento: giusto ma non eccezionale. Posteriormente troviamo una principale da 64 MP con stabilizzatore ottico (OIS), una ultra grandangolare da 8 MP ed una, purtroppo inutile, macro da 2 MP. Frontalmente è presente un sensore da 16 MP, di buona qualità.

Gli scatti con la camera principale sono di tutto rispetto, anche in scarse condizioni di luce. Tuttavia, il dispositivo mostra delle lacune nella riproduzione cromatica, tendendo ad una saturazione eccessiva, in particolare con l’ultra grandangolare. Nulla da dire per la 2 MP Macro, difficilmente vi ritroverete ad utilizzarla, è lì solo per fare numero. Un accenno ai video, ben stabilizzati e discretamente dettagliati, qui l’OIS torna decisamente utile. Infine, di seguito, una selezione di scatti realizzati con i diversi sensori.

Software e autonomia | Recensione Poco X6

Poco X6 porta con sé un software stabile e curato. La base è la MIUI 14, tuttavia può essere aggiornato all’ultima versione della rinomata HyperOS. L’esperienza che ne risulta è di ottimo livello, il nuovo software presenta infatti molte piccole accortezze; tra queste il massiccio utilizzo di feedback tattile per la maggior parte delle operazioni quotidiane, un dettaglio apparentemente sciocco ma che, unito all’ottimo hardware, garantisce un’esperienza utente di prim’ordine. Sono presenti diverse personalizzazioni extra, specialmente nella schermata di blocco, e nuove animazioni uniche (come quella della ricarica).

L’autonomia, inaspettatamente, è la cosa che meno ci ha stupito. Con ben 5100 mAh ci saremmo aspettati decisamente di più, invece, si arriva a concludere la giornata ma difficilmente ad andare oltre (naturalmente si tratta di un giudizio personale che varia a seconda dell’utilizzo). In ogni caso, quando serve ricaricare, l’alimentatore da 67W ci permette di portare il dispositivo da 0 a 100% in meno di un’ora.

Conclusioni e prezzo

Poco X6 è, al momento, uno tra i migliori dispositivi in commercio. Per soli 299,90€ sul sito ufficiale, potete portarvi a casa un vero e proprio tuttofare con prestazioni estreme, audio stereo e display di qualità. È un dispositivo per tutti e lo è anche nel prezzo, non possiamo che consigliarvelo! Prima di salutarvi vi invitiamo a seguire la sezione mobile di tuttotek.it per ulteriori news e video-recensioni. A presto!