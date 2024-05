Recensione Trust Fayzo 7.1 USB: le cuffie da gaming alleate dell’ambiente

In quest’articolo vi presenteremo le cuffie da gaming Trust Fayzo 7.1 USB. Queste cuffie sono state concepite in modo da garantire buone prestazioni mantenendo un prezzo accessibile

In questa recensione vi mostrerò le cuffie da gaming Trust Fayzo 7.1 USB. Queste cuffie di casa trust si distinguono per il loro livello di qualità e design, con particolare attenzione all’ambiente, essendo costruite per l’35% con plastica riciclata al fine di ridurre l’impatto ambientale. Esamineremo da vicino i punti chiave di questo prodotto per valutare se riescono a soddisfare le nostre aspettative. Scopriamo insieme nei dettagli attraverso questa recensione.

Panoramica generale | Recensione Trust Fayzo 7.1 USB

Diamo ora un occhiata, prima di passare alla descrizione dei test, alle caratteristiche principali di questo prodotto. Grazie ai driver da 50 mm e al suono virtual surround 7.1 potrete vivere un’esperienza di gioco senza precedenti. Queste cuffie sono state realizzate all’35% in plastica riciclata, permettendo così di giocare riducendo l’impatto sull’ambiente, per il tuo bene e quello del pianeta.

Design elegante, padiglioni in rete/similpelle e archetto regolabile: queste cuffie assicurano una sensazione di freschezza per tutta la sessione di gioco. Non c’è niente di meglio che vincere con stile ed è per questo che le cuffie Fayzo sono dotate d’illuminazione RGB multicolore a tre modalità e opzione OFF. Infine, queste cuffie funzionano perfettamente sia con PC che con PS5, quindi potrete utilizzarle con la piattaforma che preferite!

Specifiche tecniche

Posizionamento sull’orecchio – Over-ear

Dispositivi compatibili – ‎Laptop, Desktop, Console

Sensibilità – ‎100 dB

Peso articolo – ‎ 290 Grammi

Dimensioni prodotto ‎9 x 18 x 20 cm

Realizzato all’35% con plastica riciclata

Suono surround virtuale 7.1

Illuminazione RGB regolabile

Potenti driver da 50 mm

Microfono flessibile staccabile con funzione noise cancelling

Confezione e unboxing | Recensione Trust Fayzo 7.1 USB

Come sempre partiamo analizzando la confezione del nostro prodotto. Le cuffie gaming sono arrivate nella classica confezione tipica a cui Trust c’ha abituato. Box piccola e compatta, con sfondo scuro sul quale si poggia l’immagine accurata del prodotto e tutti i suoi dettagli principali in rilievo. Mentre spicca il nome del prodotto nella parte bassa con una grafica bianca su sfondo rosso. Sul retro poi, come sempre sono riportati tutti i dettagli e le funzionalità.

Qualitativamente, la box è realizzata in cartone sostenibile, utilizzando fibre di legno riciclate e certificato FSC, senza l’impiego di plastica o schiuma. Ciò sta a dimostrare l’impegno positivo verso l’ambiente. All’interno della confezione troviamo le cuffie ben protette e sigillate, insieme al cavo USB-A e all’adattatore jack da 3,5 mm, oltre all’immancabile manuali d’istruzione.

Materiale e design | Recensione Trust Fayzo 7.1 USB

Trust ha adottato un approccio ecologico anche nella scelta dei materiali, poiché le cuffie sono realizzate per l’35% in plastica riciclata. Il design delle cuffie è caratterizzato da linee arrotondate con il nuovo logo presente su entrambi i padiglioni e sull’archetto. Il cuscinetto imbottito dell’archetto è bianco, così come i due inserti nei padiglioni. I padiglioni, realizzati in gommapiuma, sono estremamente morbidi e confortevoli anche durante lunghe sessioni di gioco, grazie al loro peso ridotto di soli 290 grammi, tanto che ci si dimentica di averli addosso.

Sul padiglione sinistro troviamo il cavo USB-A, l’ingresso jack da 3.5mm, una rotella per regolare il volume, il tasto d’accensione e il tasto per silenziare il microfono. Il microfono rimovibile è dotato di un’asta regolabile per avvicinarlo o allontanarlo dalla bocca.

Esperienza audio | Recensione Trust Fayzo 7.1 USB

Le cuffie sono dotate di driver da 40 mm in neodimio. La qualità del suono è bilanciata, con un volume adeguato e senza eccessiva enfasi sui bassi. Sebbene ci sia una certa predominanza delle basse frequenze, i medi e gli alti si comportano bene, senza distorsioni anche a volumi elevati. Complessivamente, le cuffie mi hanno soddisfatto in tutti i contesti, offrendo un’esperienza piacevole e positiva per guardare film e serie TV, ascoltare musica, giocare ed effettuare chiamate.

Per quanto riguarda le prestazioni del microfono, possiamo dire che sono nella norma. La voce risulta chiara, con toni neutri e un volume leggermente superiore alla media. Tuttavia, consigliamo di utilizzare le cuffie in ambienti con poco rumore, poiché il microfono tende a non filtrare molto i rumori esterni. Per quanto riguarda l’ergonomia, ci sono alcune criticità. I padiglioni sono abbastanza ampi da contenere comodamente le orecchie, aderiscono bene alla testa e offrono un ottimo isolamento acustico, riducendo i rumori esterni anche quando non si sta riproducendo nulla. Tuttavia, quando indosso gli occhiali, ho riscontrato qualche problemino.

Conclusioni e prezzi

Nelle ultime settimane mi sono davvero divertito a testare in ogni modo possibile queste Fayzo. Trust ci ha offerto un modello di cuffie davvero leggere, comode e sostenibili, con una buona qualità audio. Pur presentando alcuni piccoli difetti, e non avendo riscontrato “segni particolari” che le rendono “speciali”, nel complesso mi sento di consigliare l’acquisto. Soprattutto per coloro che cercano delle cuffie senza troppe pretese ma con un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Tra gli aspetti positivi, quelli che mi hanno colpito di più sono sicuramente il design e la sensazione di resistenza che mi hanno trasmesso. Davvero bello l’effetto con l’illuminazione RGB. Anche l’audio è stato all’altezza delle aspettative, sia per quanto riguarda la parte gaming, ma anche per l’ascolto di musica e di film. Poi pensando al prezzo di mercato (ricordo che queste cuffie costano 49,99 euro) non si poteva chiedere di più!

Tra gli aspetti negativi, invece, a essere pignoli, potrei menzionare in primis il microfono. Infatti negli spazi aperti non si è mostrato del tutto ottimale, con qualche rumore di sottofondo di troppo. In più, aggiungerei il fatto che le cuffie sono si, molto comode per chi non utilizza gli occhiali, mentre i più “sfortunati” come me riscontrano qualche problemino nell’indossarle per un tempo prolungato.

E voi? Cosa ne pensate di queste cuffie da gaming di casa Trust? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a seguirci su tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità nel mondo della tecnologia (e non solo!).