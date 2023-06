Questo mondo non mi renderà cattivo, la nuova serie di Zero Calcare su Netflix sta suscitando diverse polemiche tra gli spettatori degli USA, scopriamo insieme il motivo

Questo mondo non mi renderà cattivo, la nuova serie Netflix di Zero Calcare, è disponibile da poco sulla piattaforma ed è già un successo. Apprezzata tanto quanto la prima serie, ovvero Strappare lungo ai bordi contiene in realtà ancora più azzardi e contenuti del primo esperimento e questo quindi la rende per il pubblico ancora più di qualità. Un altro dei motivi per cui si può dedurre che sia un successo è che ha fatto scatenare polemiche tra il pubblico internazionale, in particolare dagli USA. Non che fare polemica sia un successo, però sicuramente è notevole il fatto che la serie sia guardata negli Stati Uniti e sia anche oggetto di discussioni.

Questo mondo non mi renderà cattivo: polemiche dagli USA

Il pubblico degli USA è stato particolarmente turbato da uno dei passaggi del racconto di Zero, in particolare, la frase incriminata riguarda la serie TV Stranger Things, ed è la seguente:

Proprio come quel ragazzo con il taglio di capelli a scodella che piange perché il suo amico se bomba Undici

Qui, Zero fa riferimento alla serie, con il suo solito sarcasmo, alludendo a William, segretamente innamorato di Mike e utilizzando un’espressione romana per indicare il suo rapporto con Undici. Questa espressione in inglese è stata tradotta in modo più diretto e non ironico, ovvero seplicemente “f*ck”.

A quanto pare, questo non è piaciuto al pubblico americano che l’ha trovato di poco tatto dato che si tratta di ragazzini. Una polemica che da qui ci sembra decisamente poco utile e anche poco fondata, dato che il riferimento di Zero Calcare è comunque quello di una serie TV, quindi fiction, quindi anche qualora fosse stato offensivo (ma non lo è stato) si è comunque riferito a dei personaggi di finzione. Nulla di rilevante, quindi, che ci fa comunque notare di quanto un certo umorismo al di fuori del contesto può non essere compreso e come il sarcasmo e l’arguzia di Zero Calcare riescono a colpire gli animi di tutto il mondo.

