Migliori volanti per PS5 | Marzo 2024

Sullo store della PS5 ci sono tanti giochi di corsa e un bel volante da collegare alla console renderebbe l’esperienza di gioco molto più immersiva: in questa lista troverai i migliori volanti per PS5 da usare per simulare una vera gara in pista

Abbiamo parlato già di quanto sia importante scegliere il controller adatto per rendere migliore l’esperienza di gioco, nel caso della PS5 ad esempio abbiamo compilato una lista dei migliori controller PS5 che trovi qui. Oggi, invece, vogliamo darti una mano a trovare anche il volante per PS5 più adatto a te, per poter goderti al massimo una partita a un buon videogioco di corse come Gran Turismo, di cui ci hanno fatto anche un film con David Harbour nel cast (qui c’è la filmografia completa dell’attore). Vediamo insieme quali sono i migliori volanti per PS5 da usare per una bella partita coinvolgente.

Logitech G29 Driving Force | Migliori volanti per PS5

Il Logitech G29 Driving Force insieme alla Driving Force Leva di Cambio è la soluzione perfetta per chi cerca una vera e propria simulazione in un gioco da corsa su PS4, PS3, PC e ora anche su PS5, grazie alla compatibilità con la nuova console. Con questo set, la sessione sarà immersiva al massimo, grazie allo sterzo di precisione e ai pedali sensibili alla pressione. Il volante ha 18 pulsanti, che danno tutte le funzioni necessarie. Poi la Leva di Cambio Driving Force completa il pacchetto, dando la totale sensazione di star guidando per davvero. Uno dei punti forti è la tecnologia Force Feedback, che permette di sterzare silenziosamente e dolcemente, ma non solo, ti da un feedback a seconda del terreno su cui cammini. La leva Driving Force, invece, ti permette di innestare la marcia, per rendere la simulazione più reale.

(in offerta su amazon.it) Logitech G29 Driving Force Volante da Corsa per PS4/PS3/PC e Driving Force Leva di Cambio Esperienza di Gioco Immersiva con G29 e Driving Force Leva di Cambio: G29 è compatibile con Sony PlayStation 5, PS4, PS3 e PC, Driving Force ‎simula la ‎sensazione di guidare un'auto reale con sterzo di precisione e pedali sensibili alla ‎pressione

Hori RWA Racing Wheel Apex | Migliori volanti per PS5

Il Hori RWA Racing Wheel Apex è un volante ufficiale della Sony ed è compatibile con PS5. Questo volante offre un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente. Una delle principali caratteristiche di questo volante è il raggio di virata di 270 gradi, ed è personalizzabile. Questo permette di avere una maggiore precisione durante la guida. Con il volante sono inclusi anche i pedali a grandezza naturale, progettati per dare una sensazione realistica e una risposta precisa. Il volante ha anche diverse lingue impostate, tra cui tedesco, inglese, italiano, spagnolo e francese. L’Hori è alimentato da una batteria agli ioni di litio, che permette di godersi una lunga sessione di gioco. Al contrario di quel che si possa pensare, il volante pesa solo 320 grammi.

Thrustmuster Formula Wheel Add-On Ferrar SF1000 Edition | Migliori volanti per PS5

Il Thrustmuster Formula Wheel Add-On Ferrar SF1000 Edition è un volante uscito fuori dalla collaborazione tra Thrustmuster e Ferrari, è una replica del volante della Ferrari SF1000. Uno dei punti di forza di questo volante è il suo LCD IPS da 109 mm, che può visualizzare fino a 69 tipi di informazioni sulla gara. Le configurazioni del cruscotto cambiano a seconda del videogioco a cui stai giocando o dell’auto che stai guidando. Anche come è fatto il volante è davvero notevole: ha una placca centrale fatta in fibra di carbonio, un materiale molto leggero e rigido. Questo design permette al volante di muoversi in maniera precisa e reattiva. Il volante ha anche 25 tasti azione, inclusi 7 codificatori, per una guida intuitiva. Le leve, inoltre, sono intercambiabili e realizzate in alluminio. Il Thrustmuster è compatibile con PC (Windows 10), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Series S, oltre a tutte le basi per volanti Thrustmuster T-Series. Il volante richiama proprio quello della Ferrari, con tanto di marchi ufficiali sul volante.

Superdrive GS850-X | Migliori volanti per PS5

Il Superdrive GS850-X di SUBSONIC è l’ideale per chi cerca una simulazione realistica e immersiva. Il volante è compatibile con Xbox Series X/S, PS4 e Xbox One e offre molte funzionalità. Una delle caratteristiche principali è il cambio manuale, con il quale puoi cambiare manualmente la marcia, per rendere la simulazione ancora più realistica. I pedali funzionano proprio come quelli delle auto vere, con acceleratore, freno e frizione. Il volante ha anche un motore a doppia vibrazione, che ti farà sentire ogni urto, colpo o terreno sulla pista. Le palette sono posizionate in modo ergonomico, per cambi di marcia rapidi e precisi. Il Superdrive ha infine un angolo di rotazione di 270° e tre livelli di sensibilità regolabili, per personalizzare la tua sessione. Questo volante è completamente programmabile ed è compatibile con tutti i giochi di corse, come Gran Turismo Sport, Forza Motor Sport 7, Forza Horizon, F1, Need For Speed e perfino GTA V.

Nitho Drive Pro One | Migliori volanti per PS5

Il Nitho Drive Pro One è un volante che offre un’esperienza di gioco realistica per diverse piattaforme, tra cui PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch. Questo volante garantisce un ampio controllo e una lunga durata. Una delle sue caratteristiche principali è la tecnologia Zero Deadzone, che ppermette al volante di avere una rotazione di 270 gradi, per un movimento di sterzo fluido e preciso. Il volante ha delle impugnature in gomma di alta qualità, che danno la sensazione di star guidando una vera auto da corsa. Grazie al D-pad, allo stick analogico e ai 28 pulsanti di azione, si può accedere agevolmente a tutte le funzioni. Le alette dal cambio permettono dei cambi di marcia fluidi e precisi, mentre il cambio separato permette di usarlo sia a destra che a sinistra. Infine, il Nitho Drive Pro One ha una pedaliera analogica separata, che ti permette di avere la massima comodità e posizionare la pedaliera dove ti pare per avere una posizione più realistica.

Sfreccia a tutta velocità!

Giocare ad un videogioco di corse può essere molto divertente, specialmente se hai tra le mani un volante che rende l’esperienza di gioco molto più realistica. I volanti aiutano ad immergerti totalmente nella corsa e a provare il massimo del divertimento e dell’euforia. Adesso facciamo un resoconto dei migliori volanti per PS5:

Logitech G29 Driving Force

Hori RWA Racing Wheel Apex

Thrustmuster Formula Wheel Add-On Ferrar SF1000 Edition

Superdrive GS850-X

Nitho Drive Pro One

Speriamo di averti dato delle idee più chiare su quale volante acquistare per avere la miglior simulazione di guida possibile. Resta con noi su tuttotek.it per altre guide all’acquisto e molto altro.