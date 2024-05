Come avere lo SPID: guida passo passo | Maggio 2024

In questa guida vi diremo come ottenere lo Spid un aiuto ormai indispensabile per muoverci liberamente grazie alla nostra identità digitale

Nel panorama digitale odierno, avere un’identità digitale sicura e verificata è diventato essenziale. In Italia, questa esigenza è soddisfatta da SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che permette di accedere a una vasta gamma di servizi online in modo semplice, rapido e sicuro. Ovviamednte lo SPID è un servizio voluto dal governo italiani e potete a questo link accertarvene.

Procedura per Ottenere lo SPID

Per richiedere le credenziali SPID, è necessario disporre di un indirizzo email valido, un numero di cellulare attivo, un documento di identità valido (carta d’identità, patente o passaporto), la tessera sanitaria e un dispositivo connesso a Internet (un computer con webcam o uno smartphone con fotocamera).

Per richiedere le credenziali SPID, è necessario disporre di diversi requisiti che garantiscono l’identificazione e la sicurezza dell’utente. Ecco una spiegazione più dettagliata di ciascun elemento richiesto:

Indirizzo email valido: Serve come punto di contatto principale per ricevere comunicazioni relative alla procedura di richiesta e per la ricezione delle credenziali SPID una volta ottenute. L’indirizzo email deve essere valido e accessibile dall’utente. Numero di cellulare attivo: Il numero di cellulare viene utilizzato per la conferma dell’identità e come ulteriore strato di sicurezza durante la procedura di richiesta delle credenziali SPID. Solitamente, viene inviato un codice di conferma tramite SMS al numero di cellulare fornito dall’utente. Documento di identità valido: È necessario fornire un documento di identità valido per confermare l’identità dell’utente durante il processo di richiesta. Possono essere accettati diversi tipi di documenti di identità, come la carta d’identità, la patente di guida o il passaporto. Il documento deve essere in corso di validità e leggibile per poter essere utilizzato per l’identificazione. Tessera sanitaria: La tessera sanitaria viene utilizzata come ulteriore prova dell’identità dell’utente durante il processo di richiesta delle credenziali SPID. Serve anche a confermare che l’utente sia residente in Italia, in quanto la tessera sanitaria è associata al sistema sanitario nazionale italiano. Dispositivo connesso a Internet: È necessario disporre di un dispositivo connesso a Internet per poter completare la procedura di richiesta delle credenziali SPID. Può trattarsi di un computer con webcam o uno smartphone con fotocamera, a seconda delle modalità di riconoscimento offerte dall’Identity Provider scelto.

Questi requisiti sono fondamentali per garantire l’identificazione accurata e sicura dell’utente durante il processo di ottenimento delle credenziali SPID, contribuendo così a proteggere l’accesso ai servizi online e a prevenire frodi o abusi.

Scelta dell’Identity Provider (IP)

Il primo passo consiste nella selezione di un Identity Provider (IP), un operatore autorizzato da AgID a rilasciare le credenziali SPID.

Esistono diverse opzioni disponibili, ciascuna con specifiche modalità di riconoscimento e caratteristiche proprie. È importante confrontare i vari IP per scegliere quello che meglio si adatta alle proprie esigenze, considerando le modalità di riconoscimento (di persona, via webcam o tramite firma digitale), i costi (alcuni IP offrono SPID gratuitamente, mentre altri applicano un canone annuale) e i servizi addizionali (come la firma digitale o l’archiviazione sicura dei documenti).

Il processo per ottenere le credenziali SPID inizia con la selezione di un Identity Provider (IP), che è essenzialmente un ente autorizzato da AgID (Agenzia per l’Italia Digitale) a rilasciare queste credenziali. Ecco una spiegazione più dettagliata di questo processo:

Selezione dell’Identity Provider (IP): Il primo passo consiste nel selezionare un IP tra quelli autorizzati. Gli IP sono enti che offrono servizi di identificazione digitale e ciascuno ha le proprie modalità di erogazione del servizio, requisiti e caratteristiche. È importante scegliere attentamente l’IP in base alle proprie esigenze e preferenze. Modalità di riconoscimento: Gli IP offrono diverse modalità di riconoscimento per verificare l’identità dell’utente. Queste possono includere il riconoscimento di persona presso gli sportelli dell’IP, il riconoscimento via webcam o la firma digitale. È importante valutare quale metodo si adatta meglio alle proprie esigenze e disponibilità. Costi: Gli IP possono avere politiche di pricing diverse. Alcuni offrono il servizio SPID gratuitamente, mentre altri possono addebitare un canone annuale o un costo per la verifica dell’identità. È importante considerare i costi associati al servizio offerto dall’IP scelto. Servizi addizionali: Oltre alle credenziali SPID, alcuni IP offrono servizi addizionali come la firma digitale o l’archiviazione sicura dei documenti. Questi servizi possono essere utili a seconda delle proprie esigenze e possono influenzare la scelta dell’IP. Principali Identity Provider: Tra i principali IP in Italia ci sono Aruba Spid, Infocert Spid, Poste ID, Sielte Spid e TIM Spid. Questi sono solo alcuni degli IP autorizzati e è possibile scegliere tra di essi in base alle proprie preferenze.

