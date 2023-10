Adobe: presentati Photoshop Elements 2024 e Premiere Elements 2024

Adobe ha presentato i nuovi software Photoshop Elements 2024 e Premiere Elements 2024 con un’IA migliorata. Scopriamoli insiemein questo articolo

Adobe, software house statunitense leader nel settore video e grafica digitale, ha come obiettivo quello di fornire dei prodotti di alta qualità, ma che siano anche altamente intuitivi. Non solo persone esperte dunque, ma anche utenti alle prime armi che sanno poco e nulla di editing video o grafica.

Proprio in questo senso, la società ha presentato da poco i nuovi Adobe Photoshop Elements 2024 e Adobe Premiere Elements 2024. Questi prodotti presentano un’ultima versione potenziata dall’IA con nuove funzionalità per una straordinaria esperienza di modifica. Questo aggiornamento offre una nuova interfaccia con un aspetto fresco, rendendo più semplice che mai passare dalle correzioni rapide alle trasformazioni totali.

Adobe Photoshop Elements 2024: ecco le principali caratteristiche di questa versione

Le migliorie presentate dalla società si intravedono già ad un primo avvio, con nuovi caratteri, icone, pulsanti e colori moderni che mettono meno stress sugli occhi. Sarà anche possibile scegliere tra la modalità chiara e scura, per un’esperienza più adatta a tutti gli utenti.

Grazie all’intelligenza artificiale di Adobe, ora saremo in grado di migliorare o sostituire una singola area di una foto con un solo clic. I comuni interventi con un clic sono ora a portata di mano, rendendo la modifica delle foto veloce e senza interruzioni. È possibile sfocare o rimuovere lo sfondo, rendere la pelle più liscia, rimuovere l’effetto nebbia o colorare una foto e molto altro con un solo clic.

La società ha dunque reso più facile e intuitivo il tutto, permettendoci di compiere azioni complesse, che altrimenti avrebbero richiesto più tempo, in pochi secondi. Inoltre, grazie alle 62 Guided Edits sarà possibile apportare semplici modifiche, creazioni personalizzate o effetti accattivanti passo dopo passo. Queste sono pensate anche per i meno avvezzi, in modo che ognuno possa eseguire i ritocchi in totale autonomia.

Adobe Premiere Elements 2024: ecco le novità della versione

Come per Photoshop Elements, ora è possibile selezionare tra le preimpostazioni integrate o utilizzare foto o video personali per regolare facilmente l’intensità, la saturazione e la luminosità. L’automazione alimentata dall’IA di Adobe trasforma rapidamente le clip in video che attirano l’attenzione concentrando l’attenzione su movimenti, primi piani e filmati di alta qualità.

Sarà possibile sperimentare con effetti come Reverb, Vocal Enhancer e DeHummer per migliorare l’esperienza d’ascolto. Inoltre potremo anche mettere in risalto i momenti chiave o aggiungere elementi grafici moderni per arricchire i video. Anche in questo caso ci verranno in aiuto le Guided Edits per apportare correzioni rapide o effetti creativi, transizioni fluide o animazioni accattivanti, sebbene questa volta ci siano solo 26 Guided Edits.

Vi sono poi anche importanti novità apportate nell’applicazione web e nell’app mobile companion. Sarà possibile aggiungere divertenti pattern che incorniciano il soggetto o creano profondità, migliorare automaticamente il tono, rimuovere sfondi, correggere il bilanciamento del bianco e altro con un solo clic su Quick Actions. Tuttavia queste sono disponibili solo nella beta in inglese.

Adobe Photoshop Elements 2024 e Adobe Photoshop Elements 2024 sono disponibili all’acquisto con licenza singola o insieme in un bundle che vi permetterà di risparmiare qualcosa. Potete acquistarli direttamente sul sito ufficiale o su Amazon. Cosa ne pensate di queste nuove versioni dei software? Fateci sapere la vostra nei commenti. Per non perdervi ulteriori news riguardanti l’universo software, continuate a seguire tuttotek.it!