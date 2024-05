Acer annuncia il suo primo PC Copilot+, il laptop Swift 14 AI. Alimentato dalle piattaforme Snapdragon X Series, il notebook Swift 14 AI inaugura l’era dell’Intelligenza Artificiale offrendo esperienze completamente innovative

Il modello Swift 14 AI di Acer, noto come il primo PC Copilot+, si distingue per il suo design in alluminio, sottile e leggero, e per una serie di funzionalità IA ottimizzate per migliorare produttività e mobilità. Dotato di piattaforme Snapdragon X Series con una NPU integrata capace di eseguire 45 trilioni di operazioni al secondo (TOPS). Lo Swift 14 AI garantisce un significativo aumento delle prestazioni, una batteria di lunga durata e nuove esperienze basate sull’intelligenza artificiale.

Questo laptop supporta le funzionalità IA di ultima generazione in Windows 11, tra cui Richiamo, Cocreator, Sottotitoli in tempo reale, nuovi effetti di Windows Studio e Auto Super Resolution. Posizionandolo come uno dei laptop più potenti, intelligenti ed efficienti tra i dispositivi Windows.

Dettagli sul nuovo Swift 14 AI di Acer

Acer ha lanciato il suo primo PC Copilot+, il laptop Swift 14 AI, in collaborazione con Microsoft e Qualcomm Technologies, Inc.. Aprendo una nuova era nell’intelligenza artificiale con nuove esperienze utente e potenzialità IA in Windows 11. Lo Swift 14 AI, disponibile in diverse configurazioni, è alimentato dalle piattaforme Snapdragon X Elite e Snapdragon X Plus. Entrambe dotate della NPU per laptop più veloce al mondo per l’elaborazione di IA. Questo consente agli utenti di semplificare i compiti quotidiani con funzioni più intelligenti e affrontare carichi di lavoro complessi in modo più efficiente.

Progettato per l’IA, Swift 14 AI è il primo di molti PC Copilot+ che presenteremo sul mercato,

ha dichiarato Jerry Kao, COO di Acer Inc.

Questi PC di nuova generazione vedono significativi miglioramenti nella potenza di elaborazione di IA con piattaforme Snapdragon X Elite e Snapdragon X Plus, favorendo nuove e coinvolgenti esperienze per gli utenti.

Altre dichiarazioni in merito al nuovo Acer Swift 14 AI

È entusiasmante collaborare con Acer per portare la tecnologia di IA nella loro gamma di dispositivi Windows, dai laptop ultraleggeri ai potenti dispositivi gaming. La nostra partnership è stata cruciale per fornire PC produttivi e affidabili che rispondano alle necessità dei clienti, bilanciando stile e prestazioni con convenienza, rendendo la tecnologia accessibile a un pubblico più ampio e concentrandosi anche sulla sostenibilità. Con il lancio di Acer del PC Copilot+ Swift 14 AI, offriremo nuove esperienze di intelligenza artificiale ai clienti, sfruttando l’IA on-device e sul cloud,

ha affermato Mark Linton, VP Device Partner Sales, Microsoft Corp.

Swift 14 AI è un dispositivo straordinario che dimostra la potenza, le prestazioni e le capacità di intelligenza della piattaforma Snapdragon X Elite,

ha dichiarato Kedar Kondap, Senior Vice President & General Manager of Compute & Gaming, Qualcomm Technologies, Inc.

Alimentato dalla NPU per laptop più veloce al mondo e dai core CPU ad alte performance, lo Swift 14 AI offre prestazioni di IA entusiasmanti, maggiore produttività e creatività, rendendo il nuovo dispositivo di Acer un game-changer nel mondo dei laptop abilitati all’IA.