In breve, la selezione dell’IP è un passaggio fondamentale nel processo di ottenimento delle credenziali SPID e richiede un’attenta valutazione delle opzioni disponibili in base alle proprie esigenze e preferenze.

Richiesta dello SPID | Come avere lo SPID

Una volta scelto l’IP, si deve accedere al suo sito web e seguire le istruzioni per richiedere lo SPID. Questo comporta la compilazione di un modulo online con i propri dati anagrafici e la definizione delle credenziali SPID (username e password).

Una volta scelto l’Identity Provider (IP) più adatto alle proprie esigenze, il passo successivo è accedere al suo sito web e avviare la procedura di richiesta dello SPID. Ecco i dettagli su come procedere:

Accesso al sito web dell’IP: Utilizzando un browser web, accedi al sito web dell’IP che hai scelto. Solitamente, sulla homepage del sito, troverai opzioni o istruzioni specifiche per richiedere lo SPID. Avvio della procedura di richiesta: Segui le istruzioni fornite sul sito web per avviare la procedura di richiesta dello SPID. Questo potrebbe includere cliccare su un pulsante o un link che indica “Richiedi SPID” o “Inizia la procedura di registrazione”. Compilazione del modulo online: Una volta avviata la procedura di richiesta, sarai guidato attraverso un modulo online. Compila attentamente tutti i campi richiesti con i tuoi dati anagrafici. Questi possono includere informazioni come il nome, il cognome, la data di nascita, il codice fiscale e l’indirizzo di residenza. Definizione delle credenziali SPID: Durante la procedura di richiesta, ti verrà chiesto di definire le tue credenziali SPID, che consistono nell’username e nella password. Assicurati di scegliere una password sicura e di tenerla al sicuro. Conferma e invio della richiesta: Una volta compilato il modulo e definito le credenziali SPID, rivedi attentamente le informazioni inserite per assicurarti che siano corrette. Dopodiché, segui le istruzioni per confermare e inviare la tua richiesta. Verifica dell’identità: Dopo aver inviato la richiesta, potrebbe essere necessario procedere con la verifica dell’identità. Questo può variare a seconda dell’IP scelto e delle modalità di riconoscimento disponibili, come il riconoscimento di persona presso gli sportelli dell’IP o il riconoscimento via webcam.

Una volta completati questi passaggi e verificata con successo la tua identità, riceverai le credenziali SPID tramite email o SMS. Assicurati di seguire attentamente tutte le istruzioni fornite dall’IP durante il processo di richiesta e di conservare le tue credenziali SPID in un luogo sicuro.

Verifica dell’Identità | Come ottenere lo SPID

La verifica dell’identità può essere effettuata in vari modi, a seconda del metodo di riconoscimento scelto. Per il riconoscimento di persona, ci si deve recare presso uno sportello dell’IP con il documento di identità e la tessera sanitaria; un operatore verificherà l’identità e rilascerà le credenziali SPID. Per il riconoscimento via webcam, è necessario collegare il dispositivo con fotocamera a Internet e seguire le istruzioni per il riconoscimento facciale, mostrando il documento di identità alla webcam per una verifica in tempo reale da parte di un operatore. Se si possiede già una firma digitale, questa può essere utilizzata per firmare la richiesta di SPID online.

La verifica dell’identità durante il processo di ottenimento delle credenziali SPID può avvenire attraverso diversi metodi, ciascuno con le proprie procedure e requisiti. Ecco una spiegazione più dettagliata dei principali metodi di verifica:

Riconoscimento di persona: Questo metodo richiede che l’utente si rechi fisicamente presso uno sportello dell’Identity Provider (IP) prescelto, portando con sé il proprio documento di identità e la tessera sanitaria. Un operatore specializzato dell’IP verificherà l’identità dell’utente, confrontando i dati forniti con i documenti presentati. Una volta confermata l’identità, le credenziali SPID verranno rilasciate all’utente. Riconoscimento via webcam: Questo metodo consente all’utente di completare la verifica dell’identità comodamente da casa. È necessario disporre di un dispositivo con fotocamera e una connessione Internet. Seguendo le istruzioni fornite dall’IP, l’utente dovrà collegare il dispositivo alla rete e seguire la procedura di riconoscimento facciale. Durante questa procedura, l’utente mostrerà il proprio documento di identità alla webcam, consentendo all’operatore dell’IP di verificare l’identità in tempo reale attraverso il video. Utilizzo di firma digitale: Se l’utente possiede già una firma digitale, questa può essere utilizzata per firmare la richiesta di SPID online. La firma digitale è un metodo avanzato di autenticazione e può semplificare il processo di ottenimento delle credenziali SPID, riducendo la necessità di ulteriori verifiche dell’identità.

Ogni metodo di verifica dell’identità ha i propri vantaggi e può essere scelto in base alle preferenze personali dell’utente e alla propria disponibilità. Indipendentemente dal metodo scelto, è importante seguire attentamente le istruzioni fornite dall’IP per completare con successo la procedura di verifica dell’identità e ottenere le credenziali SPID in modo sicuro e affidabile.

