Google Pixel 10: il Tensor G5 prende forma, passaggio a TSMC?

Il Tensor G5 prende forma, confermato il passaggio a TSMC, ecco tutte le ultime indiscrezioni sul nuovo processore di Google

Sono settimane che si rincorrono indiscrezioni sul Tensor G5, il processore che alimenterà la prossima serie di smartphone Pixel di Google. Secondo le ultime voci, il nuovo chip sarà il primo realizzato interamente da Big G e prodotto in serie da TSMC, abbandonando Samsung che si era occupata della produzione dei primi Tensor. Un’ipotesi che trova ora conferma grazie a un’interessante scoperta di Android Authority.

Tensor G5: le ultime informazioni

Come spesso accade, a svelare i segreti di Google sono stati i database doganali. Ogni azienda che importa o esporta merci è infatti tenuta a dichiararne il contenuto e il valore. In alcuni casi, questi dati vengono poi condivisi con terzi, finendo per alimentare le indiscrezioni degli appassionati di tecnologia. Ed è proprio in uno di questi database che Android Authority ha scovato una bolla di spedizione di un campione di Tensor G5.

Nella sezione “Descrizione della merce” compare il termine “LGA“, che secondo gli esperti corrisponderebbe all’abbreviazione del nome in codice di Tensor G5, ovvero “Laguna Beach”. La revisione del processore indicata è A0, il che fa presumere si tratti di una versione iniziale, ancora in fase di sviluppo. A rafforzare questa ipotesi c’è la presenza del termine “NPI-OPEN” nella tabella, che identifica un campione preliminare del chip. La sigla “SLT”, infine, indica che il campione è stato sottoposto a test a livello di sistema.

Oltre a confermare il nome in codice, la bolla di spedizione rivela anche la presenza di 16 GB di RAM, la stessa quantità di memoria che dovrebbe equipaggiare anche il Pixel 9 Pro. L’esportatore del campione è Google Taiwan, mentre l’importatore è una società indiana chiamata Tessolve Semiconductor, specializzata nella verifica e collaudo dei semiconduttori.

Conclusioni

Nonostante il lancio del Pixel 10 e del suo Tensor G5 sia ancora lontano, Google sembra già al lavoro per ottimizzare il processo produttivo e garantire un prodotto di alta qualità. La collaborazione con TSMC, leader mondiale nella produzione di chip, e Tessolve, esperta di collaudo, potrebbe rivelarsi vincente per Big G.

