Fortnite: server down, ecco quando torneranno online!

Quando l’unica “Demolizione” è quella che ha mandato in down i server di Fortnite, occorre fare chiarezza sul loro atteso ritorno online

Avremmo preferito parlare più nel dettaglio di Demolizione, la nuova stagione di Fortnite che seguirà Miti & Mortali, ma disgraziatamente i server sono in down e questo rende i nostri argomenti di conversazione più… deserti del solito. Naturalmente l’inattività delle infrastrutture è ormai usanza comune per il battle royale di Epic Games, tra i cambiamenti alla mappa e l’Anonimo[280] di turno che non vedrà l’ora di eliminarci prima ancora del nostro atterraggio. La stagione estiva del gioco porterà con sé nuovi elementi estetici, sia in collaborazione con Fallout che con la presenza di Magneto nel Pass Battaglia, ma quando potremo mettere piede (a nostro rischio e pericolo) nelle lande desolate?

I server di Fortnite sono in down: quando giocare

Sarete lieti di sapere che i server dovrebbero tornare online entro oggi, ma Fortnite non ha del tutto specificato quali saranno le tempistiche esatte: i server resteranno in down (teoricamente) fino alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, ma non è una regola scolpita nel marmo. La scorsa stagione ci ha infatti lasciati a bocca asciutta anche oltre l’orario tradizionalmente previsto, ma al di là di eccezioni similari possiamo solo aspettare che queste sei ore passino e vedere se la situazione migliora. Nel tempo a vostra disposizione, però, potreste approfittarne per recuperarvi qualche gioco di Fallout in base alla trama, al consenso della critica o alle dimensioni della mappa. Oppure, se non altro, limitarvi a leggere i nostri speciali in merito.

Ora sta a voi dirci la vostra: sarete anche voi tra i primi a giocare oggi (o domani, se va particolarmente male)? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.