La nuova era dell’IA e dei PC di ultima generazione

I processori Snapdragon Serie X sono progettati per l’intelligenza artificiale e sono tra i processori più potenti, intelligenti ed efficienti oggi realizzati per Windows. Il nuovo Acer Swift 14 AI, alimentato da Snapdragon X Elite, presenta 12 core CPU ad alte prestazioni su un nodo di processo a 4nm. Ed ancora GPU Qualcomm Adreno integrata di 3.8 TFLOPS, e NPU Qualcomm Hexagon di 45 TOPS.

Offre fino a 32 GB di memoria LPDDR5X-8533 e fino a 1 TB di SSD NVMe PCIe Gen 4. Per migliorare le prestazioni del sistema e affrontare pesanti carichi di lavoro multitasking di produttività, creatività e intrattenimento immersivo, senza sacrificare la potenza. Abbinati alle centinaia di app premium ottimizzate per l’architettura compatibile con Arm, i processori Snapdragon X Elite e Snapdragon X Plus consentono efficaci esperienze utente.

Il nuovo Swift 14 AI è stato ottimizzato con potenti funzionalità IA, favorendo nuove esperienze di produttività, creatività e comunicazione. Con la funzione Richiamo, gli utenti possono trovare facilmente qualsiasi cosa abbiano visto sul loro PC semplicemente descrivendo gli indizi che ricordano. Seguendo la sequenza temporale, si può facilmente scorrere per trovare app, documenti o messaggi precedentemente utilizzati. La funzione Sottotitoli in tempo reale con traduzioni live, fornisce didascalie automatiche del discorso e realizza traduzioni in tempo reale di qualsiasi video live o pre-registrato da 44 lingue in inglese.

Cocreator

Per stimolare l’immaginazione e le capacità creative, i prompt visivi o scritti possono ora essere utilizzati per co-creare immagini e testi IA sul dispositivo con Cocreator. Auto Super Resolution migliora automaticamente la risoluzione grafica e la frequenza di aggiornamento dei fotogrammi dei giochi in tempo reale per offrire i visual che i giocatori desiderano senza compromettere le prestazioni. Per realizzare ottime videochiamate, Windows Studio Effects aiuta a migliorare automaticamente le condizioni di illuminazione e a ridurre i rumori di sottofondo. Può anche essere utilizzato per attivare tre filtri artistici su qualsiasi piattaforma video tramite Quick settings, consentendo agli utenti di esprimersi in modi nuovi e creativi durante le videochiamate. E Copilot, il tuo compagno IA quotidiano, è accessibile tramite un solo clic del tasto Copilot dedicato.

Design e Caratteristiche Premium per il nuovo Swift 14 AI di Acer

Swift 14 AI presenta un design esclusivo Copilot+; evidenziato da un’icona AI stampata sulla cover del telaio sottile e leggero e da un indicatore di Attività sul touchpad che si illumina quando il dispositivo o Copilot sono attivati. Il laptop offre un display IPS WQXGA (2560×1600) da 14.5 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz e supporta il 100% della gamma di colori RGB. È disponibile con opzioni touchscreen edge-to-edge. Viene fornito con la certificazione TÜV Rheinland Eyesafe 2.0 per aiutare a minimizzare gli effetti della luce blu dannosa senza sacrificare la precisione dei colori.

Una webcam IR QHD 1440p, con un array di tre microfoni e un otturatore per la privacy, supporta la suite di strumenti per conferenze migliorati dall’IA con Acer PurifiedView 2.0 e Acer PurifiedVoice 2.0. Questi possono essere rapidamente calibrati grazie ad Acer QuickPanel che appare intuitivamente quando la webcam o il microfono del dispositivo sono attivati.

Questo PC Copilot+ è dotato di Windows Hello che supporta il login biometrico e il riconoscimento facciale per un accesso rapido e sicuro. Il dispositivo vanta anche connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4 per offrire velocità fino a 5.8 Gbps e bassa latenza di rete inferiore a 2 ms, oltre a una generosa selezione di porte. Acer Swift 14 AI (SF14-11) sarà disponibile in Italia da luglio ad un prezzo di partenza di 1.499 €.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo Acer Swift 14 AI? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).