Attivazione delle Credenziali SPID

Dopo la verifica dell’identità, si riceveranno le credenziali SPID via email o SMS. Per attivarle, bisogna seguire le istruzioni fornite dall’IP.

Una volta completata con successo la verifica dell’identità, le credenziali SPID saranno inviate all’utente tramite email o SMS, a seconda delle modalità di comunicazione preferite o specificate durante la procedura di richiesta. Una volta ricevute le credenziali, è necessario attivarle seguendo le istruzioni fornite dall’Identity Provider (IP). Ecco come procedere:

Ricezione delle credenziali SPID: Dopo la verifica dell’identità, l’IP invierà le credenziali SPID all’indirizzo email o al numero di telefono specificato durante la procedura di richiesta. Queste credenziali includeranno solitamente un username e una password. Lettura delle istruzioni: Una volta ricevute le credenziali SPID, è importante leggere attentamente le istruzioni fornite dall’IP per attivarle. Queste istruzioni potrebbero essere contenute nell’email o nel messaggio SMS che contiene le credenziali, oppure potrebbero essere fornite attraverso un link a una pagina web dedicata sull’SPID. Accesso al portale dell’IP: Utilizzando il tuo browser web, accedi al portale dell’IP che hai scelto per richiedere lo SPID. Cerca le opzioni o i link relativi all’attivazione delle credenziali SPID. Seguire le istruzioni per l’attivazione: Una volta all’interno del portale dell’IP, segui attentamente le istruzioni fornite per l’attivazione delle credenziali SPID. Potrebbe essere necessario inserire l’username e la password forniti e seguire una procedura di conferma per completare l’attivazione. Verifica dell’attivazione: Dopo aver seguito tutte le istruzioni e completato la procedura di attivazione, verifica che le credenziali SPID siano state attivate con successo. Puoi farlo provando ad accedere a uno dei servizi online che richiedono l’uso dello SPID e utilizzando le credenziali appena attivate.

Seguendo attentamente queste istruzioni fornite dall’IP, sarai in grado di attivare con successo le tue credenziali SPID e iniziare a utilizzarle per accedere a una vasta gamma di servizi online in modo sicuro e conveniente.

Utilizzo dello SPID | Come utilizzazre lo SPID

Con le credenziali SPID attivate, si può accedere a numerosi servizi online, tra cui il portale INPS, l’Agenzia delle Entrate, i servizi sanitari regionali, l’iscrizione all’università, i concorsi pubblici, la richiesta di certificati e i pagamenti online.

Una volta che le credenziali SPID sono attivate, si apre un mondo di possibilità per l’accesso a una vasta gamma di servizi online in modo sicuro e conveniente. Ecco alcuni esempi dei tipi di servizi a cui è possibile accedere utilizzando le credenziali SPID: Portale INPS: Grazie alle credenziali SPID, è possibile accedere al portale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per consultare informazioni personali, presentare domande, accedere ai servizi relativi alla previdenza e altro ancora. Agenzia delle Entrate: Le credenziali SPID consentono di accedere al portale dell’Agenzia delle Entrate per consultare i propri dati fiscali, compilare e inviare dichiarazioni dei redditi, effettuare pagamenti e accedere ad altri servizi fiscali online. Servizi sanitari regionali: Utilizzando le credenziali SPID, è possibile accedere ai servizi online offerti dalle autorità sanitarie regionali, come la prenotazione di visite mediche, la consultazione di referti e la gestione delle proprie informazioni sanitarie. Iscrizione all’università: Le credenziali SPID possono essere utilizzate per accedere ai servizi online delle università italiane, inclusi i portali per l’iscrizione, la prenotazione degli esami, la consultazione dei risultati accademici e altro ancora. Concorsi pubblici: Le credenziali SPID consentono di partecipare ai concorsi pubblici online, presentare domande di partecipazione, caricare documenti richiesti e seguire lo stato delle proprie candidature. Richiesta di certificati: Utilizzando le credenziali SPID, è possibile richiedere e ottenere online una vasta gamma di certificati e documenti ufficiali, come il certificato di residenza, il certificato di stato civile, il certificato di iscrizione all’anagrafe e altro ancora. Pagamenti online: Le credenziali SPID possono essere utilizzate per effettuare pagamenti online in modo sicuro e conveniente su vari siti web e piattaforme che accettano SPID come metodo di autenticazione e pagamento. Questi sono solo alcuni esempi dei molti servizi online ai quali è possibile accedere utilizzando le credenziali SPID attivate. Grazie alla loro ampia compatibilità e alle varie funzionalità offerte, le credenziali SPID rendono l’accesso e l’utilizzo dei servizi online più efficiente e sicuro per gli utenti.

SPID: Semplicità, Velocità e Sicurezza

Ottenere lo SPID è un processo semplice e rapido che consente di usufruire di una vasta gamma di servizi online in modo sicuro e comodo. È fondamentale conservare le credenziali SPID in un luogo sicuro e non condividerle con nessuno. Con SPID, l’Italia digitale è finalmente a portata di click!